Банк «Открытие» переведет 800 разработчиков в отдельную ИТ-компанию

Банк «Открытие» стал владельцем новой компании ООО «Дискавери Лабс», которая будет развиваться как центр разработки инновационного программного обеспечения компаний группы. «Дискавери Лабс» является резидентом ИНТЦ «Сириус» и входит в число аккредитованных Минцифры ИТ-компаний.

«Банк «Открытие» планомерно выводит разработку программного обеспечения в созданную дочернюю ИТ-компанию ООО «Дискавери Лабс». У нас несколько прикладных ИТ-платформ и приложений собственной разработки и значительная численность персонала», - сообщил член правления, глава ИТ-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.

По словам Сергея Русанова, в штат компании уже вошла часть команды финтех-стартапа Mission:Luna, а также сотрудники иностранных ИТ-компаний, покинувших российский рынок. До конца года в «Дискавери Лабс» переведут 800 сотрудников банка – разработчиков, аналитиков и т.д. У компании есть планы по введению разработок в реестр отечественного программного обеспечения и разработке новых продуктов в рамках ИНТЦ для компаний группы.

Банк «Открытие» повысит привлекательность работы ИТ-специалистов за счет предоставления работникам дочерней компании дополнительного комфорта и льгот ИТ-компаний (льготной ипотеки и отсрочки от армии).

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).