«Единая Россия» обеспечит Донбасс литературой на русском языке

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На сегодняшний день в Донбасс и на освобожденные территории уже направлено порядка сорока тысяч изданий. Информацию об этом предоставил секретарь генерального совета “Единой России” Андрей Турчак. Активисты и центры гуманитарной помощи партии обеспечат распределение литературы, пишет rostovgazeta.ru.

По словам Турчака, учебники, которые обнаружили на освобожденных территориях, искажают информацию о ВОВ. Многие из них издавались в Канаде, Норвегии и Швеции. При этом на освобожденных территориях ограниченное количество произведений русских классиков и детских книг.

Секретарь генсовета ЕР напомнил, что партия совместно с Минпросвещения обеспечит все школы в Донбассе и на освобожденных территориях новыми учебниками, изданными на русском языке. При этом школьники смогут при желании изучать украинский язык.

По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, вопрос об обеспечении школ учебниками педагоги задают на всех встречах. Россия сделает все, чтобы учебный процесс начался и в Донбассе, а также на освобожденных территориях открылись школы. Кравцов подчеркнул, что дети там хотят изучать русский язык и читать произведения русских авторов. Сейчас педагоги проходят переподготовку. Специально для этого был создан центр по координации в Ростове-на-Дону и в “Артеке” в Крыму.

Отмечается, что “Единая Россия” помогает жителям, эвакуированным из Донбасса, и тем, кто остался там и на освобожденных территориях с начала специальной военной операции РФ на Украине. На сегодняшний день региональными отделениями ЕР доставлено уже более девяти с половиной тысяч тонн гуманитарного груза, включая триста тонн медикаментов.

На сайте ER.ru пишут, что в ЛДНР и на освобожденных территориях работает двадцать один гуманитарный центр “Единой России”. В Белгородской области открыли логистический центр, где будет осуществляться распределение гуманитарных грузов в харьковском направлении. Из него планируют доставлять груз в мобильные центры, которые будут открывать на новых освобожденных территориях.

«В Калининградской области продолжается сбор денежных средств для поддержки наших военнослужащих, участвующих в спецоперации в Донбассе. Муниципальные отделения партии проводят акции «Посылка солдату», где формируются наборы предметов первой необходимости для российских бойцов. Я недавно передал партию своих книг для жителей ЛДНР.

Конечно, есть проблемы с доставкой из нашего региона, так как мы оторваны от основной территории России. Мы решаем этот вопрос совместно с Минобороны.

В сборе гуманитарной помощи участвуют все: это и депутаты всех уровней, и партактив, и обычные жители нашего региона», - рассказал секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания региона Андрей Кропоткин.