Литва прекращает транзит санкционных товаров по железной дороге в Калининградскую область

Транзит прекратится с 18 июня. Фото: Александр Подгорчук

С 00.00 18 июня Литва закрывает железнодорожный транзит некоторых видов грузов, которые перевозятся между Калининградской областью и «большой» Россией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Антон Алиханов.

- Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о том, что они прекращают пропуск из нашей области и в область из других регионов России большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции, - сообщил Антон Алиханов. - Якобы они получили разъяснение из Европейской rомиссии, которая сказала им о том, что на запрещенные к ввозу в ЕС товары никакие исключения не распространяются. Нас просто поставили перед фактом. По предварительным оценкам это касается от 40% до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились транзитом. Это, в том числе, строительные материалы, цемент, металлы, целый ряд других важных и для строительства, и для производства материалов.

Действия Литвы Алиханов назвал грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств.

- Это нарушение правил свободного транзита в и из Калининградской области. А это обязательства ЕС и обязательства Прибалтики. Я уж не говорю о том, что это существенный, серьезный гуманитарный вопрос. Это попытка экономического удушения нашего региона, - сказал Антона Алиханов.

Губернатор отметил, что уже решается вопрос о том, чтобы поставить новые суда, которые свободны на Балтике, для транспортировки грузов на линию «Усть-Луга – Балтийск».

- В случае необходимости будем, конечно, обращаться за помощью и к федеральному центру с точки зрения субсидирования этих перевозок. Потому что объективно, скорее всего, стоимость логистики возрастет. Уверен, что поддержку сможем получить. Добьемся того, чтобы для наших предпринимателей, для людей, которые работают на наших предприятиях, ситуация ни в коем случае не ухудшалась, - сказал глава региона.

Алиханов отметил, что власти региона уже работают с федеральными ведомствами, Минтрансом, РЖД, Росморпортом, МИДом, чтобы получить разъяснение от Европейской rомиссии, «попытаться добиться правильных разъяснений».