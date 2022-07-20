Жаркое лето 1992-го: как измученные зноем калининградцы собирались вызывать дождь

Даже нынешним вроде бы прохладным и дождливым летом столбик термометра порой поднимается почти до упора. Фото: Архив автора

На протяжении многих лет прохладное и дождливое лето у нас никого не удивляло. Тем не менее бывали исключения из правила. Например, в первой половине июля 1959-го в течение пяти дней воздух прогревался до 34-35 градусов. Потом жаркая погода аж полмесяца держалась в 1975 году. Температура была не выше 28, однако по тогдашним меркам это считалось именно жарой. «Наконец-то жаркое лето посетило наш край!» – так, не удержавшись от эмоций, писали даже специалисты и в июле 1982-го, когда полторы недели градусники днем показывали 30 по Цельсию.

Но подобное случалось, повторимся, редко. А вот с конца 80-х у нас как-то стало туго с летней прохладой и дождями. Ну а 30 лет назад лето выдалось и вовсе одним из самых жарких и засушливых за всю историю наблюдений.

К слову, в ту пору многим помогали выживать огороды. И вот, значит, люди вложились в шесть соток, а урожай гибнет на корню. От отчаяния они были готовы хвататься за любую соломинку. А время-то помните, какое было? Кругом НЛО, барабашки, экстрасенсы… Короче, народ не особо удивился, когда в Советске в середине июля 1992-го в местную газету явилась пенсионерка и заявила: могу вызвать дождь.

«Колдуньей» оказалась бывшая работница Советского ЦБЗ. Правда, дар свой бесплатно растрачивать она не собиралась – пусть-де со мной заключают договор! Однако хоть кое-кто и начал собирать деньги «на дождь», до договора дело все же не дошло. А лето – знай себе жарило. Так, 10 августа 1992-го температура была… 36,5 градуса (областной рекорд). А 8 сентября пришлось ввести чрезвычайное положение по водоснабжению в Калининграде. И в режиме ЧП с бочками на улицах город провел целую неделю.

Засуха помогла поисковикам

И все-таки даже лето-92 не может сравниться с тем, что творилось у нас 20 лет назад.

С конца июня 2002-го установилась не только жаркая (плюс 30 стало в итоге ежедневной нормой), но и засушливая погода, которая держалась… до начала сентября! В связи с многочисленными лесными пожарами с 16 августа в регионе был даже объявлен режим чрезвычайной ситуации.

А особенно «хорошо» вновь было в Калининграде. С одной стороны, над городом висел смог от окрестных пожаров. С другой стороны – жутким зловонием несло от Преголи. Из-за затянувшейся жары вода в ней прогрелась сильнее обычного, и всяческая органика, до этого тихо дремавшая на дне, так забродила, что… Что, в общем, дышали через раз.

Впрочем, погодная аномалия иногда и неожиданно помогала.

Тем летом болото у поселка Кубановка Гусевского района пересохло. И оказалось, что на дне лежат… остатки самолета! А в кабине – останки экипажа… Те, кто 20 лет назад наткнулся возле Кубановки на советский штурмовик Ил-2, начали его разбирать на металлолом. Кости их не смущали. Но другие местные жители сообщили о творящемся безобразии в милицию – и процесс был пресечен.

20 лет назад аномальная жара помогла достойно упокоить двух погибших воинов Красной Армии. Фото: Архив автора

В ходе эксгумации среди обломков самолета был найден орден Красной Звезды, и благодаря его номеру удалось установить, что в штурмовике находились летчик младший лейтенант Владимир Гончаров и воздушный стрелок старшина Алексей Голубев. В районе теперешней Кубановки они попали под зенитный огонь, их «самолет повернулся на левое крыло, вошел в штопор и в этом положении врезался в землю…». Останки героев с воинскими почестями были перезахоронены в Гусеве.

Вот оно какое – наше лето.

10 лет назад:

Нет, торнадо нам не надо…

В поселке Весново Краснознаменского района 9 июля 2012-го разразился смерч (ну или торнадо, как это явление природы называют «там»).

Он продолжался всего пять минут, однако в результате в Весново был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Разбушевавшаяся стихия с корнем вырывала деревья, сметала крыши, валила опоры ЛЭП. Крупный град и сильнейший ливень уничтожили урожай в садах и на огородах. Поселок остался без электричества, воды, связи.

При этом никто, к счастью, не пострадал. А когда смерч наконец угомонился, местные жители сразу принялись устранять его последствия. Вскоре на помощь им пришли и бригады экстренных служб.

Благодаря общим слаженным действиям уже через два дня в Весново был наведен порядок. Но память о торнадо, конечно, осталась. А еще на память невольно приходит до дыр затертый штамп: старожилы такого не припомнят…

55 лет назад:

По стопам Робинзона и Маугли

55 лет назад семилетняя Собина из Полесского района ушла по ягоды в лес возле дома – и пропала. Ее искали сотни людей, к поискам подключили даже вертолеты. Увы, тщетно…

17 июля 1967-го шли уже 18-е сутки поисков. В числе поисковиков были лесник Ильичевского лесничества А. Алексеев и житель поселка Красное С. Стуранас. Усталые и расстроенные возвращались они после очередного дня бесплодных блужданий по лесу. И вдруг – чей-то стон! Бросились на звук – и увидели шалаш, в котором лежала Собина.

Безуспешные поиски пропавшей девочки продолжались 18 дней. Фото: Архив автора

Едва живую девочку оперативно доставили в больницу. Домой ее выписали лишь спустя месяц…

Как рассказала Собина, сперва она пыталась выбраться из леса. Но с каждым днем сил оставалось все меньше – питалась-то лишь ягодами. Потому, смастерив шалаш, девочка стала ждать, когда ее найдут. А в том, что так и будет, она не сомневалась.

Можно только удивляться, откуда в семилетнем ребенке нашлось столько самообладания. Ведь, попав в подобную ситуацию, с ней не всегда справляются даже крепкие мужики.