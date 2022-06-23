«Ласковый май» за 5 рублей: как двойник Юрия Шатунова собрал аншлаг под Калининградом

Хиты Шатунова и его группы 30 лет назад звучали из каждого утюга. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда в январе 1989-го песня «Белые розы» группы «Ласковый май» (лицом которой стал Шатунов) зазвучала из каждого утюга, я был сложившимся «депешем» – фанатом группы Depeche Mode. Тем не менее – покаюсь: втихаря тоже слушал тот их альбом. И даже, чего уж там, чуток завидовал своему ровеснику Шатунову.

Впрочем, моя песня не о том. А о любви. О любви масс к «Ласковому маю», которую кое-кто, к сожалению, не всегда использовал во благо. В том числе и в Калининграде.

Итак, на пике славы по всему Союзу подростки ломились на концерты «Ласкового мая». Однако чем дальше, тем чаще они платили за выступление уже не оригинального состава, а групп-клонов.

Один из таких клонов в феврале 1990-го добрался и до нас.

Вообще в нашей «западной» области, где молодежь всегда тяготела к зарубежной музыке, «Ласковый май» никогда не пользовался такой бешеной популярностью, как в «большой» России. Но все-таки поклонников этого коллектива в янтарном крае тоже хватало. И когда в Светлом вдруг появились афиши, зазывающие на концерт «Ласкового мая», билеты размели. Хотя стоили они недешево – 4-5 рублей (для сравнения: спички тогда стоили еще копейку, проезд в общественном транспорте – 5 копеек, буханка хлеба – 16 копеек).

Почему концерт устроили не в Калининграде, где потенциальной публики было больше? Организаторы понимали, что в областном центре провести аферу им будет сложнее. А в Светлом удалось и принимающей стороне мозги запудрить, и молодежи было достаточно для того, чтобы забить до отказа зал кинотеатра «Буревестник».

Когда заиграла первая песня, в полумраке зала публика не могла понять, что на сцене под «фанеру» раскрывает рот липовый Юра Шатунов. Весело скакали в такт, громко подпевая солисту.

Но когда зажегся свет, многие оторопели: царь-то – ненастоящий! А тут еще конферансье подлил масла в огонь. Мол, да-да, вместо Юры Шатунова перед вами выступает не менее талантливый Рома Лапшин. Ну-ка, давайте его поприветствуем, не вижу ваших ручек!..

В ответ – шум, свист. Когда стало ясно, что на этом концерт – все, хотели набить морду гастролерам. Однако выяснилось, что те уже скрылись в неизвестном направлении. Когда же стали искать организаторов концерта, чтобы призвать к ответу, эти мутные личности из молодежного центра при обкоме ВЛКСМ тоже исчезли.

Деньги, естественно, никто никому не вернул.