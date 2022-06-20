Шедевр и музыка в Кафедральном соборе: В Калининград привезли выставку одной картины из Третьяковской галереи

Портрет демонстрируется за специальным музейным антибликовым стеклом. Фото: Александр КАТЕРУША

Это событие, которого в Калининграде ждали целый год. Выставка одной картины из Государственной Третьяковской галереи (0+) – всегда загадка и волшебство. Потому что мы не знаем заранее, какую картину привезут на этот раз. Благодаря проекту, который появился в 2018 году по инициативе Веры Таривердиевой, в Кафедральном соборе уже видели полотна величайших русских художников: «Московский дворик» Василия Поленова, «У открытого окна. Портрет дочерей Ф.И. Шаляпина» Константина Коровина, «Импровизацию 7» Василия Кандинского в сопровождении выдающихся музыкантов современности.

В этом году нам посчастливилось увидеть «Портрет сестер княжон Анны Гаврииловны и Варвары Гаврииловны Гагариных» работы известного художника-сентименталиста Владимира Боровиковского из собрания Третьяковской галереи.

У нас есть месяц, чтобы насладиться шедевром и музыкой в Кафедральном соборе. Фото: Александр КАТЕРУША

- Я помню 2018 год, когда состоялась первая выставка в рамках проекта и когда от входа в Кафедральный собор до картины Василия Поленова «Московский дворик» стояла огромная очередь из желающих увидеть шедевр. Для меня это до сих пор любимый момент в жизни. К счастью, этот проект - Выставка одной картины Кафедрального собора и Государственной Третьяковской галереи - не стал разовым, а превратился в добрую традицию для Калининграда. Это одно из самых ожидаемых и ярких событий в культурной жизни нашего региона. Какая будет картина представлена? Для зрителей это всегда сюрприз. Синтез изобразительного искусства и музыки – самая актуальная тенденция, - сказал на открытии выставки министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Важность проекта отметила и главный хранитель Государственной Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

- Выставка одной картины – проект уникальный. Не только в силу удаленности Калининграда от Москвы. Мы отмечаем само сакральное пространство Кафедрального собора, где существует потрясающая органная группа и всегда звучит музыка. В 2018 году идея привезти в Калининград картину из постоянной экспозиции Третьяковской галереи показалась нам очень смелой. Но она была не просто реализована, а получила такую долгую жизнь, став одним из любимых наших проектов.

В Калининград шедевр привезли в специальном боксе, а до транспортировки прошел ряд реставрационных мероприятий. Интересно, что в соборе портрет демонстрируется за специальным музейным антибликовым стеклом. Это современная и дорогостоящая методика.

Выбор картины для путешествия в Калининград – процесс творческий. Но всегда это знаковая картина одного из крупнейших русских художников.

Музыкальная составляющая также является неотъемлемой частью проекта.

- «Портрет сестер княжон Анны Гаврииловны и Варвары Гаврииловны Гагариных» - это уже четвертая картина, которая приезжает в Кафедральный собор. Сама картина рождает замечательные музыкальные программы. Шедевр воспламеняет музыкальную фантазию, - сказала художественный руководитель Кафедрального собора Вера Таривердиева.

«Портрет сестер княжон Анны Гаврииловны и Варвары Гаврииловны Гагариных» - это уже четвертая картина, которая приезжает в Кафедральный собор. Фото: Александр КАТЕРУША

Неразрывную связь музыки и живописи ощутили все, кто пришел на концерт-открытие. В этот вечер на одной сцене с картиной музыку Моцарта, Бетховена, Шуберта, романсы и песни российских и зарубежных авторов конца XVIII века исполнил ансамбль старинной музыки Les Moscovites.

Перед концертом художественный руководитель Les Moscovites Филипп Нодель продемонстрировал копию романтической гитары начала XIX века. Это тот самый инструмент, который изображен на картине. Так что слышать его в соборе было волшебством. Зрители смогли представить ту музыку, которую исполняют девушки с полотна Боровиковского.

Для зрителей выступили Филипп Нодель (гобой), Регина Штейнман (альт), Александр Гулин (виолончель), Ася Гречищева (романтическая гитара) и Екатерина Коломина (сопрано). В концерте приняли участие Ксения Авраменко (флейта) и титулярный органист Кафедрального собора Евгений Авраменко.

Закрытие выставки также будет отмечено концертом. 17 июля, в последний день пребывания в соборе картины Владимира Боровиковского, на сцену выйдет всемирно известный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» (художественный руководитель - Владимир Спиваков, дирижер - Александр Соловьев), и с картиной зазвучит музыка Генделя, Вивальди, Элгара, Грига и Респиги. В концерте будут участвовать титулярные органисты Кафедрального собора Мансур Юсупов и Евгений Авраменко.

Ну а пока у нас есть месяц, чтобы насладиться шедевром и музыкой в Кафедральном соборе.

НЕ ПРОПУСТИ!

Близкое знакомство с картиной продолжится на встречах Art&Music, где узнать все секреты шедевра можно будет в непосредственной близости от него и в сопровождении живой органной музыки. Встречи с искусством для маленьких групп до 30 человек состоятся по понедельникам и средам, 20, 22, 27, 29 июня, 11, 13 июля. Начало в 20:00.

«Портрет сестер княжон Гагариных» работы известного художника-сентименталиста Владимира Боровиковского представит руководитель Музея Иммануила Канта Марина Ядова, рассказав о творчестве художника. Произведения того времени исполнят Анна Алексеева (орган), титулярный органист Кафедрального собора Мансур Юсупов.