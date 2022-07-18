В Калининградской области снова рекомендовали носить маски. Но не всем

Сегодня в Калининградской области привиты 600 тысяч человек, больше 169 тысяч переболели ковидом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Калининградской области в последнее время фиксируют рост числа заболевших коронавирусом. Это не такие страшные цифры, как прежде, но врачи встревожены. Например, трое суток подряд у нас выявляют более 40 новых заболевших.

О новом подъеме заболеваемости ковидом в мире в целом и в Калининграде в частности рассказала глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

- Этот подъем очевиден, он идет практически во всех странах мира с разной интенсивностью. Он идет по регионам России, в первую очередь вовлечены Москва и Московская область, Санкт-Петербург. Заболевших гораздо больше. Очень многие расслабились, люди стали меньше обращаться за медицинской помощью с какими-то простудными заболеваниями. Подумаешь, небольшой подъем температуры, кашель, насморк. Люди не идут к врачам, меньше тестируются. Соответственно, подтвержденных случаев коронавирусной инфекции мы видим меньше, не видим истинную картину по заболевшим на текущем подъеме, - объяснила тенденцию главный санитарный врач. - При росте заболеваемости мы не видим увеличения показателей госпитализации и летальности. Это говорит о том, что текущее заболевание протекает в более мягких формах, преимущественно в форме ОРВЗ.

Елена Бабура. Фото: Александр КАТЕРУША

По словам Елены Бабуры, подъем заболеваемости ковидом начался в Калининградской области с 25-й календарной недели. Сначала прирост заболевших был в пределах 10 процентов. За прошедшую же неделю зарегистрировали 229 новых случаев. Показатель заболеваемости превысил предыдущую неделю на 47,6%.

Болеют теперь в основном взрослые люди в группе от 50 до 64 лет. В последние недели врачи фиксируют рост числа заболевших в возрастной группе 65+. Доля детей не превышает 10 процентов.

- Если кто-то думает, что пандемия закончилась, то сам коронавирус имеет на это совершенно иные виды, – рассуждает руководитель областного Роспотребнадзора. - Вирус меняется, происходит его эволюция. Штамм омикрон тоже меняется, уже сейчас известно пять линий омикрона: BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 и BA.5. Доминирующими штаммами, которые сейчас циркулируют на территории Калининградской области, являются BA.4 и BA.5. Они характеризуются еще большей заразностью, чем все предыдущие. Вирус мутирует, чтобы более быстро и легко проникнуть в клетки. Он поражает даже тех людей, которые имеют базовый иммунитет. Если в начале пандемии мы говорили, что повторное заболевание ковидом, как правило, не встречалось, то омикроном стали болеть те, кто раньше болел уханьским вирусом, кто переболел дельтой. Омикроном BA.4 и BA.5 начинают теперь болеть те, кто раньше болел омикроном BA.1. Факт реинфекции очевиден.

Чем еще опасен новый штамм? Как говорят врачи, новые штаммы омикрона практически уходят от вакцины. Но иммунитет, иммунная память, которую формирует вакцина, по-прежнему позволяет предупредить тяжелые формы заболевания и летальный исход. Так что группы риска обязаны быть привиты.

И что же теперь в связи с этим ухудшением ситуации? Нежели власти готовятся к возвращению ограничительных мер? Не все так страшно. Локдаун в Калининградской области вводить не планируют.

- Локдаун нам не нужен сейчас от слова совсем, - говорит Елена Бабура. – Да, вирус более заразный, но 97 процентов случаев протекает в легкой форме. На прошлой неделе среди 229 заболевших у нас зарегистрирован один случай пневмонии, а раньше болел каждый четвертый. Но опасность развития тяжелой формы заболевания остается у групп риска: людей возрастных и страдающих хроническими заболеваниями. Даже если они болели коронавирусом, шанс заразиться в нынешний подъем заболеваемости большой. Им мы рекомендуем носить маски в транспорте, в магазине, избегать многолюдных мест, массовых мероприятий. И безусловно – ревакцинация. Вирус по-прежнему смертельно опасен для тех, кто не привит.

Елена Бабура отметила, что в Калининградской области привиты 600 тысяч человек, больше 169 тысяч переболели ковидом.

- 70 процентов населения региона так или иначе сталкивались с коронавирусом. Но в официальную статистику попадают только обратившиеся за медпомощью. Так что прибавим еще 10 процентов, – рассказала Елена Бабура о коллективном иммунитете.