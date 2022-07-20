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Экономика20 июля 2022 15:00

Профессор МГУ Наталья Зубаревич - о Калининграде: «Есть шанс, что в вашем регионе падение будет мягче»

Один из ведущих специалистов в области регионалистики рассказала, что происходит сегодня с калининградской экономикой, и предположила, как она будет развиваться дальше
Алексей ДЕНИСЕНКОВ
Алексей ДЕНИСЕНКОВ
По мнению эксперта, морские перевозки полностью проблему снабжения области не решат.

По мнению эксперта, морские перевозки полностью проблему снабжения области не решат.

Фото: Александр Подгорчук

Наталья Зубаревич – один из ведущих российских специалистов в области регионалистики и социально-экономической географии. Мы позвонили ей, чтобы поговорить об экономических перспективах нашего региона, вскоре после того, как Еврокомиссия сняла часть ограничений в отношении калининградского транзита. С этого, безусловно, крайне важного вопроса, мы и начали наш разговор в студии радиостанции «Бизнес ФМ»-Калининград».

Вопросы транзита

- Наталья Васильевна, главный вопрос, который сейчас волнует калининградцев, – это транзит грузов через территорию Литвы…

- Вот, недавно появилась информация, что железнодорожный транзит разрешен Еврокомиссией, и Литва с этим согласилась. По железной дороге грузы будут поставляться.

- Достаточно ли нам этих условий для нормального функционирования экономики?

- Железнодорожный - главный вид транспорта для крупногабаритных грузов, в том числе насыпных. Поэтому главная проблема решена. А с автотранспортом и раньше были проблемы, то есть мы вернулись к ситуации статус кво, связанной с запретом европейцев пускать на их территорию грузовой транспорт с российскими и белорусскими номерами и ответными меры белорусов не пускать европейские грузовики. Тогда вроде никто не умер.

- Да, кроме того, что огромные очереди на границе… Десятки фур!

- Да, это дополнительные логистические издержки. Скажем так: всем стало дороже, но пока никто не умер. А железная дорога – это было решительно жестче, потому что речь шла о крупногабаритном грузе. И пропускная способность железной дороги очень слабо покрывается паромами, это все понимали.

- Кстати о паромном сообщении, которое становится все актуальнее для нашего региона. Это может быть своего рода панацеей?

- Знаете, паромами гонять металлы, цемент и прочие подобные грузы – это, простите, экзотическое занятие. Поэтому то, что восстановилось железнодорожное сообщение, – это очень важно, это снимает большую проблему. Но развивать паромные линии все равно придется, потому что не все перевозится по железной дороге, контейнеры могут досматриваться в пунктах пропуска и так далее. Должен быть альтернативный путь доставки. И паромное сообщение, безусловно, должно развиваться, но, напоминаю, что оно дороже.

- А что же делать с ограниченными автоперевозками? Тоже ведь серьезная проблема.

- Нужно адаптироваться к сложившейся ситуации. Пока не видно условий для каких-либо послаблений. Я не дипломат, но здравый смысл подсказывает, что в ближайшее время будет именно так.

- Чем Россия может ответить на ограничения, введенные Евросоюзом? Какие, на ваш взгляд, есть механизмы?

- Разговор шел о запрете погрузки удобрений через прибалтийские порты. На Клайпеду я не знаю, шла нефть и нефтепродукты или нет… Что-то можно было сделать в сфере минеральных удобрений, потому что это поток, который значим для загрузки портов балтийских стран. Но вроде бы договорились. А когда договариваются – это всегда лучше, чем когда шантажируют друг друга.

Промышленность в кризисе

- Накануне вышли данные Росстата по экономическому развитию российских регионов за май. У Калининградской области показатели не очень радостные: третье место с конца по индексу промышленного производства. Как прокомментируете?

- А что вы хотите? Если встал «Автотор» (крупнейший налогоплательщик в Калининградской области – Ред.)… Правда, говорят, что они временно набрали комплектующих, но это случилось не в мае, а в июне… Слушайте, у нас в стране осталось, кто забыл, от объемов производства легковых автомобилей, который мы имели в декабре-январе, всего три процента. Три! Понятно, что это за падение. Плюс у вас будут проблемы с особой экономической зоной, с вывозом того, что она производила. Если говорить об обрабатывающей промышленности, то у вас «минус» 29 процентов.

