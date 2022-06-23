Эксперт - о рынке жилья в Калининграде: Цены завышены тысяч на 500, некоторые квартиры продаются уже год

Специалисты отмечают ярко выраженный интерес к квартирам с ремонтом в домах 2015-2016 годов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Калининградский рынок недвижимости переживает непростые времена, однако отложенный спрос по-прежнему есть. Об этом в эфире радиостанции «Business FM Калининград» рассказала директор агентства «Союз профессиональных риелторов» Татьяна Гилева. Мы выбрали самые интересные высказывания эксперта.

О спросе и предложении

- В апреле все призадумались и сняли квартиры с продажи. По своему агентству могу сказать, что количество сделок упало в 5 раз. Если раньше мы выходили на 80-100 сделок в месяц, то сейчас - 20.

Мы видим много своеобразных моментов, которых не было в прошлый кризис 2014-2016 годов. Сейчас и пандемия добавилась, и вводные каждый день новые. Делать длительные прогнозы смысла нет. Если говорить о спросе, то происходит стагнация. Думаю, это временное явление связанное с определенными событиями. Отложенный спрос есть, но покупатель находится в режиме некой тревоги и ожидания. Не понимает, хватит ли ему ресурсов войти в ипотеку. Идет прощупывание своей реальной финансовой ситуации в каждой семье.

О ценах

- Если в сегменте «эконом» или «комфорт плюс» квартира оценена грамотно, то она уходит за два месяца. Но многие продавцы (владельцы квартир - Ред.) не хотят нас слушать. Очень сложно убедить людей в том, что нужно снизить цену - покупатель сейчас ищет лояльного продавца, который даст скидку. В целом цены по рынку завышены тысяч на 500, до миллиона. Понижайте на эту разницу - и все продастся.

Приведу свежий пример. Недавно выставлялась однокомнатная квартира, продать нужно было быстро. В итоге продали за две недели. При этом цена не была ниже рынка - она была просто грамотная. В окрестностях такие квартиры стояли за 5,2-5,3 миллиона, эту продали за 4,8.

Квартиры, которые уже год стоят за 5,3 миллиона, в августе могут продаться за 4,3-4,5. Если рынок будет развиваться в нынешней динамике, цены должны снизится. Но я боюсь давать прогноз - не знаю, что может случиться завтра. Я бы посоветовала не оглядываться на цены, которые были в начале года, а жить в реальных условиях.

О покупателях из «большой России»

- Сейчас только 10% покупателей на рынке - приезжие. В основном покупают жилье калининградцы. Я думаю, одна из ключевых проблем в том, что «большая Россия» не информирована о ситуации. Они не знают, как мы тут живем. Недавно нам звонила иногородняя покупательница и спрашивала, что мы едим, готова была посылку с продовольствием отправить.

Есть примеры, когда люди продают жилье в Калининграде и возвращаются обратно. Некоторые по разным причинам стали себя чувствовать в нашей области некомфортно. Знаю ребят из Перми которые три года жили у нас, им все нравилось, но теперь стало тревожно. Они продали жилье и уехали обратно в Пермь. Сказали, мы так не привыкли, нам хочется поспокойнее жить. Есть те, кто продал квартиру, и навсегда уехал в Израиль.

При этом интерес к нашему региону все равно достаточно высокий. Люди приезжают и с удовольствием покупают и сейчас.

О новостройках и «вторичке»

- Сегодня ярко выражен интерес к свежим квартирам с ремонтом в домах 2015-2016 годов. Про них в обиходе покупатели говорят «Нам нужна свежая новостройка», хотя это, конечно, уже вторичное жилье. В целом же спрос на новостройки чуть выше из-за льготной ипотеки.

О вложениях в недвижимость

- По нашим подсчетам, еще недавно любая квартира прибавляла в цене 1-1,2 миллиона за полгода от этапа строительства. То есть можно было купить, через полгода продать и заработать эти деньги. Но сегодня мне как инвестору непонятно, куда вложить деньги, чтобы получить быструю оборачиваемость. Думаю, что все, кто рассматривает покупку недвижимости как инвестицию, сейчас немного подождут.