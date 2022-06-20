Антон Алиханов – о запрете транзита ж/д грузов в Калининград: Логика нарушена полностью

Власти уже назвали запрет транзита враждебным шагом. Фото: Александр Подгорчук

Ограничение ж/д транзита в Калининград является грубейшим нарушением основополагающих документов, юридических договоренностей между Россией и Европейским Союзом, которые были достигнуты при вступлении прибалтийских стран в ЕС . Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

«Это открыто враждебный шаг. Мы не собираемся торговать этими товарами с Европой. Мы занимаемся снабжением нашего региона, либо вывозом товаров, которые мы здесь произвели на основную территорию РФ. Логика европейских санкций была в ограничении торговли между ЕС и Россией. Иногда они заявляли, что пытаются ограничить доходы нашей страны. Никакого отношения калининградский транзит к достижению этих целей не имеет, логика здесь нарушена полностью», - сказал глава региона.

По словам Алиханова, с точки зрения экономики ограничения калининградского транзита - крайне неприятная ситуация, хотя и решаемая.

«Мы уже давно работаем в режиме снабжения через морские пути, уже быстро и оперативно отработали с Минтрансом. В ближайшее время на линию «Усть-Луга-Балтийск» выйдут новые суда, их достаточно много. Поэтому никого дефицита и сложностей с обеспечением у нас точно не возникнет», - заявил калининградский губернатор. – Да, это станет неудобным, может быть, чуть дольше, дороже, но это вопрос расходов».

Он добавил, что не понимает, на что в этой истории рассчитывает Прибалтика.

«Если посмотреть на карту, то необходимость существования прибалтийских портов без транзита, без взаимосвязи с Россией ставится под сомнение. Мы не можем предположить, что прибалтийские порты будут задействованы хоть на какую-то мощность без транзита через территорию РФ. Мне кажется, с точки зрения экономики, они сами, в очередной раз стреляют себе, практически, в висок. Мы то Калининградскую область будем снабжать, знаем как это делать. А что будут делать они со своим транспортным комплексом, вот это вопрос», - добавил Антон Алиханов.

Напомним, Литва с 18 июня приняла решение закрыть железнодорожный транзит в Калининградскую область и обратно ряда товаров, попавших под европейские санкции. Российский МИД уже заявил, что считает это провокацией, которая нарушает международно-правовые обязательства Литвы. Региональные власти в свою очередь заверили, что к «подобного рода гадостям от наших соседей готовились» и подготовились.