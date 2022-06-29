Сначала - музей, потом - бассейн и «город в городе»: во что хотят превратить исторический вагонзавод Калининграда

Так выглядели цеха завода в начале XX-го столетия. Фото: Музей "Фридландские ворота"

Подведены итоги конкурса «Индустриальный эксперимент» благотворительного фонда Владимира Потанина. Победителями стали 17 музейных организаций, чьи проекты направлены на ревитализацию объектов индустриального наследия, а также их интеграцию в современный культурный контекст. В число победителей в номинации «Завод-музей» вошел калининградский музей «Фридландские ворота» с проектом «Индустриальный объект в неиндустриальном регионе: Калининградский вагоностроительный завод в городском пространстве». Так что у вагонзавода, кажется, появился шанс.

Станки будем запускать!

Конечно, восстановить всю территорию завода – задача очень сложная. Начать решили с большого здания цеха. Проектом занялось руководство завода, музей «Фридландские ворота» и БФУ имени Канта.

- Кузнечный цех построен в неоготике. Это брутальное здание с потрясающими воротами. В цеху решено создать музей завода и рассказывать о кенигсбергской промышленности, - говорит директор «Фридландских ворот» Андрей Ярцев. - Мы будем наполнять пространство экспонатами, создадим экспозицию, сделаем описание. Покажем приборы, использовавшиеся в промышленности, предметы, связанные с деятельностью вагоностроительной отрасли, модели вагонов и паровозов. Интересна и советская история завода. Вы, например, знали, что наш завод – единственный в СССР, который выпускал саморазгружающиеся вагоны?

Кузнечный цех был построен в неоготике и неплохо сохранился. Фото: Музей "Фридландские ворота"

На заводе в рабочем состоянии сохранились оригинальные немецкие станки. Некоторые из них изготавливались по заказу, так что они единственные в Европе. Часть станков можно будет запускать! Это впечатляющее зрелище. Люди смогут, не только посмотреть, как они работают, но и, может быть, сами попробуют изготовить какую-то деталь. БФУ имени Канта займется оцифровкой всего пространства завода, то есть всех корпусов и кузнечного цеха в частности, включая его внутреннюю часть. В планах - создание фильма, мультимедиа. Вот такое погружение в историю восточно-прусской промышленности.

Судьба еще семи цехов

Территория у вагонзавода, клуб «Вагонка», улицы Станочная и Ремонтная, немецкие домики с палисадниками и брусчатыми дорожками – все это Ратсхоф, исторический район Кенигсберга, который активно застраивался в 1900-1920-х годах как поселение рабочих вагоностроительного завода «Штайнфурт». А само предприятие существует с XIX века.

Сейчас гиды водят экскурсии по Ратсхофу. И в идеале сделать так, чтобы логической точкой стала прогулка по территории вагоностроительного завода с посещением цеха-музея. При этом авторы проекта кузнечный цех уже называют «локомотивом». Есть надежда и планы, что он потянет за собой развитие всей территории завода и набережной.

Еще семь немецких цехов решено сохранить, они прекрасно вписываются в ландшафт. Их модернизируют и, как выражаются архитекторы, приспособят под современное использование. Где-то откроют бассейн, где-то – супермаркет...

- В итоге получим город в городе. Такова задумка. Пока ведутся переговоры, но владельцы надеются, что бетонный забор, огораживающий территорию, будет снесен. Две советские блоковые постройки, которые загораживают вид на краснокирпичный кузнечный цех, снесут. Идея заключается и в том, чтобы максимально открыть эту территорию. Мы получим прекрасный вид на реку, вид на старинные элеваторы. Картинка будет такая, что сиди и медитируй! – говорит Андрей Ярцев.

Личная миссия

Работы по музеефикации кузнечного цеха «Штайнфурта» начнутся уже в июле и продлятся полтора года. Грантовая сумма составила 6,5 млн рублей. Свои деньги намерен вложить и собственник.

Оригинальные немецкие станки до сих пор в рабочем состоянии. Фото: Музей "Фридландские ворота"

Корпус не станет филиалом музея «Фридландские ворота», а останется в собственности завода. Доходы тоже будет получать завод. Музей – партнер проекта.

- Наш интерес – сделать для города прекрасное, показать наши экспонаты, рассказать историю завода, - улыбается Андрей Ярцев. - И рассказать историю района Ратсхоф, конечно! Я сам – вагоновский, окончил школу №14, которая совсем рядом с заводом. И вот, теперь я стал доктором наук, и сам Бог мне велел сделать «конфетку» из моего родного района. Это моя миссия!