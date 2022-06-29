Как калининградцы помогли полякам построить небоскреб в Варшаве

Калининградцы тоже приложили руку к сооружению этого величественного здания. Фото: Carlos Delgado/ wikipedia.org.

70 лет назад:

Помощь соседям

В июне 1952-го Калининградский вагоностроительный завод принял участие в грандиозной стройке в Варшаве. А именно – по заданию из Москвы сделал партию автопогрузчиков для строительства Дворца культуры и науки.

Заметим, строился он силами и средствами СССР. И это при том, что наша страна тогда и сама далеко не оправилась от последствий войны. Миллионы человек ютились в бараках и коммуналках. А тот же Калининград еще, по сути, лежал в руинах.

Однако многие поляки жертву не оценили, приняли подарок с зубовным скрежетом. Мол, это здание – символ довлеющей длани тирании СССР! Да и с архитектурной точки зрения оно якобы изуродовало польскую столицу…

В действительности построить в Варшаве «небоскреб» поляки и сами собирались. Еще в 30-х хотели, да война помешала. И при проектировании нашего Дворца культуры и науки ориентировались как раз на нереализованный проект «Башни Независимости» польского архитектора Юлиуша Нагурского.

Несмотря на это, отдельные персонажи уже призывали снести Дворец культуры и науки. Но здравых умов больше, и «родственница» сталинских высоток по-прежнему величаво возвышается над Варшавой, считаясь одной из главных достопримечательностей столицы Польши. И лично мне приятно, что в этом объекте есть вклад и калининградцев.

5 лет назад:

Свет над рекою

В 2017 году в центре Калининграда встал на вечную стоянку последний в России плавучий обитаемый маяк. Он был построен в начале 60-х по заказу СССР в Финляндии. Выставили его в Ирбенском проливе – отсюда и название этого плавмаяка. Кстати, ударение в слове «Ирбенский» – на «и» (обычно произносят с нажимом на «е»).

Когда в Ирбенском проливе появился стационарный маяк, его мобильного тезку-коллегу перевели к фарватеру, который ведет к порту Вентспилс. Затем плавмаяк перегнали в Ломоносов, что под Санкт-Петербургом, где он превратился в штабное судно гидрографов. А потом был выведен из состава Балтийского флота. И перед последним в России плавучим обитаемым маяком замаячила перспектива пойти «на иголки»…

Музей Мирового океана спас последний в России плавучий обитаемый маяк. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Спасла его Светлана Сивкова – создатель и руководитель Музея Мирового океана. Она добилась, чтобы судно было признано объектом исторического наследия и передано учреждению культуры, которое Светлана Геннадьевна возглавляет. Затем «старика» подлатали в доке. И в ночь с 29 на 30 июня 2017-го, после недельного перехода из Ломоносова, плавмаяк «Ирбенский» ошвартовался на Преголе у музейного причала.

Плавмаяк «Ирбенский» ошвартовался в ночь с 29 на 30 июня 2017-го. Фото: из музейного архива

Пять лет назад здесь уже существовала целая Набережная исторического флота. В составе которой на тот момент числились научно-исследовательские суда «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев», подводная лодка Б-413 и средний рыболовный траулер СРТ-129. Кроме того, у ММО имеется питерский филиал – ледокол «Красин».

«Витязь», «Красин» и СРТ достались музею в «руинированном» состоянии – во что ныне верится с трудом. Таким образом, к приходу порядком потрепанного «Ирбенского» ММО имел богатый опыт по возвращению судов к жизни. Хотя реконструкция все равно была непростой, растянувшись на четыре года – первых посетителей плавмаяк принял только в декабре 2021-го. При этом продолжается сбор экспонатов и средств для его реставрации. И если у вас есть предметы морской тематики (особенно, конечно, связанные с маячным делом и плавмаяками), их будут рады принять в дар либо оформить договор временного хранения.

30 лет назад:

Новый Кант на старом месте

В 1992 году в Калининград вернулся, пожалуй, главный памятник Кенигсберга. Произошло это в первую очередь благодаря графине Марион Денхофф (1909-2002). Она родилась в семейном поместье Фридрихштайн (ныне – поселок Каменка Гурьевского района). После гимназии в Потсдаме поступила в университет во Франкфурте-на-Майне, защитила диссертацию, получив степень доктора общественно-политических наук. Также в ту пору Марион Денхофф много путешествовала, изучая жизнь и людей.

В конце 30-х графиня вернулась в Восточную Пруссию, приняв управление родовыми имениями. Будучи противницей нацистов, никогда не скрывала этого и гордилась тем, что порог ее дома не переступал ни один «коричневый». Участвовала она в 1944 году и в антигитлеровском заговоре, чудом избежав общей участи – никто из друзей ее не выдал…

Тогда же Марион Денхофф по просьбе хранителя музейных ценностей Кенигсберга забрала к себе памятник философу, который стоял возле университетского здания и мог пострадать от бомбежек. В январе 1945-го графиня с потоком беженцев покинула родину. А кантовский монумент – пропал.

После войны Марион Денхофф стала известным политическим журналистом и главным редактором газеты «Цайт». Узнав об исчезновении памятника, в 1985 году она передала в Калининград схему его расположения, посоветовав покопать в том месте. Увы, раскопки оказались тщетными.

В 1989 году графиня добилась разрешения посетить область, которая была еще закрыта для иностранных туристов. Удалось найти гипсовую форму утраченного Канта, и Марион Денхофф заказала отливку уменьшенной, 60-сантиметровой копии. Подарив ее, тогда же она решила: немцы должны воссоздать памятник и в полный рост, передав Калининграду. По ее инициативе в Германии начался сбор средств, и в итоге на новый монумент по образу и подобию старого (1857 года) было собрано более 100 тысяч марок.

Его открытие состоялось 27 июня 1992-го.

На открытии памятника в толпе вперемешку стояли русские и немцы. И писатель Юрий Иванов сказал: «Кант принадлежит не нам и не вам. Он принадлежит миру». Фото: Игорь Зарембо

Между прочим, копия стоит на «родном» постаменте – уцелел благодаря тому, что после войны достался бюсту Эрнста Тельмана. Бюст, заметим, в 1976 году заменили новым, более выразительным изваянием. С новым же постаментом. А старый, еще кантовский, сослали на задний двор асфальтобетонного завода – до лучших времен. И вот ведь – в этом случае они наступили.

30 лет назад на открытии памятника в толпе вперемешку стояли русские и немцы. И калининградский писатель Юрий Иванов сказал: «Кант принадлежит не нам и не вам. Он принадлежит миру». Ответом ему были общие аплодисменты.