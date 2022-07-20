Профессор МГУ Наталья Зубаревич - о Калининграде: «Есть шанс, что в вашем регионе падение будет мягче»

По мнению эксперта, морские перевозки полностью проблему снабжения области не решат. Фото: Александр Подгорчук

Наталья Зубаревич – один из ведущих российских специалистов в области регионалистики и социально-экономической географии. Мы позвонили ей, чтобы поговорить об экономических перспективах нашего региона, вскоре после того, как Еврокомиссия сняла часть ограничений в отношении калининградского транзита. С этого, безусловно, крайне важного вопроса, мы и начали наш разговор в студии радиостанции «Бизнес ФМ»-Калининград».

Вопросы транзита

- Наталья Васильевна, главный вопрос, который сейчас волнует калининградцев, – это транзит грузов через территорию Литвы…

- Вот, недавно появилась информация, что железнодорожный транзит разрешен Еврокомиссией, и Литва с этим согласилась. По железной дороге грузы будут поставляться.

- Достаточно ли нам этих условий для нормального функционирования экономики?

- Железнодорожный - главный вид транспорта для крупногабаритных грузов, в том числе насыпных. Поэтому главная проблема решена. А с автотранспортом и раньше были проблемы, то есть мы вернулись к ситуации статус кво, связанной с запретом европейцев пускать на их территорию грузовой транспорт с российскими и белорусскими номерами и ответными меры белорусов не пускать европейские грузовики. Тогда вроде никто не умер.

- Да, кроме того, что огромные очереди на границе… Десятки фур!

- Да, это дополнительные логистические издержки. Скажем так: всем стало дороже, но пока никто не умер. А железная дорога – это было решительно жестче, потому что речь шла о крупногабаритном грузе. И пропускная способность железной дороги очень слабо покрывается паромами, это все понимали.

- Кстати о паромном сообщении, которое становится все актуальнее для нашего региона. Это может быть своего рода панацеей?

- Знаете, паромами гонять металлы, цемент и прочие подобные грузы – это, простите, экзотическое занятие. Поэтому то, что восстановилось железнодорожное сообщение, – это очень важно, это снимает большую проблему. Но развивать паромные линии все равно придется, потому что не все перевозится по железной дороге, контейнеры могут досматриваться в пунктах пропуска и так далее. Должен быть альтернативный путь доставки. И паромное сообщение, безусловно, должно развиваться, но, напоминаю, что оно дороже.

- А что же делать с ограниченными автоперевозками? Тоже ведь серьезная проблема.

- Нужно адаптироваться к сложившейся ситуации. Пока не видно условий для каких-либо послаблений. Я не дипломат, но здравый смысл подсказывает, что в ближайшее время будет именно так.

- Чем Россия может ответить на ограничения, введенные Евросоюзом? Какие, на ваш взгляд, есть механизмы?

- Разговор шел о запрете погрузки удобрений через прибалтийские порты. На Клайпеду я не знаю, шла нефть и нефтепродукты или нет… Что-то можно было сделать в сфере минеральных удобрений, потому что это поток, который значим для загрузки портов балтийских стран. Но вроде бы договорились. А когда договариваются – это всегда лучше, чем когда шантажируют друг друга.

Промышленность в кризисе

- Накануне вышли данные Росстата по экономическому развитию российских регионов за май. У Калининградской области показатели не очень радостные: третье место с конца по индексу промышленного производства. Как прокомментируете?

- А что вы хотите? Если встал «Автотор» (крупнейший налогоплательщик в Калининградской области – Ред.)… Правда, говорят, что они временно набрали комплектующих, но это случилось не в мае, а в июне… Слушайте, у нас в стране осталось, кто забыл, от объемов производства легковых автомобилей, который мы имели в декабре-январе, всего три процента. Три! Понятно, что это за падение. Плюс у вас будут проблемы с особой экономической зоной, с вывозом того, что она производила. Если говорить об обрабатывающей промышленности, то у вас «минус» 29 процентов.

