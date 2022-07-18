На неделе в Калининград вернется 30-градусная жара

Осадков в ближайшие дни будет немного. Фото: Александр Подгорчук

На этой неделе синоптики прогнозируют в Калининграде несколько жарких дней, которые напомнят нам о том, что на дворе лето. Однако, во-первых, нужно немного запастись терпением, а во-вторых, приготовиться ловить момент – жара надолго не задержится.

По данным Гидрометцентра России, в понедельник воздух в нашем городе прогреется до +19...+21 градуса. Ожидаются дожди и повышенное (до 764 миллиметров ртутного столба) атмосферное давление.

Во вторник осадки прекратятся. За окном будет +25 градусов, давление начнет понижаться.

В среду температура продолжит медленно расти – столбик термометра поднимется до отметки +26.

Самым теплым днем должен стать четверг. Именно 21 июля впервые за последние три с половиной недели воздух в Калининграде снова раскалится до +30 градусов.

Уже в пятницу жара схлынет. На концовку недели синоптики дают ориентиры +19...+23 градуса. Не исключены небольшие дожди.