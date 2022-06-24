Банк «Открытие»: жители Петербурга и Ленобласти стали чаще открывать вклады в офисах, чем онлайн

Если в марте 2022 года, когда за месяц в отделениях банка «Открытие» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было открыто почти 37 тысяч вкладов, только 38% клиентов делали это в офисах банка (против 62% онлайн), то по итогам мая уже 46% клиентов пришли в офис для оформления вкладов.

Популярность дистанционных каналов в марте была связана с высокой активностью вкладчиков. Переоформить вклады мобильное приложение позволяет быстрее и удобнее. Сейчас активность клиентов вернулась к норме, а в офисах предпочитают открывать вклады преимущественно люди старшего возраста от 60 лет.

Женщин среди вкладчиков банка по-прежнему больше, чем мужчин – 60% против 40% по количеству и 54% против 46% по объему открытых депозитов. При этом средний размер вклада женщин в банке ниже и составил в мае 503 тысячи рублей против 644 тысячи рублей у мужчин.

По срокам самыми популярными у клиентов остаются депозиты на сроки три и шесть месяцев: их доля 39% и 34% от вновь открытых вкладов. Вместе с этим наблюдается существенный прирост доли вкладов, размещаемых на сроки свыше года (26%). Около 57% вкладов открыты на суммы от 500 тысяч до 1,5 млн рублей.

Банк «Открытие» предлагает своим клиентам одни из самых привлекательных на рынке ставок по депозитам. Два сезонных вклада «Летний Промо» и «Летний» с повышенными ставками банк «Открытие» запустил с 1 июня 2022 года. Разместить средства по выгодным ставкам «Открытие» предлагает своим клиентам на 4 и 8 месяцев, что позволяет зафиксировать доходность на срок на треть дольше, чем по стандартным вкладам. Минимальная сумма обоих вкладов — 50 тысяч рублей

Более подробно ознакомиться с условиями по новым вкладам можно на сайте банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).