Банк «Открытие»: 43% жителей Северо-Запада считают, что лично им грозит потеря работы

При том, что 60% жителей Северо-Запада пока не наблюдают роста безработицы в кругу своих знакомых, 43% считают вполне реальной угрозу потерять работу в ближайшие полгода. Таковы результаты исследования* личных прогнозов россиян, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

23% жителей Северо-Запада полагают, что начавшиеся в стране структурные изменения из-за ухода ряда крупных иностранных компаний открывают новые возможности и перспективы для трудоустройства. В целом по стране такого мнения придерживаются лишь 18% респондентов, а в Москве и Московской области – и вовсе 17%. Правда, чуть больший оптимизм во многом связан с позицией жителей Санкт-Петербурга, где доля тех, кто видит позитивные моменты в уходе иностранного капитала, достигла 27%.

По мнению 28% респондентов на рынке труда Северо-Запада за последние полгода в целом ничего не изменилось. При этом лишь 49% считают, что сейчас повысились риски потери работы. Для сравнения, в целом по стране аналогичного мнения придерживаются 56% респондентов, а в Москве и Московской области – и вовсе 63%.

43% жителей Северо-Запада лично для себя видят риск потерять работу в ближайшие шесть месяцев, что практически соответствует среднероссийскому показателю (44%). Выше всего он в московском регионе (53%), ниже на Северном Кавказе (29%) и в Сибири (33%). 4% заявили, что уже теряли работу в последние месяцы. При этом 53% жителей СЗФО уверены, что не потеряют работу до конца года. Увереннее себя чувствуют лишь сибиряки (60%), а вот самый низкий уровень уверенности у жителей столицы (35%).

63% опрошенных уверены, что в случае необходимости в ближайшие полгода быстро найдут новую работу: из них 10% уверены в этом полностью, 53% - скорее уверены.

26% сомневаются в возможности оперативно найти новую работу. Из них 23% считают, что скорее не найдут её, а 3% - что точно не найдут. Только 10% полностью уверены, что искать новую работу им не придется.

Примечательно, что 54% жителей СЗФО в случае потери работы не собираются регистрироваться на бирже труда: 26% точно не будут делать этого, 28% скорее не будут. Точно будут вставать на учет в качестве безработного лишь 12% жителей Северо-Запада, тогда как в целом по стране такой вариант ответа выбрали 20% респондентов.

60% опрошенных на Северо-Западе пока не замечают роста безработицы в своем городе и в кругу своих знакомых. Определенно наблюдают такой процесс лишь 10% респондентов, еще 30% выбрали ответ «скорее да, чем нет».

46% жителей округа полагают, что безработица в России в ближайшие полгода будет расти. 34% считают, что она останется примерно на нынешнем уровне. Снижения уровня безработицы в ближайшие месяцы ожидают 14%, еще 6% затруднились ответить на этот вопрос.

* Опрос проводился банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 7-15 июля 2022 года методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек

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