- То есть, проблемы из-за того, что у нас эдакая моноэкономика, заточенная на автопроизводителя?

- Не совсем, но вклад автопроизводителя в показатели промышленного производства доминирующий. И получилось то, что получилось. Что произошло мягче? Ввод жилья. У вас очень хорошая доля на российском рынке. Да, конечно, январь-май стройка не росла такими темпами, как в большой России (в России «плюс» 55, у вас «плюс» 18), но все-таки плюс и с очень высокого уровня. Потому что на Калининградскую область, где живет точно менее одного процента населения России, приходится почти полтора процента всего ввода жилья в стране. Жилье востребовано, люди приезжают, у вас до сих пор, с чем я вас поздравляю, миграционный прирост перекрывает естественную убыль населения. Мало таких регионов. То есть Калининградская область остается по-прежнему привлекательной, и это долгосрочная история. Это важно помнить.

Что еще? Пока держится малый бизнес. Это можно понять по тому, как он платит налоги на совокупный доход. У вас в регионе вообще одна из самых высоких долей значимости этого налога – около 8 процентов. В среднем по стране еле 5 процентов набирается, а то и меньше. И малый бизнес пока нарастил платежи в рублях – значит, жив курилка. Очень надеюсь, что он будет выживать и дальше, хотя легче ему не станет – логистика удорожается, доходы населения будут падать… Главное, повторю, что разрешилась проблема транзита хотя бы в базовых вещах. И поэтому есть шанс, что падение будет мягче. Нужно понимать, что спад будет у всех. Очень много отложенных рисков. Мы понимаем, что у промышленности еще были (кроме автопрома) складские запасы, на них работали. В торговле подрубается платежеспособный спрос, хотя в пищевой промышленности спад не быстрый.

Я вообще в группу регионов с максимальными рисками включала четыре: Калининградскую область, Калужскую, Кемеровскую, где обвал начнется в августе, когда вступит в силу запрет на экспорт угля в Евросоюз и его не перенаправишь, и Сахалинскую, где гигантский спад в добывающей промышленности. И совершенно понятно, почему эти регионы в группе риска – специализация экономики, местоположение.

- Да, не слишком оптимистично…

- Конечно, ничего приятного я не сказала, но таковы ощущения у регионалиста. А то, что область населена людьми, которые много чего умеют делать и умеют приспосабливаться к самым разнообразным обстоятельствам, это факт. Люди мобильные. Вообще мигрантсткие регионы, куда приезжает много, - это регионы с лучшим человеческим потенциалом, капиталом. С энергетикой. Эти люди не будут просиживать штаны и плакать, они будут адаптироваться. Цените это преимущество, которое у вас никто не отнимет.

Как зарабатывать

- Вы сказали, придется адаптироваться. А, как вам кажется, на чем можно будет зарабатывать в новых условиях?

- Ох. Для людей, которые могут, это бесконечные подработки. Для людей, которые привыкли жить по-старому, это картошка на участках и огурцы. У кого-то это попытка найти место, где можно заработать. У кого-то очень простой способ – вообще не крутиться. Взять пояс, добавить дырочек и жить с ощущением, что это тоже жизнь. Люди разные.

- Но все-таки можно что-то сказать о будущей экономической специализации. У нас развивался экспорт… Что может прийти на смену?

- Ну, экспорт там у вас был копеечный, не перехваливайте.

- Зато технологичный!

- Хвалите, конечно, но без иллюзий. Возьмем туризм. Его, конечно, никто не убьет, но проблема в другом – как летать. Как долго будут субсидироваться полеты, мы можем только догадываться. Но, возможно, пересядем на поезд. Потому что тот, кто не любит, как сельди в бочке, отдыхать на черноморских пляжах, будет ездить в Калининград. Прибалтику у нас многие любят. В любом случае туристические регионы, в том числе и Калининградская область, это лето точно пройдут легче, потому что дополнительный приток туристов будет, он уже есть. Вообще городские люди любят дюны, сосны, то, что там можно гулять и смотреть на фахверковые дома. Люди разные, но вы свою квоту (по туристам) выберете. Но дикого быстрого роста уже не будет, потому что денег у людей будет меньше. Хотя, надо сказать, далеко не все экономят на туризме.

