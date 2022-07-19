«Ухо деформировано с рождения»: В Калининграде для двухлетнего мальчика собирают 5 миллионов рублей

Матвей слышит мир наполовину. Фото: Smile.time

Калининградцу Матвею Крупице два года и девять месяцев. Он слышит мир наполовину, одним ухом. Диагнозы неутешительные: микротия (отсутствующее или недоразвитое ухо), атрезия (отсутствующий или узкий слуховой проход), тугоухость. Для родителей мальчика главная задача – собрать средства на операцию, которая восстановит слух. Сделать это нужно как можно быстрее.

- Матвей родился с деформированным ухом, - рассказывает мама мальчика Анастасия. – С рождения сына наблюдают врачи. В данный момент Матвей готовится к посещению детского сада. Слышит наполовину, не понимает, с какой стороны идет звук. Весной этого года после долгих обсуждений с врачами, семьями, в которых дети родились с похожими патологиями, мы с мужем всерьез решили побороться за будущее сына. И начали сбор огромной суммы средств – 5 с половиной миллионов рублей для операции, которую готовы провести в Седарс-Синайском медицинском центре, США (Cedars-Sinai Medical Group).

Почему в Америке? Дело в том, что там одним вмешательством решают несколько задач: и восстанавливают сам орган и его функции, и делают пластическую операцию.

По словам Анастасии, на сегодня собрано 500 тысяч рублей.

- Ближайшая важная точка – 10 августа, - говорит мама Матвея. – До этого дня мы должны положить на депозит 900 тысяч рублей. После этого клиника назначит дату операции. Как правило, госпитализируют через 6-8 месяцев после открытия счета. И за этот промежуток времени нам нужно будет собрать 4 миллиона 600 тысяч рублей.

Родителей мальчика вдохновляет пример других семей.

- Сколько случаев, когда родители в трудной ситуации с тяжелобольными детьми решаются и на бОльшие сборы, и ведь все получается – помощь приходит. Мы верим - и у нас все получится!

Нужно сказать, что родители Матвея не сидят сложа руки. Папа мальчика Евгений работает строителем и отделочником. А мама – курьер, развозит еду и посылки.

Кстати, в Калининграде 23 июля в 17.00 пройдет благотворительный вечер с мастер - классами для детей и взрослых, все собранные средства направят на операцию Матвею. Место встречи - Советский проспект, дом 1. Пространство «Точка кипения» (здание КГТУ, 2-й этаж). В программе: концерт, различные мастер-классы, аквагрим, чаепитие. Вход свободный.

Поддержите Матвея Крупицу!

КУДА ПЕРЕЧИСЛИТЬ СРЕДСТВА?

Можно перевести любую сумму денег по номеру телефона: +7-921-005-83-85 (номер привязан к карте мамы мальчика – Анастасии).

Либо по номеру карт:

4274 3200 7883 9704 (Анастасия)

5536 9177 5907 5796 (Матвей).