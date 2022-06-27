Новый почетный гражданин Калининграда Нина Саблина: «Я самый обыкновенный директор обыкновенной школы»

Нина Николаевна работает директором уже 22 года. Фото: предоставлено школой № 2 Калининграда.

Неделю назад стало известно имя еще одного почетного гражданина Калининграда. Им стала заслуженный учитель Российской Федерации директор школы № 2 Нина Саблина. По горячим следам нам удалось встретиться с Ниной Николаевной и задать ей несколько вопросов.

«Пока сложно осознать»

- Нина Николаевна, ваша кандидатура впервые оказалась в списке кандидатов?

- Впервые.

- И как же вы восприняли новость о присуждении звания? За вашу кандидатуру проголосовало подавляющее большинство депутатов горсовета!

- Это была полная неожиданность. На меня эта новость просто обрушилась… Но в том состоянии большого удивления и потрясения меня поддержали друзья, коллеги, ученики, выпускники прошлых лет, родители. Звонили, поздравляли и выражали уверенность в том, что выбор сделан верный. Если честно, мне пока сложно все это осознать.

Я - самый обыкновенный директор самой обыкновенной калининградской школы. Расцениваю присуждение мне звания почетного гражданина как дань уважения и благодарности всему педагогическому корпусу Калининграда. У нас сильные учителя. И все понимают, что результат их труда – это не только оценки детей в журнале, но и будущее нашего города, нашей области, России.

О кадетском движении

- Перед голосованием в горсовете глава Калининграда Евгений Любивый отметил вашу заслугу в формировании кадетского движения. Вы правда были основоположником этой работы в нашем городе?

- Мою кандидатуру на должность директора школы № 2 утвердили в миллениум. Так что я руковожу уже 22 года. В то время в школе училось мальчишек больше, чем девочек. И первая задача, которую мне предстояло решить, - разработать такую образовательную модель, в которую бы с удовольствием включились дети с разными возможностями и запросами. Мы выбрали оборонно-спортивный профиль в старшей школе под эгидой МЧС - оказались первыми в Калининградской области, кто стал сотрудничать с учреждениями спасателей.

При Саблиной школа №2 стала одним из лидеров формирования кадетского движения в нашем городе. Фото: предоставлено школой № 2 Калининграда.

В 2010 году мы открыли в нашей школе кадетские классы. Мне повезло, что нашлись единомышленники, с которыми мы развивали кадетское движение. Через два года школа за патриотическое воспитание граждан России была награждена почетным знаком правительства Российской Федерации.

Сегодня учиться в кадетских классах нашей школы – это большая честь и ответственность для ребенка, для его семьи. Нужно иметь хорошее здоровье, успевать в учении, в дополнительном образовании. Нагрузка на кадетов у нас довольно серьезная.

- Как часто выпускники вашей школы выбирают профессию военного, спасателя, пожарного?

- Очень много таких примеров, когда молодые люди связывают свое будущее со служением Родине и обществу. Сильные ребята – защищают, спасают. И мои коллеги, и я гордимся нашими выпускниками.

Через весь город - на трамвае

- Еще один важный момент в вашей биографии – место рождения. Вы же появились на свет в послевоенном Калининграде?

- Мои родители приехали из Москвы в Калининград в 1947 году. Познакомились здесь, поженились. Родилась я. Мои первые воспоминания, связанные с городом, - субботники по разбору разрушенных зданий. Город заново отстраивался. Все хотели привести его в порядок, чтоб он был красивым, зеленым и светлым… Помню, как школьницей ездила на трамвае через весь город в музыкальную школу из Октябрьского в Балтийский район. В то время трамвай был единственным доступным видом транспорта для жителей Калининграда. Зимой после такого длительного путешествия в холодном трамвае пальцы немели и не слушались. Помню Калининград с разрушенными мостами. Эстакадного тогда еще не было. Помню город-сад. И я так рада, что сегодняшние власти много внимания уделяют зеленому каркасу города. Высаживают новые растения и сохраняют старые. Вы знаете, что каштанам сейчас уколы делают, чтобы спасти от насекомых-паразитов?.. Я и детям об этом рассказываю, и родителям.

- Вы сегодня музицируете?

- Давно не играю. Больше вам скажу - свой инструмент, фортепиано, передала в Музей советского детства БФУ имени Канта.

Как стать педагогом

- Сегодня горячая пора у выпускников. Все решаются на ответственный шаг в жизни, выбирают место дальнейшей учебы. Как вы делали свой выбор профессионального пути?

- Я закончила 19-ю школу Калининграда. Первым учителем была моя тезка Нина Николаевна – мудрый, добрый, любящий детей педагог. Выбор профессии зародился еще в начальной школе. Образ моего учителя стал основополагающим. В школе трудно выбрать, какая наука тебя интересует больше. Я советую старшеклассникам: изучайте все школьные предметы, больше читайте, анализируйте, разговаривайте. Никто не знает, в какой области ваше призвание и таланты. Меня увлекла биология.

- Подождите, а как же педагогика?

- Я сделала выбор в пользу школы. И первым моим местом работы стала школа № 50 Калининграда, где я проработала 19 лет. Это та школа, где я состоялась именно как учитель. Эту школу окончила моя дочь.

- Вы преподавали биологию и химию?

- Да, причем больше всего меня привлекала работа именно с учащимися старшей школы. Предвижу ваш вопрос - в настоящий момент я не преподаю. Современный директор - это в первую очередь управленец, «командир большого корабля». Его задача - организовать слаженную работу коллектива, чтобы было комфортно и безопасно всем – детям, учителям, родителям.

ЕГЭ нужен не всем

- В обществе вновь бурно обсуждается тема отказа от ЕГЭ. Вы какой точки зрения придерживаетесь – сохранить ЕГЭ или вернуться к опыту советской школы?

- На мой личный взгляд, ЕГЭ нужно сохранить для тех выпускников, кто планирует поступать в вузы. Школьникам же, оканчивающим 11-й класс и планирующим поступление, например, в учреждения среднего профессионального образования, такая форма аттестации, возможно, и не нужна.

Обсуждается сегодня вопрос и целесообразности ОГЭ для девятиклассников. Вчерашний девятиклассник, отдавший много сил, времени, чтобы успешно сдать экзамены, поступает в колледж не по итогам ОГЭ, а с учетом среднего балла аттестата. Мне кажется, в российской школе накоплено много опыта в этом вопросе, и нам по силам выработать, скорректировать свою модель аттестации школьников.

О семье и традициях

- Учебный год начнется с новой традиции – ритуала подъема флага России, исполнения гимна страны. Что думаете об этом?

- В нашей школе уже давно существуют ритуал поднятия флага и исполнения гимна России. Традицией являются патриотические праздники, на которые приглашаются достойнейшие люди города. К сожалению, ветераны Великой Отечественной уходят, их все меньше. Но наши дети общаются с ветеранами локальных войн – образцами воинской доблести. Гордостью школы является наш музей имени Героя Советского Союза Ю. Костикова.

- Сегодня вы – состоявшийся директор, интересная личность, мама, бабушка замечательных внучек. Кому вы благодарны за воспитание, образование?

- В семье меня научили уважать людей, ценить труд, любить свой край, а государство помогло получить образование. В жизни мне повезло, что меня окружают хорошие люди.