- Из-за всей этой транзитной истории в Калининград некоторые еще и боятся летать…

- Да, это дурная реклама. Этот год плохой, но если вдолгую смотреть, люди привыкают ко всему. И когда надо будет отдохнуть, Калининград будет востребован.

- А туризм может вытащить экономику?

- Нет, не те объемы. Он вытащит сервисы – общепит, некоторую часть торговли, аренду жилья…

На туристов очень надеются калининградские рестораторы и отельеры.

На туристов очень надеются калининградские рестораторы и отельеры.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

- Кстати, по жилью. Рынок замер - нет ни продаж, ни покупок. Как будет чувствовать себя строительство?

- Подожмется. Ипотечная пауза в апреле-мае означает, что девелопер будет думать, сколько ему вводить, сколько он продаст. Это тоже вопрос ожиданий. Стройка просядет, тем более у вас высокий уровень, есть куда падать. Но как долго это продлится, я сказать, конечно, не могу.

- Может специальный административный район на Октябрьском острове нам поможет?

- Это не для вас. Это чтобы наших резидентов, сидящих далеко, перетащить под юрисдикцию страны, обеспечив им льготные налоговые режимы. Могу сказать лишь одно – калининградская офшорная зона пользуется гораздо большей популярностью, чем владивостокская на острове Русский. Следите за открытой информацией. Кто пришел, какие компании, с какими оборотами. Денежка дополнительная будет – уже хорошо.

- На ваш взгляд, какие экономические инструменты у нас еще остались?

- Повторю, что в среднесрочной перспективе туризм будет устойчивый серьезный бизнес. Туризм останется, это лицо современного мира. По обрабатывающим производствам точный прогноз дать нельзя, но пауза будет долгой.

Бизнес живучий…

- А что с активным малым бизнесом, который в нашей области очень развит? Сможет выжить?

- Почему малый бизнес был привлекателен в Калининградской области? Два условия. Первое - он был выгоден из-за трансграничного зарабатывания: от ввоза бэушных автомобилей, контрабанды алкоголя и прочих вещей и так далее. Второе - оттого, что больше некуда было пойти. Нет большого количества рабочих мест: ни в бюджетке, ни в индустрии. Нужно было крутиться и как-то зарабатывать. Вот два фактора, которые помогли быть более развитым малому бизнесу. Смотрим, что сейчас. Первый фактор накрылся медным тазом. Второй никуда не девался. И будем смотреть, как народ будет искать ту бизнес-нишу, где он способен еще будет зарабатывать. Поскольку у вас народ умный, мобильный и закаленный, конечно, что-то найдет. Но полетят доходы, безусловно, понтов будет меньше, безусловно. Будет сложно, но малый бизнес живучий… Ребята умные. Поэтому, малый бизнес, следите за руками правительства, какие меры поддержки выпускаются. У вас хороший губернатор, очень вменяемый, входите в контакт. И все, что федералы вдруг обозначат как господдержку, – быстренько-быстренько туда, в очередь на подачу заявок.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Наталья Васильевна Зубаревич (родилась в 1954 году) - российский экономико-географ, специалист в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии. Профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Доктор географических наук, профессор.

Наталья Зубаревич.

Наталья Зубаревич.

С 1977 года и по настоящее время работает на кафедре экономической и социальной географии России географического факультета МГУ.

В 1990 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата географических наук.

В 2003 году защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора географических наук на тему «Социальное развитие регионов России в переходный период».

В 1998 - 2004 годах - доцент, с 2005 года — профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ, где читает курсы лекций «География непроизводственной сферы», «Современные проблемы регионального развития», «Новые направления социальной географии».

С 2003 года совмещает преподавательскую деятельность с работой директора региональной программы Независимого института социальной политики. Постоянно участвует в качестве руководителя и ответственного исполнителя в программах Министерства экономического развития и торговли РФ, Министерства труда и социальной защиты, а также в различных проектах и программах.

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