Что ждет Калининградский зоопарк: обезьян из Гданьска не будет, денег из ЕС - тоже

Из зоопарка Гданьска планировали привезти вот таких красавцев мандрилов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

27 июня наш зоопарк отметил свое 75-летие. В этот день в 1947 году было принято постановление Совета Министров РСФСР, благодаря которому на базе зоосада Кёнигсберга начали создавать новое учреждение. По случаю солидной даты в зоопарк пригласили журналистов, которым показали новое приложение и рассказали, как зоопарк планирует развиваться дальше.

Дикобразам повезло

Одной из главных тем встречи, как нетрудно догадаться, стало взаимодействие с европейскими партнерами. Директор зоопарка Светлана Соколова показала объект, отреставрированный в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Литва». Сейчас там живут дикобразы, которых перевезли из старого вольера. Теперь животных очень хорошо видно, и посетители рады наблюдать за колючими симпатягами.

- Наша финальная конференция, посвященная этому проекту, прошла в январе этого года. Мы успели реализовать все активности. Не успели только получить последний транш в размере 76 тысяч евро, - рассказала Соколова. - Мы должны были получить эти деньги уже в качестве компенсации, но в итоге заканчивали проект на собственные средства. Нам это удалось благодаря нашим посетителям: мы зарабатываем на билетах, экскурсиях, коммерческой активности. Заработанные деньги добавили в проект и завершили его.

Судьба оврага

До недавнего времени зоопарк был участником большого международного проекта «Ольштынек - Калининград: от общей истории к будущему партнерству» по программе приграничного сотрудничества «Россия - Польша 2014-2020». Финансирование шло из бюджета РФ и из бюджета ЕС.

- Большую часть активностей мы реализовали, но завершить этот проект в марте, в озвученные сроки, не успели, - отметила Светлана Соколова. - Остался большой блок, который мы дорабатываем – это благоустройство территории зоопарка в границах улиц Шота Руставели, Брамса и Носова. Проект не останавливается. Мы продолжаем там ремонтные работы со всеми понятными сложностями в виде логистики по строительным материалам.

Участок, о котором идет речь, не использовался с окончания Второй мировой войны. Да и вообще мало кто знал, что земля исторически принадлежит зоопарку. Раньше именно там стояли некоторые объекты этнографического музея. Пришло время осваивать брошенную территорию и приводить ее в порядок. В планах - благоустроить овраг, по максимуму сохранить деревья, очистить ручей и его берега, организовать вольеры, прогулочные дорожки, смотровые площадки, доступные в том числе для инвалидов, и т. д.

Проект реализовывали вместе с Музеем народной архитектуры Этнографического парка в Ольштынеке. Зоопарк выиграл польский грант – около 1 млн евро.

- Первый транш у нас был 45 процентов от суммы, потом еще раз 45 процентов. Мы успели получить второй транш, но финальные 10 процентов уже, скорее всего, не получим, - признает Соколова. - Объект софинансирует городская администрация в размере 6 млн рублей. При необходимости зоопарк будет добавлять собственные средства.

Еще одним результатом реализации польского проекта стала разработка мобильного приложения. Его уже успешно запустили - приложение доступно для скачивания на всех известных платформах. По сути, это электронный справочник-путеводитель с функциями маршрутизатора, магазина, с возможностью обратной связи и со встроенным аудиогидом, который был озвучен телеведущим Николаем Дроздовым. Одна из фишек приложения – дополненная реальность. На экране телефона вы можете увидеть исторические объекты Восточно-Прусского этнографического музея под открытым небом, который располагался на территории Кёнигсбергского зоопарка до начала 1940-х годов.

О коллекции

В последние годы многих животных привозили в Калининград из Европы. Например, из Дании к нам приехал орангутан, из Чехии - ленивец.

- Мы продолжаем общаться и поддерживаем профессиональные отношения с европейскими зоопарками. Мы также продолжаем оставаться членом Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, - подчеркивает Светлана Соколова. - Однако транспортировки через границы сейчас невозможны. Мы, например, планировали привезти из зоопарка Гданьска мандрилов, но эта транспортировка не состоялась. Сейчас рассматриваем вариант привоза мандрилов из Московского зоопарка. Активно разговариваем и с другими российскими зоопарками, у нас есть определенные планы на привоз животных оттуда.

Часть планов уже осуществилась. В Калининградский зоопарк из Новосибирска прибыли кенгуру, пара красноруких тамаринов (это такие маленькие обезьянки), стая попугаев. Еще раньше к нам привезли броненосца.

Импортозамещение ли это? В зоопарке считают, что нет.

- Мы всегда старались находить пути попроще. Когда они возможны, мы ими пользуемся. У нас было много транспортировок животных из зоопарков России и раньше, - говорит Светлана Соколова. – Жизнь не останавливается ни на минуту. Я себя считаю антикризисным менеджером. Мы проходили достаточно сложные этапы, решали проблемы и как-то справились. Справимся и сейчас.