- То есть, проблемы из-за того, что у нас эдакая моноэкономика, заточенная на автопроизводителя?

- Не совсем, но вклад автопроизводителя в показатели промышленного производства доминирующий. И получилось то, что получилось. Что произошло мягче? Ввод жилья. У вас очень хорошая доля на российском рынке. Да, конечно, январь-май стройка не росла такими темпами, как в большой России (в России «плюс» 55, у вас «плюс» 18), но все-таки плюс и с очень высокого уровня. Потому что на Калининградскую область, где живет точно менее одного процента населения России, приходится почти полтора процента всего ввода жилья в стране. Жилье востребовано, люди приезжают, у вас до сих пор, с чем я вас поздравляю, миграционный прирост перекрывает естественную убыль населения. Мало таких регионов. То есть Калининградская область остается по-прежнему привлекательной, и это долгосрочная история. Это важно помнить.

Что еще? Пока держится малый бизнес. Это можно понять по тому, как он платит налоги на совокупный доход. У вас в регионе вообще одна из самых высоких долей значимости этого налога – около 8 процентов. В среднем по стране еле 5 процентов набирается, а то и меньше. И малый бизнес пока нарастил платежи в рублях – значит, жив курилка. Очень надеюсь, что он будет выживать и дальше, хотя легче ему не станет – логистика удорожается, доходы населения будут падать… Главное, повторю, что разрешилась проблема транзита хотя бы в базовых вещах. И поэтому есть шанс, что падение будет мягче. Нужно понимать, что спад будет у всех. Очень много отложенных рисков. Мы понимаем, что у промышленности еще были (кроме автопрома) складские запасы, на них работали. В торговле подрубается платежеспособный спрос, хотя в пищевой промышленности спад не быстрый.

Я вообще в группу регионов с максимальными рисками включала четыре: Калининградскую область, Калужскую, Кемеровскую, где обвал начнется в августе, когда вступит в силу запрет на экспорт угля в Евросоюз и его не перенаправишь, и Сахалинскую, где гигантский спад в добывающей промышленности. И совершенно понятно, почему эти регионы в группе риска – специализация экономики, местоположение.

- Да, не слишком оптимистично…

- Конечно, ничего приятного я не сказала, но таковы ощущения у регионалиста. А то, что область населена людьми, которые много чего умеют делать и умеют приспосабливаться к самым разнообразным обстоятельствам, это факт. Люди мобильные. Вообще мигрантсткие регионы, куда приезжает много, - это регионы с лучшим человеческим потенциалом, капиталом. С энергетикой. Эти люди не будут просиживать штаны и плакать, они будут адаптироваться. Цените это преимущество, которое у вас никто не отнимет.

Как зарабатывать

- Вы сказали, придется адаптироваться. А, как вам кажется, на чем можно будет зарабатывать в новых условиях?

- Ох. Для людей, которые могут, это бесконечные подработки. Для людей, которые привыкли жить по-старому, это картошка на участках и огурцы. У кого-то это попытка найти место, где можно заработать. У кого-то очень простой способ – вообще не крутиться. Взять пояс, добавить дырочек и жить с ощущением, что это тоже жизнь. Люди разные.

- Но все-таки можно что-то сказать о будущей экономической специализации. У нас развивался экспорт… Что может прийти на смену?

- Ну, экспорт там у вас был копеечный, не перехваливайте.

- Зато технологичный!

- Хвалите, конечно, но без иллюзий. Возьмем туризм. Его, конечно, никто не убьет, но проблема в другом – как летать. Как долго будут субсидироваться полеты, мы можем только догадываться. Но, возможно, пересядем на поезд. Потому что тот, кто не любит, как сельди в бочке, отдыхать на черноморских пляжах, будет ездить в Калининград. Прибалтику у нас многие любят. В любом случае туристические регионы, в том числе и Калининградская область, это лето точно пройдут легче, потому что дополнительный приток туристов будет, он уже есть. Вообще городские люди любят дюны, сосны, то, что там можно гулять и смотреть на фахверковые дома. Люди разные, но вы свою квоту (по туристам) выберете. Но дикого быстрого роста уже не будет, потому что денег у людей будет меньше. Хотя, надо сказать, далеко не все экономят на туризме.

