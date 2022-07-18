Недавно Ксения переехала из квартиры в Отрадном в дом с садом, чтобы чаще выходить на свежий воздух. Фото: СОЦСЕТИ

Печальная новость пришла в понедельник, 18 июля. Умерла 300-килограммовая жительница Светлогорска Ксения Мохова. Об этом на своей страничке во ВКонтакте сообщила общественный деятель Марина Шапошникова.

«Сегодня не стало человека! 37 лет! Особенного человека, который оказался фактически один на один с недугом и дочерью… Надеюсь, что судмедэкспертиза ответит на все вопросы, в том числе и о наличии показаний для экстренной госпитализации такой «нестандартной» пациентки», - написала Шапошникова.

Марина отметила, что у Ксении последнее время были серьезные проблемы со здоровьем, она практически не ела.

Недавно стало известно, что Ксения переехала из квартиры в Отрадном в дом с садом в Полесске. Смогла выходить на улицу и дышать свежим воздухом. Последняя же запись в соцсетях Ксении датируется 7 июня. Фотографии из сада она подписала: «Как хорошо. Лето пришло. Близкие рядом, и это радует».

Напомним, еще в возрасте 6 лет Ксения перенесла воспаление легких, и последствия заболевания сказались на организме – девочка начала быстро набирать вес. В ранней юности его еще удавалось удерживать в пределах 65 килограммов, но к 22 годам девушка весила уже 125. В дальнейшем масса ее тела только увеличивалась, стало тяжело даже просто ходить - слишком велика была нагрузка на ноги и позвоночник.

Около полутора лет Ксения не выходила из дома. Да и по квартире она передвигалась с трудом. Именно вес стал проблемой, которая мешала женщине добраться до федерального медицинского центра, где врачи готовы были сделать ей операцию по уменьшению массы тела.

В январе 2022 года после многочисленных публикаций в СМИ Ксения все же смогла выйти из дома и отправиться в Москву, где ей планировали оказать необходимую медицинскую помощь. Добраться до аэропорта помогали спасатели МЧС. В этой операции участвовали сотрудники трех экстренных служб: главного управления МЧС по Калининградской области, регионального Территориального центра медицины катастроф и скорой помощи.

У Ксении осталась 14-летняя дочь Варвара.