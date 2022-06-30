Нейрохирург Эдуард Хасаншин: На новом «Спартаке» буду учиться большому теннису

Так будет выглядеть центральный бульвар обновленного спортивного комплекса – историческая архитектура, много зелени.

Уникальный случай: при подготовке крупного инвестиционного проекта, который реализуется на частные средства, был создан общественный наблюдательный совет. Все для того, чтобы реализация проекта проходила в четком соответствии с мнением горожан, чтобы калининградцы могли не только все проконтролировать в плане возможных нарушений, но и сами предложить собственные идеи. Именно так подошли к проекту реконструкции крупнейшего в нашем регионе теннисного стадиона «Спартак». Еще в прошлом году был создан наблюдательный совет, в которые вошли политики, представители спортивной общественности, местные жители. И, что не может не радовать, совет является открытой структурой, а значит, в нем появляются новые участники. Один из них – главный нейрохирург Калининградской области Эдуард Хасаншин. Мы поговорили с ним о проекте «Спартака», значении нового стадиона для Калининграда, о пользе занятий физкультурой и спортом и других не менее интересных вещах.

Эдуард Хасаншин. Фото: Александр КАТЕРУША

- Эдуард Минорович, вы знакомы с проектом реконструкции стадиона?

- Да, я с проектом знаком и мне он очень понравился. Учитывая, что это очень социально значимый проект и, более того, он подкреплен не бюджетными деньгами, а частными инвестициями, это большой, настоящий подарок для города, который с лучшей стороны дополнит его новый облик. Причем, что интересно, с сохранением старых традиций, потому что архитектура тех зданий, которые планируется построить в рамках реконструкции «Спартака», носит исторический характер – цвет кирпича, округлая форма зданий напоминают нам историческую среду.

- И, как кажется, гармонируют с окружающим ландшафтом…

- Да, очень гармонируют. Поэтому и гармонирует, что это не просто бетон и стекло, как сейчас часто делают. Это отражение прошлых исторических эпох. Новый облик стадиона очень подходит духу Калининграда.

- Интересно, что проект частный. А крупные частные инвестиции в спорт у нас случаются довольно редко. И очевидно, что столь дорогой проект имеет длительный срок окупаемости. Как вы считаете, насколько целесообразно с точки зрения частного бизнеса вкладываться в подобные долгоиграющие проекты?

- Я думаю, что именно в такие проекты и надо вкладываться, потому что они хоть и долгосрочные, но в этом есть большое преимущество. Надо понимать, что поступление налогов в течение 10 лет городу принесет миллиард рублей. Это огромная сумма! Но даже не в этом главный смысл строительства или реконструкции этого спортивного комплекса. Смысл в том, что это привлечет к нам в Калининград дополнительное количество туристов, спортсменов, спортивных команд. Мы сможем в Калининграде проводить международные турниры по большому теннису – то, чего в России нет нигде, ни в одном городе, может быть, кроме столиц. Можно сказать, что мы будем эксклюзивным в этом плане городом. И это в свою очередь привлечет дополнительные инвестиции. Они будут связаны с туристами, с оплатой услуг по подготовке команд, словом, возникает большой комплекс дополнительных преференций для города. Поэтому именно в такие проекты и нужно вкладываться. Понятно, что есть проекты-однодневки – заработать деньги и убежать. Но «Спартак» - совершенно очевидно, другая история, полностью противоположная. Этот проект кроме финансовой отдачи в итоге приносит людям духовное удовлетворение. Появится место, куда сводить детей, где позаниматься спортом и взрослым. Плюс – социальная составляющая. Там же дело не ограничится теннисом. Там будет большой бассейн с четырьмя дорожками по 25 метров, игровые залы для различных видов спорта. Будет инфраструктура, характерная для многофункционального спортивного комплекса. То есть не только теннис.

- Тем не менее, центром притяжения нового комплекса будет Теннисная академия. Насколько, на ваш взгляд, это нужно Калининграду? Сможет ли Калининград стать теннисной столицей России? Или хотя бы возродить прежнюю славу одного из главных теннисных центров нашей страны?

- А чем мы хуже Уимблдона? У нас такая же земля, природа, почти такой же климат. Думаю, что на нашей базе вполне можно будет воспитать чемпионов мира. И это в свою очередь привлечет новые инвестиции и большие перспективы для нашего спорта. И если первой ракеткой мира станет калининградец, это будет главной наградой тем, кто занимается реконструкцией стадиона «Спартак».

- По инициативе общественности в проект были внесены изменения. В частности, одним из важных изменений стало предложение о создании площадки для тренировки и сдачи норм ГТО. Как вы считаете, нужно ли нам ГТО? Вы же помните, что это такое?

- Конечно, хорошо помню - школу, институт, ГТО… Лично я позитивно отношусь к этой инициативе. Потому что она, как, к примеру, и диспансеризация охватывает огромное число людей. Система ГТО хороша тем, что можно привлечь к занятиям не одну или две секции, в все школы города – вот вам массовое увлечение физкультурой и спортом. Это определенный уровень здоровья населения, молодого населения, что особенно важно. Но там ведь будут заниматься и пожилые люди – ушу, дыхательная гимнастика и так далее. В Китае, например, дыхательная гимнастика очень популярна. Все это положительно и позитивно, это лучше для детей, чем постоянное «зависание» в телефонах.

- Вы считаете, что спорт может спасти детей от «телефонного рабства»?

- Да, может. Мы же все с этим сталкиваемся. Я как дедушка очень переживаю за внука, потому что он постоянно в телефоне. А, забирая телефон, получаю массу негодования. И ведь так почти все дети сегодня. Это очень плохо. Они не развиваются как личности, как физически здоровые люди… Поэтому если у ребенка будет возможность поехать в теннисный центр, поплавать в бассейне, позаниматься на спортивных снарядах, это наверняка принесет свои плоды – большое число людей полюбит и спорт вообще, и теннис в частности. И в конце концов здесь будет центр развития тенниса в России и появятся свои чемпионы.

- Во время реализации проекта появился общественный совет. Как оцениваете сам факт его появления? Почему приняли решение в него войти?

- Это одна из форм демократичности, когда жители какой-то территории могут наблюдать, как на этой территории идет стройка. Нам ведь жить дальше. И надо определиться, нам жить дальше с плохим центром или с хорошим. Проект «Спартака», повторю, замечательный, кроме прочего, там предусмотрено огромное количество зеленых насаждений. Там будет очень красиво, если будет выполнено так, как задумано. Поэтому наблюдательный совет и нужен, чтобы эти вещи отслеживать. Впрочем, я не сомневаюсь, что будет построено так, как нужно. Но это еще один повод для того, чтобы жители города могли донести до других калининградцев информацию о том, что все идет по плану. Смотрите, мол, здесь вчера была грязь, сегодня все красиво, здесь вчера было пусто, а сегодня посажены деревья. И так далее. Наверное, это обоюдовыгодное сотрудничество между жителями города и инвестором. И в этом находится рациональное зерно, позволяющее делать правильные вещи.

- Вы главный нейрохирург Калининградской области, у вас очень плотный график, но все же уделяете время работе в общественном совете.

- Мне кажется, что реализация такого крупного социально значимого проекта, как реконструкция стадиона «Спартак» крайне важна для Калининграда в наше непростое время.

- Вы станете завсегдатаем нового центра?

- У меня есть опыт настольного тенниса, и при этом есть большое желание научиться большому теннису. Уверен, что буду там частым гостем, начну брать уроки. Чемпионат мира мне уже не выиграть, но потусоваться смогу.

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