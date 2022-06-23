Блокада Калининграда: Паромы курсируют, запасы стройматериалов есть, электричества хватит

Сейчас на паромной линии "Усть-Луга-Балтийск" работают четыре парома. Фото: Игорь Зарембо

Литва с 18 июня закрыла железнодорожный транзит в Калининградскую область и обратно ряда товаров, попавших под европейские санкции. Спустя несколько дней стало известно, что ограничения на транзит в Калининград и обратно касаются и автомобильного транспорта. О том, как будет жить регион в новых условиях, рассказала министр по развитию инфраструктуры Евгения Кукушкина.

- В первую очередь, хочу подчеркнуть, что тотальной блокировки транзита через Литву нет, - сказала глава министерства. - Под запрет попали некоторые позиции, например, цемент и металлопродукция. Но все предприятия, использующие в своей деятельности эти материалы, имеют запасы, позволяющие им работать в штатном режиме. Подчеркну, что для доставки в область попавших под запрет товаров, того же цемента и металлоконструкций, может быть использован водный транспорт, а не только автомобильный и железнодорожный. При этом, некоторые из «санкционных» грузов, отгруженных до 17 июня, продолжают доставляться автотранспортом.

- Есть ли проблемы с доставкой этих товаров паромами?

- Возможность доставки грузов обеспечена. Сейчас на линии «Усть-Луга – Балтийск» курсируют четыре судна с заходами в порт Балтийска примерно один раз в пять дней. Примерное время в пути составляет 38 часов. Отмечу, что тарифы на перевозку не менялись.

Кроме этого, уже в июне «Северное морское пароходство», акционером которого является ПАО «Совфрахт», открывает контейнерную линию «Калининград – Бронка» (Санкт-Петербург) и обратно, с постановкой на нее судна «Холмогоры». В случае необходимости возможно увеличение количества судов, так как потенциально возможные суда к передислокации имеются.

- Намерены ли областные власти оказывать дополнительные меры поддержки бизнеса и населения из-за этих ограничений?

- Уже есть поручение вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина рассмотреть возможность субсидирования за счет средств федерального бюджета работы паромной линии, а также установления конкурентоспособных тарифных условий для железнодорожных грузоперевозок. Правительство области, со своей стороны, обратилось в правительство РФ с просьбой рассмотреть вопрос об увеличении субсидирования авиасообщения.

- Скажутся ли санкционные ограничения на работе энергетического комплекса области?

- Энергобезопасность области полностью обеспечена. У нас введены в эксплуатацию четыре новые ТЭС общей мощностью порядка 2 ГВт. Эта мощность вдвое превышает среднюю потребность региона в электроэнергии. Мы несколько раз проводились тренировки по работе энергосистемы в изолированном режиме, все прошло штатно. Очередные натурные испытания запланированы на 25 июня

- Что предпринимают областные власти, чтобы избежать ажиотажного спроса на товары, и, соответственно – дефицита и роста цен?

- Уже неоднократно говорилось, что под запрет перевозить по железной дороге попали порядка 30 процентов от общего объема калининградского транзита. Но этот объем может быть оперативно переориентирован на суда. Так что мы сейчас активно сообщаем через СМИ о сложившейся ситуации и призываем не раздувать искусственный ажиотаж.

- На ваш взгляд, как вся эта санкционная, «блокадная» история отразится на туристической сфере?

- Пассажирские перевозки в/из Калининградской области осуществляются без изменений. Ежедневно курсирует более 90 рейсов самолетов (прилет/вылет), курсируют поезда дальнего следования. Ежедневно, через автомобильные пункты пропуска на границе, выезжает и въезжает порядка 300 легковых автомобилей.