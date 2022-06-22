Как калининградцы летали в Светлогорск, а Мессинг - читал мысли

Говорят, что, будучи в Калининграде, Вольф Мессинг между делом загипнотизировал на рынке ушлого торговца мясом, расплатившись с ним резаной бумагой. Фото: Архив автора

50 лет назад:

Мессинг в городе!

21 и 22 июня 1972-го в калининградском Доме офицеров прошли вечера психологических опытов заслуженного артиста РСФСР Вольфа Мессинга. Билеты размели. И уже после первого из представлений по городу из уст в уста полетели рассказы о чудесах, которые творились в ДОФе.

В общем, ажиотаж был такой, что 24 июня по многочисленным просьбам трудящихся (как писали в те времена) Мессинг провел у нас еще один, сверхплановый «вечер» с чтением мыслей и связанными с этим трюками.

Ажиотаж был такой, что Мессинг провел у нас еще один, сверхплановый «вечер». Фото: Архив автора

Был он тогда уже немолод и нездоров (жить оставалось всего два года). Тем не менее 72-летний телепат продолжал колесить по стране, зарабатывая на своем уникальном таланте. Правда, и полвека назад хватало тех, кто не верил в наличие у Мессинга паранормальных способностей. Они считали, что у него иной талант – уникального мистификатора.

Впрочем, для большинства он был волшебником, который выполнял любые задания, которые ему мысленно давали вроде бы совершенно случайные люди из зала. Еще он мог узреть силой мысли, скажем, что случилось с вашим давно пропавшим родственником. Или исцелить от мигрени.

Говорят, за время пребывания в Калининграде Мессинг также помог милиции раскрыть запутанное дело о крупной краже с торговой базы. А придя на рынок, под аплодисменты восхищенной публики он якобы загипнотизировал ушлого мясника, расплатившись с ним резаной бумагой.

Хотя подобные байки возникали, наверное, в каждом городе, где сей чародей устраивал свои вечера психологических опытов. Так что хотите – верьте.

60 лет назад:

К пляжу – на самолете

Сегодня это кажется невероятным. И все-таки – факт: 10 июня 1962-го между областным центром и главным курортом янтарного края на регулярной основе начали курсировать пассажирские самолеты.

Работала эта авиалиния ежедневно, кроме понедельника. В 15.05 самолет отправлялся из Калининграда в Светлогорск, в 15.35 – обратно. Время в пути составляло 15 минут, билет стоил полтора рубля. Отметим, что в Калининграде функции аэропорта тогда еще вовсю исполнял аэродром Девау. А в Светлогорске летное поле оборудовали на окраине города – в районе заправки.

Пассажиры Федор Кульков (слева), Надежда Логутова и Борис Жарков садятся в самолет до Озерска. Фото: Архив автора

Кроме того, ранее из Калининграда были запущены рейсы:

- в Краснознаменск и Озерск (в обоих случаях билет стоил 3 рубля);

- в Клайпеду (3 рубля);

- в Каунас (через Краснознаменск – 6 рублей);

- в Лиепаю (6 рублей).

Везде использовались самолеты Ан-2 (10- и 12-местные). А первой местной авиалинией (с 15 мая 1958-го), получается, стал маршрут Калининград-Зеленоградск. Только там летали трехместные Як-12.

55 лет назад:

Каким мог стать центр Калининграда

19 июня 1967-го Совет Министров РСФСР принял проект планировки центральной части столицы янтарного края, разработанный институтом «Гипрогор». А 21 июня его утвердил Государственный комитет по гражданскому строительству при Совете Министров СССР.

На рассмотрение были вынесены сразу три варианта застройки центра Калининграда. В проекте-победителе имелся и перечень из семи важнейших объектов. Однако при взгляде на него понимаешь, что высочайше утвержденный план существенно разошелся с тем, что сегодня можно наблюдать в районе Центральной площади.

Так проиллюстрировал план застройки района Центральной площади главный архитектор института «Калининградгражданпроект» Лев Соскин. Однако в ходе реализации высочайше утвержденный проект тут же стали перекраивать. Фото: Архив автора

Взгляните на иллюстрирующий проект рисунок (в роли художника выступил главный архитектор института «Калининградгражданпроект» Лев Соскин). Конечно, первое, на что обращаешь внимание, – наиболее высокое (24 этажа!) здание. Архитектурная доминанта нарисована на том же месте, где ныне возвышается Дом Советов. Но хоть эта высотка и напоминает ДС, она была спроектирована в качестве вотчины управлений и проектных организаций министерств морского флота и рыбного хозяйства.

А Дом Советов – это, представляете, вон та невыразительная пластина слева от высотки. Ну, этот объект вообще не стали строить. На мой взгляд, и к лучшему.

Дом Советов, который начали строить в 1970 году, получился совсем не таким, каким предполагался на плане 1967-го. Фото: Архив автора

Крайнее левое здание на рисунке – главпочтамт. Кстати, он там был и в Кенигсберге. Тем не менее в Калининграде в центре в итоге появился не главпочтамт, а Дом связи. Причем изначально задуманное вытянутое «г»-образное здание превратилось в куб – так сказать, в унисон с Домом Советов.

Из-за главпочтамта на рисунке выглядывает еще одна пластина. И это по большому счету единственное совпадение плана с реальностью. На том месте, как и проектировали, теперь гостиница «Калининград». Да еще и такая, какой ее видели в 1967 году.

№ 5 в списке – не видный на рисунке концертный зал филармонии на берегу Нижнего пруда. Много позже (в 1980 году) он откроется совсем в другом районе – в бывшей кирхе Святого Семейства на улице Богдана Хмельницкого. А там, где был задуман № 5, как я понимаю, выросло здание ГТРК «Калининград».

№ 6 – почти незаметный на рисунке (хоть он и в центре), но, наверное, самый интересный объект. Это музей Великой Отечественной войны, который планировалось создать на базе… юго-западной башни замка. Да-да, в июне 1967-го его еще не собирались добивать окончательно. Неожиданное решение о полном сносе было принято через пару месяцев (потому эту историю давайте подробнее вспомним не сейчас, а в августе).

И наконец № 7 – тоже не попавший на рисунок «памятник архитектуры (бывший кафедральный собор)». Так этот объект непонятного назначения (живописные руины в запланированном на острове парке?) был обозначен в списке. И именно так о соборе в то время писали – без прописных букв. К слову, со строчной писали и название его соседа – «бывший королевский замок».