Победительница шоу «Голос» и «папа Смешариков»: мэрия Калининграда назвала 12 звезд, которые приедут на День города

Хэдлайнерами праздника станет группа «Кватро» - вокальный коллектив, созданный в 2003 году выпускниками Академии хорового искусства имени Попова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Калининграда опубликовала программу празднования Дня города-2022 (0+). Гулянья будут проходить три дня - с 8 по 10 июля.

В пятницу, 8 июля, калининградцев и гостей города будут ждать в новом музейном комплексе «Блокгауз» Фридландских ворот. Там пройдет программа «Живая история», посвященная истории создания первых предприятий города.

В субботу, 9 июля, откроются праздничные площадки в Чкаловске, Прибрежном, микрорайоне имени Космодемьянского, в районе Летнего озера и улицы Аксакова. В Центральном парке состоится чествование ветеранов строительной отрасли и выступления оркестровых коллективов и ансамблей Калининграда и области на певческом поле.

В воскресенье, 10 июля, откроется пешеходная зона на проспекте Мира. Главной концертной площадкой вновь будет певческое поле Центрального парка. Здесь пройдет чествование почетных граждан Калининграда и выступление приглашенных артистов:

- в 12.30 - Государственный академический Омский русский народный хор;

- в 16.00 - ВИА «Синяя птица»;

- в 18.30 - Государственный академический театр танца «Гжель»;

- в 20.00 - группа «Кватро».

Однако знаменитости будут не только на концерте в парке.

- «Папа Смешариков», детский писатель и поэт Игорь Шевчук (Санкт-Петербург), приедет с программой «Педаль от огурца». Побывать на встрече с автором можно будет 8 июля в школе на Флотской, 9 июля - в библиотеке на Карамзина и 10 июля - в театре кукол.

- 8 июля актер театра и кино Александр Давыдов проведет творческую встречу в библиотеке имени Леонова.

- Народная артистка России Лариса Лужина проведет две творческие встречи «Жизнь по вертикали»: 8 июля в библиотеке имени Чехова и 9 июля в библиотеке имени Леонова.

- Заслуженный артист РФ Сергей Колесников и его сын, актер театра и кино Иван Колесников, представят концертную программу «Династия». Зрителей ждут 8 июля в кинотеатре «КАРО» и 9 июля в Доме искусств.

Сергей и Иван Колесниковы представят концертную программу «Династия». Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Победительница первого сезона шоу «Голос 60+» заслуженная артистка России Лидия Музалева дважды споет нам русские народные песни: 8 июля в историко-художественном музее и 10 июля на пешеходной зоне (площадка «Калининград читающий»).

- 9 июля директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке», актер, кинорежиссер и продюсер Никита Высоцкий проведет творческую встречу в Доме искусств.

- Режиссер Егор Кончаловский 9 июля проведет творческую встречу в кинотеатре «КАРО» и там же покажет свой фильм «На Луне».