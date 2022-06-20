В Калининграде собирают средства для сложной операции 5-летнему мальчику с патологией слуха

До того, как Диме исполнится 7 лет, ему необходимо восстановить правое ухо и слух. Фото: семейный архив.

Диме Будко 5 лет. Веселый и общительный мальчишка вместе с любящими мамой и папой живет в Калининграде. Папа у него – машинист, водит поезда. Мама тоже работает на железной дороге - дежурной станции.

Дима же с удовольствием посещает детский сад, проводит время с ровесниками, очень увлечен историей динозавров и космосом.

Есть одна очень важная задача, которую нужно решить в ближайшее время этой замечательной семье. И без нашей с вами помощи не обойтись.

До того, как Диме исполнится 7 лет, ему необходимо восстановить правое ухо и слух. А для этого ему показана сложнейшая операция. Сделать эту ювелирную работу готовы врачи в клинике «California EAR Institute Global Hearing Inc.» в США.

- У Димы - правосторонняя микротия III степени, атрезия слухового прохода, когнитивная тугоухость II степени, - рассказывает мама мальчика Анна. - Основная опасность этой патологии в том, что у сына отсутствует восприятие звука двумя ушами. Он лишен понимания, откуда именно идет звук и не может ориентироваться в шумной обстановке. Если сейчас не сделать операцию, слух будет ухудшаться, кость будет твердеть, и уже никто не возьмется за такую операцию. Для формирования ушной раковины и восстановления слуха Диме необходима операция сейчас.

Стоимость операции составляет 99 тысяч долларов США - 5,6 миллиона рублей по текущему курсу.

- Мы уже внесли средства на депозит – как гарантию твердости наших намерений собрать всю сумму и приехать в клинику, - рассказывает Анна. – На сегодня в общей сложности собран 1 миллион рублей. Да, до заветной цели нам нужно пройти большой путь, но мы не теряем надежды.

Семья Будко будет признательна всем, кто отзовется на их просьбу о помощи и примет участие в сборе.

Поможем Диме Будко слышать мир по-настоящему!

КУДА ПЕРЕЧИСЛИТЬ СРЕДСТВА?

- Благотворительный фонд «Почет»:

https://www.pochet.ru/charity/action/address/28940/

- Сбербанк: карта 5228 6005 7400 9496

Получатель: Будко Анна Павловна (мама Димы)

- ВТБ карта 4272290437741648

Получатель: Будко Максим Николаевич (папа Димы)

- Тинькофф карта 5536913912890270

Получатель: Будко Максим Николаевич

- Страница, где родители сообщают новости о сыне и сборе в ВКонтакте:

https://vk.com/dmitrybudkohelp