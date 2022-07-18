Мама Натальи Ищенко - о рождении внука: Имя малышу уже выбрали

Наталья Ищенко с 2010 года замужем за серебряным призером чемпионата Европы по прыжкам в воду Сергеем Аникиным. Их первому сыну Семену 8 лет. Фото: министерство спорта Калининградской области

Пятикратная олимпийская чемпионка, зампредседателя правительства и министр спорта Калининградской области теперь еще и двукратная мама. В субботу, 16 июля, Наталья Ищенко родила второго сына. Малыша назвали Федором.

Мама и сын чувствуют себя хорошо, но пока еще находятся в перинатальном центре, готовятся к выписке.

- Событие радостное, но очень волнительное. Тем более что я врач. Переживала, - говорит мама чемпионки Ирина Ищенко. - Но все прошло гладко, хорошо, по-чемпионски! Центр ей нравится, врачи внимательные.

Напомним, что Наталья Ищенко с 2010 года замужем за Сергеем Аникиным, серебряным призером чемпионата Европы по прыжкам в воду. Их первому сыну Семену 8 лет. По словам бабушки, он растет спортивным мальчиком: рано научился плавать (ну кто бы сомневался!), пробовал себя в плавании, в футболе. Ему все нравится, но, по словам бабушки, пока еще ни на чем не остановился – ищет себя. Говорит, будет заниматься тем, что ему действительно будет интересно. Впрочем, цели сделать мальчика профессиональным спортсменом у родителей нет.

Интересно, что, когда Семен был совсем маленький, а Наташа Ищенко уезжала на соревнования, присматривала за ним как раз бабушка. Тогда мама впервые за 1,5 года оставила ребенка, а до этого усиленно тренировалась.

- Да, было такое время. Но сейчас все стали взрослые и самостоятельные. Остро в моей помощи не нуждаются. Но думаю, что и сейчас без моей помощи не обойдутся. В любом случае надо помогать детям, конечно. Маме и папе сложно будет справиться уже с двумя детками. Будем поддерживать! – говорит Ирина Владиленовна.

Напомним, Наталье Ищенко удалось триумфально вернуться, нырнуть в работу после рождения ребенка и завоевать медали. Российские синхронистки на Кубке Европы в голландском Хофдорпе поразили всех - выиграли оба олимпийских вида программы. В Голландии Ищенко выступала со своей верной партнершей по дуэту Светланой Ромашиной. Соревнования были отборочным турниром для участия в Олимпиаде 2016 года. Наши девушки участвовали в Хофдорпе только в олимпийских видах программы и поставили себе целью отбор на Игры, что тогда и получилось.