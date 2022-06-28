50 жемчужин Калининградской области. Багратионовск: Замок с мансардой, храм на холме и кирха, превращенная в завод

Форбург замка сохранился до наших дней и сегодня выглядит довольно живописно. Фото: Иван МАРКОВ

Зимой 1807 года возле прусского городка с характерным названием Прейсиш-Эйлау разыгралась жестокая битва. Русским полкам при поддержке союзных пруссаков удалось остановить продвижение к Кенигсбергу армии Наполеона. Одним из участников того сражения был генерал Петр Иванович Багратион. И сегодня его именем назван тот самый городок Прейсиш-Эйлау.

В Багратионовске до сих пор можно найти напоминания о суровом феврале 1807 года. Здесь, в самом центре города, имеется дом, в котором, как утверждают местные жители, останавливался французский император (впрочем, краеведы эту версию опровергают – по их словам настоящий «дом Наполеона» до наших дней не сохранился).

На окраине города находится памятник русским и прусским воинам, сражавшимся с французами. Памятник установили в XIX века по проекту немецкого архитектора Фридриха Штюлера. Фото: Иван МАРКОВ

На окраине города находится памятник русским и прусским воинам, сражавшимся с французами. Памятник установили еще в середине XIX века по проекту известного немецкого архитектора Фридриха Штюлера. А центральную городскую площадь украшает бюст Багратиона работы калининградского скульптора Оксаны Аврамченко. Кроме того, два или три раза на поле сражения проводили военно-исторические реконструкции, однако, к сожалению, эта практика не прижилась.

Судьба старого замка

Не открою Америки, если скажу, что Прейсиш-Эйлау, будущий Багратионовск, как и большинство городов в Калининградской области начинался с замка. Твердыня из полевого камня и красного кирпича была построена то ли в 1326-м, то ли в 1330-м году, тут данные несколько расходятся. И называлась по-разному: Иле, Иладия, Пруще Илов. Долгое время замок был резиденцией пфлегера (чиновника) Тевтонского ордена, а после того, как на месте ордена появилось Прусское герцогство, замок стал частным владением. В ходе боевых действий весной 1945 года замок сильно не пострадал, и в послевоенные годы средневековую крепость приспособили под современные нужды. В частности, здесь разместился склад Багратионовской конторы райпотребсоюза. Благодаря этому форбург замка сохранился до наших дней и сегодня выглядит довольно живописно. Чего, к сожалению, не скажешь об основной части замка – от нее остались только подвалы.

В 1990-е годы форбург был передан в аренду частному лицу, и у последнего появилась идея превратить замок в гостиницу. Для этого на крыше – при полном нарушении всех возможных реставрационных норм – были пробиты мансардные окошки. Однако работы скоро остановились. Арендатор то ли обанкротился, то ли просто потерял интерес к проекту, как бы то ни было, но Прейсиш-Эйлау опустел. И в последние пару десятилетий древняя крепость медленно, но верно разрушается и периодически горит. Региональное правительство время от времени пытается продать замок инвестору, но пока, увы, не получается. А жаль. Даже в своем нынешнем виде замок Прейсиш-Эйлау привлекает к себе внимание.

Белый храм

Совсем рядом с замком, на высоком холме, находится один из самых красивых православных храмов в Калининградской области – храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Он был построен относительно недавно – в 1990-е годы – по проекту калининградского архитектора Олега Копылова (автора проекта собора Христа Спасителя на площади Победы), и стал первым храмом в Калининградской области, созданным по канонам православного зодчества. До этого все церкви располагались в бывших лютеранских кирхах.

Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии стал первым храмом в нашей области, созданным по канонам православного зодчества. Фото: prussia39.ru

Белоснежный храм очень гармонирует с красными кирпичами замка, и прогулка в этих местах наверняка получится насыщенной и запоминающейся.

Была кирха, стал завод

В Багратионовске находится одна из самых необычных достопримечательностей Калининградской области – средневековая кирха Прейсиш-Эйлау, превращенная в советское время в завод, точнее, в крупный цех машиностроительного предприятия «Кварц».

Сегодня в этой кирпичной «коробке» угадать кирху непросто. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Если не знать, что раньше здание было культовым сооружением, угадать кирху в тяжелой кирпичной «коробке» непросто. Но можно. В частности, сохранились контрфорсы, подпирающие стены, а также контуры бывшей колокольни. Сегодня все это своеобразное «великолепие» можно совершенно спокойно осмотреть – завод давно не работает.

Шинели и орденское серебро

Чтобы подкрепить знания о Багратионовске, рекомендую посетить небольшой, но очень интересный музей. Он располагается в одном из самых красивых сооружений города – бывшем здании районного управления (крайсхаус). Значительная часть коллекции посвящена сражению при Прейсиш-Эйлау в феврале 1807 года. Можно увидеть детали воинской амуниции русских, французов и пруссаков (и реконструированной, и натуральной – найденной на поле боя), оружие и боеприпасы позапрошлого века, поближе познакомится с жизнью и карьерой князя Багратиона.

Очень любопытной частью коллекции является россыпь серебряных монет Тевтонского ордена. Рассказывают, что еще в 1990-е годы один из местных жителей буквально в чистом поле нашел глиняный кувшин, доверху набитый орденским серебром. Значительная часть этих монет сегодня является музейной экспозицией.