Калининградские ученые – о морже на Куршской косе: «В Балтике он долго не протянет»

Морж с удовольствием позировал работникам нацпарка, которые осмелились подойти на расстояние вытянутой руки. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Необычная встреча произошла ранним утром 30 июня на побережье Куршской косы недалеко от литовской границы. Огромного моржа с белоснежными бивнями заметил его один из сотрудников национального парка государственный инспектор Григорий Бачинский.

- Сначала я подумал, что это тюлень. Но почему такой большой? Когда подошел ближе, увидел бивни. Я, мягко говоря, удивился. Вот уж неожиданная встреча! – рассказал «Комсомолке» инспектор.

Григорий не растерялся, подошел поближе и снял моржа на видео.

- Резких движений морж не делал. Был спокоен, почесывался. Было слышно, как он дышит, - вспоминает Григорий. – Он подпустил меня довольно близко. Честно, страшно мне не было. Было интересно. За подобные встречи я и люблю свою работу. Лосей, оленей, тюленей видел. Но моржа – впервые!

Директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина отметил, что такой случай действительно произошел первый раз. Он поручил научным специалистам обследовать животное, а информацию оперативно передали в Атлантическое отделение ИА им. Ширшова РАН.

- Взрослое, судя по бивням, крупное морское млекопитающее отдыхает на песке и выглядит слегка ослабленным. Его место обитания – Крайний Север, значительные путешествия эти животные предпринимают редко, - рассказали в национальном парке.

Интересно, что 16 июня моржа видели на берегу Балтийского моря Германии, 23 июня - в Польше. Не исключено, что на Куршскую косу приплыл этот же самый морж.

Как рассказал «Комсомолке» калининградский ученый-биолог Геннадий Будыленко, в Балтийском море моржу практически нечего есть.

- Моржи питаются, в основном, моллюсками и другими донными беспозвоночными, которых они с помощью бивней выкапывают из морского дна. Иногда моржи едят рыбу. В Балтике для них кормовая база очень слабая. У нас, конечно, есть мидии, но мелкие и мало. Увы, долго морж в Балтийском море, вероятно, не протянет, – говорит ученый.

И все же, главный вопрос – как такое животное оказалось на берегу Балтийского моря в Калининградской области?

Моржи распространены в Карском море, море Лаптевых, в Восточно-Сибирском, Беринговом и Чукотском морях. В Балтике их никогда не было.

- Мог ли морж приплыть к нам естественными морскими путями?

Сложно сказать. Давайте не будем категорично утверждать или отрицать это. Был случай – серый кит попал в средиземное море в воды Израиля. Хотя такие киты обитают в Тихом океане, - говорит Геннадий Будыленко.

Не исключает эксперт и того, что морж мог откуда-то сбежать. Но откуда?

Одна из версий, которую сейчас рассматривают музейщики в Калининграде – морж мог совершить побег с какого-нибудь браконьерского судна или из передвижного зоопарка. Однако, информации о таких происшествиях не поступало.

- Если предположить, что это атлантический морж, который обитает у берегов Гренландии, то в принципе он мог пройти через датские проливы и попасть в Балтийское море. Его видели в Германии на острове Рюген. Потом уже в Польше. Теперь он приплыл к нам. Таков его путь, - рассуждает Юрий Тришкин, заведующий отделом аквариумистики Музея Мирового океана.

Тришкин соглашается с коллегой в том, что морж не сможет без проблем прокормиться в слабосоленом Балтийском море.

– Но если с питанием проблем не будет и морж, ковыряясь в грунте, сможет отыскать у нас двустворчатых моллюсков, он не погибнет. Но куда он пойдет дальше? Хорошо, если обратно, к своему дому, - отмечает специалист.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Для охраны найденного на Куршской косе моржа ищут волонтеров

На Куршской косе продолжают наблюдать за моржом. Огромное животное лежит на песке, агрессии не проявляет.

Временную стоянку моржа пока огородили лентой. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, для охраны необычного гостя приглашаются волонтеры. Желающие могут связаться с парком по телефону 8-909-793-79-75.

Ну а пока государственные инспекторы национального парка огородили моржа от зевак.