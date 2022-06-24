Поучаствовать может каждый: Около детской областной больницы в Калининграде начинают строить хоспис

В церемонии приняли участие губернатор Антон Алиханов и соучредитель хосписа, застройщик Александр Качанович. Фото: Александр КАТЕРУША

История со строительством Центра паллиативной помощи и детского хосписа в Калининграде тянется уже больше 5 лет. Еще в 2017 году городские власти выделили участок под строительство в микрорайоне Космодемьянского. Тогда потратили немалые деньги на проектно-сметную документацию. Но участок не подошел: благотворительный центр «Верю в чудо», который выступает инициатором строительства хосписа, отказался от земли из-за сильной заболоченности и отсутствия сетей.

Позже, в 2019 году, региональные власти определили новое место. На этот раз «Хоспис Дом Фрупполо» решили строить на улице Дмитрия Донского у Детской областной больницы, на участке, который переходит в заросший парк. И теперь, кажется, все получится. В пятницу, 24 июня, на месте будущей стройки торжественно открыли закладной камень.

Цена – 650 млн рублей

Проект будущего хосписа готов, но визуализации пока нет. Фасады с городом еще не согласованы, да и общественные слушания не прошли.

В новой истории важно то, что Центр построят рядом с больницей, так что врачи будут иметь оперативный доступ в хоспис.

Цена вопроса – порядка 650 млн рублей. Из них половина суммы – это строительная часть хосписа. Оборудование будут закупать отдельно и тоже при участии благотворителей. Соучредителем, благотворителем и застройщиком хосписа выступит Александр Качанович. Он, в частности, известен тем, что несколько лет назад собирался строить на берегу моря в Светлогорске отель причудливой формы. В народе здание успели прозвать «Стакан». Впрочем, дальше проекта дело де продвинулось - стройку запретили под давлением общественности.

Так сейчас выглядит дорога к будущему хоспису. Фото: Александр КАТЕРУША

- Мы очень надеемся, что наш объект будет работать в рамках и госзаказов, и субсидий по линии министерства соцполитики и минздрава, - отметила руководитель центра «Верю в чудо» София Лагутинская. - Безусловно – регулярные пожертвования от благотворителей. Предполагаем, что люди смогут присоединиться к помощи. Взять на себя конкретную часть. Например, обустройство палаты или медицинского кабинета. Ни в одной стране мира, даже в Великобритании, откуда пошла вся хосписная помощь, нет такого, что хосписы финансируются только за счет государства. Потому что это индивидуальный подход и точечная поддержка, которую невозможно спланировать.

- Будем помогать, конечно, - заверил губернатор Антон Алиханов, который осмотрел территорию будущей стройки. - Место подобрано самое правильное. С застройщиком мы договаривались, что это будет благотворительная помощь в строительстве. Он берет все на себя. Ну и схема, когда мы все участвуем в сборе денег на оборудование, мне кажется хорошей. Это даст всем жителям региона возможность соучаствовать в этой большой задаче и приложить свои усилия, чтобы создать это важное для тысяч детей место.

Четыре задачи

Строительство займет два года, работы на месте уже начались. Новый участок тоже непростой – здесь есть склон, который придется срывать. Предстоит привести в порядок прилегающую территорию. Предлагается очистить парковый ручей и провести благоустройство. Так, чтобы семьи с детьми могли гулять в парке, дышать воздухом. Место здесь в самом деле очень перспективное.

Что до самого здания, то его устроители видят не хуже, чем знаменитые хосписы в Минске или Казани, Москве или Питере.

- Лифты, пандусы, безбарьерная среда, – конечно. Это будет не просто хоспис, а серьезный центр паллиативной помощи. Цокольный этаж займут помещения для волонтерских инициатив. Первый этаж займет дневной стационар. Второй этаж – палаты с выходами на террасу, - говорит София Лагутинская.

Современное здание будет видно и со стороны детской областной больницы, и со стороны улицы Донского.

- Идея в том, чтобы центр паллиативной помощи был не страшным местом за забором, куда боятся заглянуть прохожие. Наоборот. Мы хотим сделать территорию максимально открытой, чтобы сюда приходили люди, семьи с детьми. При Центре откроется небольшое социальное кафе, будут работать игровые площадки. Здесь все вместе дети будут отдыхать. Задача «невидимых» паллиативных детей, которые вызывают большой страх и жалость, показать калининградцам, чтобы они поняли, что это такие же дети как все, что они имеют такие же права, как остальные дети, что просто для них надо больше медицинской, правовой, социальной поддержки, - говорит София.

Через центр в течение года смогут проходить 350 детей. Они получат разнообразную помощь врачей и волонтеров.

- Мы будем стараться оптимизировать эту цифру, увеличивать ее. Дети получают стационарную помощь, чтобы минимум раз в год ложиться на стационарное сопровождение для коррекции терапии, подбора оборудования и обучения родителей. Дальше уже надомное сопровождение врачей и специалистов. Помимо этого, 42 ребенка будет приходить ежедневно в дневной стационар. Третья задача хосписа – социальная передышка, когда у родителей при необходимости есть возможность оставить ребенка в хосписе до трех недель под присмотром специалистов. Четвертая задача – образование и обучение родителей, - говорит София Лагутинская.

На сегодняшний момент команда центра «Верю в чудо» при поддержке Александра Качановича провела большую работу. Оформлены необходимые документы, пройдена независимая экспертиза проекта, получено разрешение на строительство. Каждый из нас может принять участие в этом хорошем деле. В этом деле важны любые пожертвования. Помочь можно через сайт «Верю в чудо» www.deti39.com.

КСТАТИ

Хоспис и сейчас активно работает!

Помимо стратегической задачи по строительству стационарного учреждения, «Хоспис Дом Фрупполо» с 2015 года работает в формате выездной детской паллиативной службы. В год служба оказывает помощь более 120 детям, проживающим на территории Калининградской области, включая отдаленные муниципалитеты.

За время существования надомного хосписа «Дом Фрупполо» помощь оказана 243 детям в тяжелом состоянии. За 2021 год сотрудники службы провели 2 962 посещения подопечных детей. Важно, что после строительства стационара, выездная служба не прекратит свою работу, а продолжит функционировать в существующем формате.