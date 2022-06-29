Незрячий выпускник, сдавший ЕГЭ: На экзаменах у меня были ассистенты

Геннадий Марченко – образец воли и целеустремленности. Фото: Правительство Калининградской области

На прошлой неделе выпускникам калининградских школ вручали аттестаты. Среди 11-классников, окончивших обучение с золотой медалью – незрячий выпускник школы-интерната Геннадий Марченко. В истории Калининградской области это всего лишь пятый случай, когда выпускник с инвалидностью по зрению получает медаль «За особые успехи в обучении».

Мы связались с Геннадием и узнали, как он готовился к экзаменам.

Все по плану

- Чего больше в вашем успехе: родительской заботы, поддержки педагогов или вашей личной целеустремленности?

- Думаю, что все здесь есть. И мои родители – моя поддержка, опора во всем и всегда, и учителя замечательные, ну и я сам старался, конечно.

- Вы считаете себя целеустремленным человеком?

- Поставил цель завершить обучение в 9-м классе с аттестатом особого образца – все получилось. Потом поставил цель – окончить школу с золотой медалью. Получилось.

- Как вы готовились к ЕГЭ?

- По математике и русскому языку – в школе, учителя меня серьезно готовили. А для того, чтобы сдавать предметы по выбору, к занятиям в школе добавлял онлайн-школу, это были платные занятия.

- Расскажите, на какие баллы вы сдали ЕГЭ?

- Русский язык – 72 балла, писал базовую математику – на отлично. А по выбору я сдавал историю – 87 баллов, обществознание – 96 баллов. По истории, конечно, мог бы больше, но с картами немного напутал.

О волнении

- Многим выпускникам на экзаменах мешают эмоции, сильное волнение. Вы умеете справляться с собой в стрессовых ситуациях?

- Одна из задач, которую я перед собой ставил, - научиться не волноваться на экзаменах. Честно говоря, только на пробнике по русскому языку я переволновалось и у меня повысилось глазное давление. Да, был дискомфорт. Но все быстро пришло в норму. А вот на ЕГЭ я был собран, не волновался.

- Поделитесь, как вы себя приучили не волноваться? Ваш опыт может быть полезным для других старшеклассников.

- Внушаю себе, что я спокоен, что нужно собраться, сконцентрироваться на задании. И все. Дальше идет спокойная работа.

Иногда переспрашивал задания

- Вы имели право выбирать: сдавать экзамены в школе или дома. Вы что выбрали?

- Дом, конечно. Дома и стены помогают. Знаю, что было видеонаблюдение, знаю, что было много подготовки к проведению экзамена. Обязательно

должны присутствовать члены государственной экзаменационной комиссии, медицинские работники, технические специалисты. Все как положено.

- С вами должен был работать ассистент…

- Да, у меня были ассистенты на экзаменах. Специальная подготовка чувствовалась в этих педагогах. Потому что важно ведь правильно себя вести. Деликатно так спрашивали: «Вы уверены, что правильный вариант ответа – такой?». И я подтверждал, что уверен. И тогда мой ответ вносился в бланк. В некоторых заданиях я часто переспрашивал формулировку.

- Так можно?

- Да, хоть пять, хоть восемь раз. Ассистентам спасибо за терпение.

О будущем

- Куда планируете поступать?

- На исторический в БФУ имени Канта. Моих баллов достаточно для того, чтобы поступить.

- Почему это направление выбрали? Какой исторический период вас больше всего увлекает?

- С пятого класса увлекаюсь историей. И чем больше погружаюсь в эту науку, тем чаще прихожу к выводу, что историю можно изучать всю жизнь, и все равно всего знать не сможешь. Мне больше всего интересна история России, период - 17-19 веков, а также период СССР.

- Будете школьным учителем?

- Вряд ли я смогу преподавать, но вот экспертом могу быть.

- История знает немало примеров, когда незрячие люди становятся талантливыми музыкантами. У вас как отношения с музыкой?

- С 8 лет учился игре на фортепиано. Родители постарались, к нам домой преподаватель приходил, мы занимались. Дома есть инструмент. И я на слух могу воспроизводить мелодии. Правда, когда время есть. На Новый год, например, могу сыграть. Моим близким приятно слушать. Снимают видео обязательно, радуются. И я вместе с ними.

P.S. Как рассказал Геннадий, в раннем детстве у него не было никаких проблем со здоровьем. Осложнение дала прививка, и в школьном возрасте он стремительно начал терять зрение. Много было больниц, врачей и операций. Как уверяет Геннадий, сейчас его состояние стабилизировалось.