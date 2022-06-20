«До «Лидла» и обратно»: как калининградцы ездят по Европе по новым правилам

Погранпереход в Чернышевском - пока единственная возможность путешествовать за границу на своем автомобиле. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За последний месяц для тех, кому не сидится дома, появились сразу две обнадеживающие новости. Сначала, 17 мая, открылся транзитный проезд из Калининградской области в другие регионы России и обратно через Литву. Затем, с 15 июня, визовый центр Германии в Калининграде вновь начал выдавать туристические визы. Правда, и в первом, и во втором случае по-прежнему действуют важные ограничения, которые напрямую влияют на маршрут поездки.

В популярном сообществе «Граница сегодня» в социальной сети «ВКонтакте» жители нашей области активно делятся своим опытом путешествий в нынешних условиях. Мы выбрали несколько примечательных случаев, а также сами поговорили с теми, кто недавно совершал поездки.

Обернулись за один день

На прошлой неделе калининградка, которая пишет под ником Марго Добровольцева, и ее супруг сумели совершить небольшой вояж в Литву.

- Без калининградской прописки или регистрации не выпускают, уточняли заранее по телефону у наших пограничников, - написала Марго. - У нас с мужем у обоих есть греческий шенген, уже обкатанный. На нашей границе при выезде не спросили ничего, просто отсканировали прописку. На литовской стороне интересовались - куда едем, что везем. В Литве мы доехали до Клайпеды, были в «Лидле», «Макдоналдсе» - везде русская речь, никто косо на российские номера на машине не смотрит, все хорошо! Обратно возвращались в тот же день вечером, прошли границу за 5 минут, очереди не было вообще.

Еще одна наша землячка - калининградка Наталья - отправилась в Литву, чтобы потом транзитом попасть в Польшу. В паспортах были две визы: у супруга - польская рабочая, у самой Натальи - испанская.

- На российской границе нам задали несколько вопросов: куда мы едем и зачем. Мы честно сказали, что едем транзитом. На литовской границе нам задали чуть больше вопросов, которые касались моей испанской визы. Пограничники посмотрели предоставленные документы и дали разрешение на въезд, - отчиталась путешественница.

«Эстония в другой стороне. До свидания»

Самое популярное у многих калининградцев направление - через Польшу и дальше в Европу - сейчас по-прежнему представляет собой довольно тернистый путь. Для пересечении границы нужно иметь достаточное количество оснований: например, родственные связи в Польше, вид на жительство, прохождение обучения и т.д. В остальных случаях шансов нет.

В этом на собственном опыте убедился наш земляк Никита. 1 июня калининградец, имея на руках туристическую эстонскую визу, попытался добраться к отцу в Эстонию транзитом через Польшу, где у него тоже были дела. Не получилось.

- Я попытался пересечь границу в Мамоново, - рассказал Никита. - У меня ничего не вышло даже с подтверждением того факта, что отец является гражданином Эстонии. Поляки развернули меня со словами «Эстония в другой стороне. До свидания». Даже слушать не стали. Пришлось ехать на литовскую границу, где меня пропустили, и уже оттуда возвращаться в Польшу по делам.

Через спа

С Эстонией связан еще один способ попасть в ЕС, правда, не самый очевидный для калининградцев. Путь пролегает через Ленинградскую область. Чтобы добраться до погранперехода Ивангород-Нарва, придется долететь до Санкт-Петербурга и преодолеть оставшуюся часть пути наземным транспортом.

Для въезда в Эстонию, как и в Польшу, требуются определенные обоснования. Одно из них - лечение, но, к счастью, искать у себя серьезные заболевания не нужно. Студенка из Калининграда Милана (имя она просила изменить) раскрыла нам секрет того, как найти вполне законную лазейку.

- Весной этого года я стала планировать поездку за границу. В паспорте у меня уже был греческий шенген, по которому я успела слетать на отдых полгода назад, - рассказала девушка. - Чтобы въехать в Европу, в этот раз я выбрала для себя Эстонию, так как знала, что с Польшей и Литвой могут возникнуть проблемы. На форумах мне начала попадаться информация о том, что различные спа-отели в Нарве и Таллине предоставляют официальные документы с печатью, которые дают возможность въехать в Эстонию как бы на прохождение оздоровительных процедур. Но есть определенные условия. В моем случае это была оплата двух ночей в отеле без возможности вернуть деньги. На свой страх и риск я все оплатила. За день до заселения мне выслали нужный документ. Из Санкт-Петербурга я добралась на автобусе до границы. Там стояли часов шесть: у каждого пассажира внимательно проверяли документы. У меня не возникло проблем ни на российской, ни на эстонской границе. Задали пару вопросов, попросили предоставить обратный билет на автобус, а также обе стороны проверяли документ о лечении в Эстонии. Я пересекла границу и потом из Таллина улетела отдыхать в Италию.