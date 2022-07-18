Вместо трансплантации: В Калининграде кардиохирурги спасли сердце юного жителя Новороссийска

Мальчику провели сложную комплексную операцию на открытом сердце с использованием искусственного кровообращения. Фото: ФЦВМТ

Операцию ребенку с редким врожденным пороком сердца провели в Федеральном центре высоких медицинских технологий Калининграда.

- Маленькому Стефану Шембелиди из Новороссийска полтора года. Всего две недели назад он перенес сложнейшее вмешательство на сердце, а точнее - сразу три операции в одной. Операции редкие, исключительной сложности и высокой степени риска. По сути, они стали альтернативой трансплантации сердца, - сообщает пресс-служба центра.

Опасный порок

О том, что у ребенка порок сердца, мама Стефана узнала на 32-й неделе беременности.

- Речь идет о пороке сердца, считающемся в России смертельным. Это фиброэластоз левого желудочка в сочетании с критическим аортальным стенозом, - пояснили в центре. - Врачи говорили, что левый желудочек малыша практически не сокращается и не давали никаких шансов на жизнь. Предупреждали маму, что трагедия может произойти в любой момент: до, во время родов, после них. Статистика неумолима: при таком пороке около 40% детей умирают или требуют трансплантации сердца в течение двух лет после появления клинических симптомов. При выявлении патологии во внутриутробном периоде около 13% беременностей прерывают, 63% плодов погибает в перинатальном периоде.

Но Ксения с мужем решили не сдаваться. Их первенца уже на второй день после родов прооперировали в одной из российских клиник - выполнили эндоваскулярную процедуру - баллонную ангиопластику аортального клапана.

Искали помощь сами

Через несколько месяцев стало понятно, что аортальная недостаточность и фиброэластоз эндокарда прогрессируют. На этом фоне развилась недостаточность митрального клапана, легочная гипертензия, появилась сердечная недостаточность.

- У Стефана была сильная одышка, потливость, синели губы при любой нагрузке, - говорит мама ребенка Ксения. - И на очередном обследовании врачи сказали, что ситуация очень серьезная. Но оперировать не решились, сославшись на очень высокий риск. Из клиники нас отправили домой, в Новороссийск, на консервативное лечение.

Тогда Ксения решила действовать - искала клинику, где могут помочь. Направила документы в Калининград.

- Написала в центр. Мне ответили быстро, пригласили на операцию, - вспоминает Ксения.

Ждать нельзя!

Врожденный порок, который прогрессировал у Стефана - фиброэластоз эндокарда - не давал желудочку сердца нормально работать: ни нормально растягиваться, ни нормально сокращаться.

- Эндокард - внутренний слой камер сердца - в норме является тонкой оболочкой. Но аортальный стеноз, ишемия видоизменяют ее. Представьте себе тонкую бумагу - кальку, например, и картон, – говорит заведующий детским кардиохирургическим отделением ФЦВМТ Калининграда Вячеслав Белов. - Между ними огромная разница в эластичности, растяжимости. Так вот, фиброэластоз эндокарда превращает внутренний слой камеры сердца из тонкой бумаги в картон. Такой «картон» мешает росту сердечных мышц, в целом эффективной работе сердца. А самое страшное – если фиброэластоз появился, он ведь уже никуда не денется сам, и если не вмешаться, то болезнь не остановить, она будет прогрессировать. И сердце просто не выдержит.

По словам доктора Белова, в центре есть опыт успешной помощи маленьким пациентам с таким пороком, поэтому здесь были готовы помочь и Стефану.

Мальчику провели сложную комплексную операцию на открытом сердце с использованием искусственного кровообращения.

- Устраняя фиброэластоз, мы, по сути, «срезали картон» внутри сердца, сделав его снова способным сокращаться и растягиваться. Это было непросто, ведь речь идет о стенке сердца ребенка, толщина которой несколько миллиметров. Четкой границы между эндокардом и сердечной мышцей нет. И уже во время операции был виден результат, - прокомментировал Вячеслав Белов.

В центре отметили также, что каждая операция - технически очень сложная:

- Все требуют большого мастерства и филигранной точности. У маленького ребенка, в маленьком сердце сделать эти процедуры безопасно - самая высокая степень сложности и риска.

Как самочувствие?

Операция прошла успешно. Стефан на следующий день после вмешательства был переведен из реанимации в палату. Ребенок идет на поправку, очень активный, много двигается, играет.

Стефан с мамой Ксенией. Фото: ФЦВМТ

- С тех пор как мне сказали диагноз во время беременности, я как будто все это время жизнь не ощущала. Как будто обычная жизнь отступила на другой план. Постоянный страх за сына, его здоровье, постоянно больница или дом. Мы, живя у моря, и на море-то не бывали, - говорит мама мальчика Ксения. - А теперь у нашей семьи есть надежда. Стефан сможет жить полноценной жизнью сверстников. Вот только восстановимся, отдохнем и будем нагонять, что пропустили. Всем мамам, кто попал в такие ситуации, хочу посоветовать: никогда не опускайте руки. Боритесь за своего ребенка и за ваше счастье!