В Калининграде нашли автограф Владимира Высоцкого

Высоцкий дал несколько концертов подряд в спорткомплексе «Юность». Этот снимок был сделан сразу после одного из выступлений. Фото: Владимир КРАВЕЦ

В июне 1980 года Владимир Высоцкий отыграл несколько концертов в калининградском спорткомплексе «Юность». Одним из тех, кому удалось услышать и увидеть артиста вживую, стал летчик Алексей Гунько.

- К нам приехали родственники, и мы вместе пошли на концерт Высоцкого, - рассказал «Комсомолке» Алексей. - Накануне съездили в Польшу и привезли оттуда портативный магнитофон. Я взял его на концерт, записывал. Правда, кассета, к сожалению, потерялась. А сам концерт прошел замечательно. До этого на концерт ходил мой бортмеханик. Рассказывал, что пел Высоцкий мало и все больше сидел и рассказывал. Это было даже что-то вроде творческого вечера. А у нас все прошло на одном дыхании, песен было много. Хотя, конечно, Высоцкий и рассказывал многое: о своем становлении, о том, как денег не было, о своих песнях. Нам очень понравилось.

Алексей Гунько 40 лет проработал в гражданской авиации. Фото: Александр КАТЕРУША

Уже на следующий день, 23 июня, Алексей Гунько вышел на работу – предстояло выполнить рейс в Москву. И так получилось, что пассажиром стал... Высоцкий, который возвращался домой с гастролей.

- Помню, идет проводница с Высоцким. Невысокого роста, спортивная фигура, рубашка с коротким рукавом. Особенно запомнились его модные брюки: не под ремень, а с высоким поясом. Она мне говорит: «Леша, а я вам Владимира Семеновича веду!». Я говорю: «Хорошо, повезем!». Сам не растерялся и пошел быстренько купил открытку. Думаю, сейчас автограф попрошу, раз такое дело. И когда обратился к Высоцкому, он мне сказал: «Я очень уважаю летающих людей! Как же я могу не подписать!? Конечно». Расписался он прямо на столе у бортпроводников.

Размашистым почерком Высоцкий написал: «Экипажу всему добра всякого и успехов много». Интересно, что на открытке стоит дата 23.06.1980. То есть сегодня этому автографу ровно 42 года!

Размашистым почерком Владимир Высоцкий написал: «Экипажу всему добра всякого и успехов много». Фото: Александр КАТЕРУША

Росчерк любимого артиста Алексей Гунько с тех пор бережно хранит, и продавать не собирается. О звездном пассажире наш земляк особо не распространялся, автограф никому не показывал, а других свидетелей того полета уже и не осталось. Так что «Комсомолка» публикует автограф Высоцкого впервые с 1980 года.

За плечами у самого Гунько остались 40 лет стажа. Поначалу летал на АН-2 по Калининградской области: опрыскивал колхозные поля. Затем пересел на ТУ-134 «Аэрофлота».

- Работа летчика непростая. Она не столько физически тяжелая, сколько эмоционально. Постоянно испытываешь нервное напряжение… Я налетал 18 тысяч часов. А что такое гражданская авиация? 30 часов в месяц летать – это просто в удовольствие. 50 часов – уже труд, но терпимо. А вот 70-80 или 100 часов в месяц – это все! Уже после такого на самолет смотреть не хочется. Но работу я свою любил и с радостью ее вспоминаю. Скучно не было. В том числе и благодаря вот таким интересным пассажирам!