- Из-за всей этой транзитной истории в Калининград некоторые еще и боятся летать…

- Да, это дурная реклама. Этот год плохой, но если вдолгую смотреть, люди привыкают ко всему. И когда надо будет отдохнуть, Калининград будет востребован.

- А туризм может вытащить экономику?

- Нет, не те объемы. Он вытащит сервисы – общепит, некоторую часть торговли, аренду жилья…

На туристов очень надеются калининградские рестораторы и отельеры. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

- Кстати, по жилью. Рынок замер - нет ни продаж, ни покупок. Как будет чувствовать себя строительство?

- Подожмется. Ипотечная пауза в апреле-мае означает, что девелопер будет думать, сколько ему вводить, сколько он продаст. Это тоже вопрос ожиданий. Стройка просядет, тем более у вас высокий уровень, есть куда падать. Но как долго это продлится, я сказать, конечно, не могу.

- Может специальный административный район на Октябрьском острове нам поможет?

- Это не для вас. Это чтобы наших резидентов, сидящих далеко, перетащить под юрисдикцию страны, обеспечив им льготные налоговые режимы. Могу сказать лишь одно – калининградская офшорная зона пользуется гораздо большей популярностью, чем владивостокская на острове Русский. Следите за открытой информацией. Кто пришел, какие компании, с какими оборотами. Денежка дополнительная будет – уже хорошо.

- На ваш взгляд, какие экономические инструменты у нас еще остались?

- Повторю, что в среднесрочной перспективе туризм будет устойчивый серьезный бизнес. Туризм останется, это лицо современного мира. По обрабатывающим производствам точный прогноз дать нельзя, но пауза будет долгой.

Бизнес живучий…

- А что с активным малым бизнесом, который в нашей области очень развит? Сможет выжить?

- Почему малый бизнес был привлекателен в Калининградской области? Два условия. Первое - он был выгоден из-за трансграничного зарабатывания: от ввоза бэушных автомобилей, контрабанды алкоголя и прочих вещей и так далее. Второе - оттого, что больше некуда было пойти. Нет большого количества рабочих мест: ни в бюджетке, ни в индустрии. Нужно было крутиться и как-то зарабатывать. Вот два фактора, которые помогли быть более развитым малому бизнесу. Смотрим, что сейчас. Первый фактор накрылся медным тазом. Второй никуда не девался. И будем смотреть, как народ будет искать ту бизнес-нишу, где он способен еще будет зарабатывать. Поскольку у вас народ умный, мобильный и закаленный, конечно, что-то найдет. Но полетят доходы, безусловно, понтов будет меньше, безусловно. Будет сложно, но малый бизнес живучий… Ребята умные. Поэтому, малый бизнес, следите за руками правительства, какие меры поддержки выпускаются. У вас хороший губернатор, очень вменяемый, входите в контакт. И все, что федералы вдруг обозначат как господдержку, – быстренько-быстренько туда, в очередь на подачу заявок.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Наталья Васильевна Зубаревич (родилась в 1954 году) - российский экономико-географ, специалист в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии. Профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Доктор географических наук, профессор.

Наталья Зубаревич.

С 1977 года и по настоящее время работает на кафедре экономической и социальной географии России географического факультета МГУ.

В 1990 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата географических наук.

В 2003 году защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора географических наук на тему «Социальное развитие регионов России в переходный период».

В 1998 - 2004 годах - доцент, с 2005 года — профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ, где читает курсы лекций «География непроизводственной сферы», «Современные проблемы регионального развития», «Новые направления социальной географии».

С 2003 года совмещает преподавательскую деятельность с работой директора региональной программы Независимого института социальной политики. Постоянно участвует в качестве руководителя и ответственного исполнителя в программах Министерства экономического развития и торговли РФ, Министерства труда и социальной защиты, а также в различных проектах и программах.