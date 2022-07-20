Калининградские ученые собираются делать пирожные из водорослей

Микробиолог Станислав Сухих «колдует» над водорослями в университетской лаборатории. Фото: БФУ им. И. Канта

Вы когда-нибудь пробовали пасту или торт, приготовленные из водорослей? Не спешите отплевываться, это вполне может быть съедобно и даже вкусно. Дело в том, что калининградские ученые разработали способ извлечения белков, липидов и других полезных для человека веществ из микроводорослей.

- Это морские и пресноводные одноклеточные организмы, не видимые невооруженным глазом, - объясняет заведующий лабораторией микробиологии и биотехнологии Балтийского федерального университета имени Канта Станислав Сухих. - Они богаты полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами, минералами и углеводами. Микроводоросли - настоящий «резервуар» ценных белковых комплексов для приготовления функциональных продуктов питания. Например, молочных или макаронных изделий и даже десертов. Мы исследовали образцы (воду, песок, почву) из природных источников Калининградской области: Виштынецкого озера, озера Чайка, Янтарного карьера, Куршского залива, Балтийского моря.

По словам Станислава, существуют технологии, позволяющие культивировать водоросли в закрытых лабораторных и производственных условиях, что значительно дешевле, чем собирать такое сырье в природе. Более того, выращивать микроводоросли даже проще, чем обычные растения. Ведь для жизни и полноценного развития им нужен только углекислый газ и солнечный свет.

Интересно, что сама масса водорослей в производстве пищи не используется. Из них выделяются ферменты, которые высушиваются до порошкообразного состояния, а затем добавляются в традиционные рецептуры хлебобулочных изделий, обогащая их состав полезными веществами.

- Вы просто кладете полезную добавку на основе водорослей и получаете функциональный продукт для профилактики болезней, - подтверждает Станислав.

Специалисты считают, что белок, полученный из подводных растений, поможет создать продукты, которые можно будет использовать для профилактики диабета, гипертонии, анемии и болезней желудочно-кишечного тракта. Результаты исследования, которое провели в Калининграде, опубликованы в авторитетном журнале Foods. Ученые БФУ разработали методы очистки, обнаружения и определения характеристик белкового концентрата, углеводов, липидов и нейтральных жиров сразу из нескольких видов микроводорослей.