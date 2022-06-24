Как советские грибы стали литовскими

В октябре 1991-го, вслед за литовскими, начали работать и российские таможенные посты. Фото: Архив автора

Вот уже почти неделю Калининградская область живет в условиях новой блокады -экономической. С 18 июня Литва, ссылаясь на решение Евросоюза, остановила транзитные перевозки санкционных товаров и железнодорожным, и автомобильным транспортом. Теперь такие грузы доставляют к нам только морем.

С момента распада СССР это уже не первый «подарочек» от наших соседей. Мы решили вспомнить, как в прежние годы развивались российско-литовские приграничные отношения, в центре которых всегда находилась Калининградская область.

На родину - в обход

11 марта 1990-го Литва (первой из союзных республик) объявила о своей независимости. 6 сентября этот статус признала Москва. Граница, незаметная раньше для советских людей, стала уже не такой прозрачной, как прежде. Там появились литовские пограничники и таможенники, которые принялись проверять всех, кто ехал к ним из Калининградской области или, наоборот, ехал к нам.

Вот, например, что рассказывал мой коллега журналист Юрий Кочкуров. В октябре 1991-го организованная группа отправилась на автобусе в поселок Морское на Куршской косе – за грибами. Но сперва решили доехать до Ниды. В местных магазинах удалось затариться колбасой и мясом. А потом еще там же, в районе Ниды, пособирали грибов. Однако когда впереди показалась граница, водитель остановился и спросил пассажиров:

– Хотите вернуться домой с грибами и всем прочим? Тогда геть с автобуса и шагом марш по лесу, в обход таможенного поста. Поскольку там все это могут запросто отобрать или взять пошлину.

– И за грибы?

– И за грибы.

Пробирались по лесу, боясь каждого шороха и чувствуя себя контрабандистами. И до чего ж нехорошо было на душе…

Под ливнем пуль

А в январе 1992-го случилось уже серьезное ЧП. Из Литвы в Советск следовала колонна грузовиков Балтийского флота. Четыре машины прошли таможню без проблем. Но еще две, шедшие следом, литовцы вдруг отказались пропустить, запретив вывозить воинское имущество. Тогда наши, объехав шлагбаум, двинули дальше. Им вслед раздались выстрелы…

Трудно, короче, многие вчерашние сограждане привыкали к новым реалиям. И, скажем, в августе 1992-го на границе опять стреляли. Тракторист из Краснознаменского района на своей рабочей машине решил съездить к родне в близлежащий поселок Славикай. Дело привычное. Только вот Славикай стал уже заграницей. И когда тракторист, возвращаясь, поехал вброд через реку Шешупе, засвистели пули. Литовские пограничники палили по трактору, пересекающему границу в неположенном месте. Но МТЗ-80 – машина надежная, даже с простреленными колесами преодолела реку, вынеся из-под огня. Водитель не пострадал. И, будучи сильно навеселе, даже не особо испугался.

Тогда же калининградцам начали выдавать вкладыши в паспорта – розовые такие. Они давали жителям области право пересекать литовские рубежи. Что-то вроде вечной визы, которая, впрочем, не избавляла от шмона, а порой и приводила к более тщательному досмотру. Отдельные стражи границы Литвы не скрывали, что их раздражает эта якобы ничем не обоснованная пограничная льгота для калининградцев. Тем временем на более высоком уровне нас пугали то перекрытием газопровода, идущего через бывшую братскую республику, то отключением «света» – линия электропередачи тоже с советских времен шла по литовской земле.

17 января 1999-го свой последний рейс совершил поезд Калининград-Вильнюс. Ранее один из самых популярных у нас, он в итоге стал ходить почти пустым. Показательный факт, говорящий о многом.

Они – в Европу. А мы?..

В 2002 году стало совсем тревожно. Литва и Польша уже готовились войти в Европейский союз (обе страны попадут туда 1 мая 2004-го). Но как же самый западный регион России будет жить в «плену ЕС»? И прежде всего – что будет с нашим транзитом по литовской территории?

Протяженность нашей сухопутной границы с соседями составляет 266 километров. Фото: Александр Подгорчук

Кто только к нам тогда ни приезжал, чтобы все урегулировать. Премьер-министр РФ Михаил Касьянов навестил нас дважды – в марте и октябре. Бурную деятельность развил и председатель комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Рогозин. 13 июля 2002-го президент назначил его своим спецпредставителем по переговорам с Евросоюзом по проблемам, возникающим у Калининградской области в связи с грядущим расширением ЕС.

А там настроены были решительно и жестко: никаких им поблажек-исключений, визовые правила Евросоюза должны быть едины для всех. Хочешь пересечь Литву? Покупай визу! В те дни все чаще звучало: Калининград ожидает блокада. В бывшем Ленинграде лучше, чем где бы то ни было, знают, что это такое. Неудивительно, что именно там появилось общественное движение «Блокадный Калининград». «Блокадники» выставляли в городе на Неве пикеты в самых людных местах, собирая подписи за то, чтобы калининградцы имели право на безвизовый проезд через Литву в «большую» Россию и обратно. Подписи собирали, чтобы затем представить их на саммит «ЕС-РФ».

Саммит, обсуждавший «калининградский вопрос», состоялся в Брюсселе 11 ноября 2002-го. Было жарко. Тем не менее наша сторона добилась того, чтобы в транзитных поездах россияне ездили без виз: по бесплатному упрощенному проездному документу. Кроме того, с 1 января 2003-го в пассажирских составах, курсирующих между янтарным краем и другими регионами РФ, стоимость проезда была снижена до общероссийских тарифов. А то ведь до этого мы еще и по международным тарифам ездили. После снижения, скажем, цена за проезд в купе «Янтаря» упала с 1600 рублей до тысячи.

В ТЕМУ

Паром не «зашел»

29 декабря 2002-го к нам впервые пришел грузопассажирский паром «Георг Отс». И встречали его у нас как национального героя. На паромную линию «Санкт-Петербург – Балтийск» возлагались большие надежды, на открытии ее даже назвали «дорогой жизни». Мол, она надежно свяжет по воде оторванную область с «материком», став альтернативой поездам и самолетам.

Увы, бесперебойной «дороги жизни» тогда не получилось. Кроме того, линия неизменно была убыточной, даже в разгар летнего сезона не пользуясь особой популярностью. Сам же еле ползающий три месяца в году паром стал символом связи с «большой» Россией. В смысле, какой символ – такая и связь.

В 2010 году «Георга Отса» и вовсе перегнали на Дальний Восток. Где в результате аферы в 2014-м он был продан в Китай «на иголки».