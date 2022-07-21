Почему в Калининградской области суд ликвидировал Ассоциацию учителей литовского языка

Штаб-квартира учительской ассоциации располагалась в педколледже Черняховска. Но лишь по документам. Фото: СОЦСЕТИ

Если уж быть совершенно точным, иск областного управления Министерства юстиции о ликвидации региональной Ассоциации учителей литовского языка суд удовлетворил еще 27 июня. Однако вплоть до последних дней в курсе этого были только сугубо заинтересованные лица, широкая общественность оставалась в неведении. Даже на сайт Черняховского городского суда (там рассматривался иск) решение почему-то не выкладывалось, хотя резонанс обещал быть громким. Что ж, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Формальным поводом для претензий к указанной некоммерческой организации стало нарушение ее руководством действующего законодательства РФ. Как предположили в самой ассоциации, все может быть связано с неверным юридическим адресом, который не позаботились вовремя сменить. Однако источники в интернете указывают на истинную, по их мнению, причину ликвидации – распространение среди пресловутых литовских учителей некоей листовки с резкими выпадами против специальной военной операции на Украине. Если так, то стоит признать, что государство наконец-то реально позаботилось о национальных интересах России, а не Литвы.

Впрочем, председатель ассоциации Алексей Бартникас версию с листовкой отвергает:

- Это исключено! Месяца полтора назад я действительно был приглашен в Центр по противодействию экстремизму (УМВД России по Калининградской области. – Ред.) по поводу одной анонимки. Дал все необходимые показания и пояснения. Вроде никаких других претензий мне не предъявляли. А на эту тему даже разговора не было!

Правда, чуть позже выяснилось, что разговор все-таки был.

- Никакие листовки среди наших членов не распространялись, я даже не подозревал о существовании такого документа, - уверяет Бартникас. - И только в Центре мне дали ознакомиться с литовским и русским текстом, тогда я и узнал об этой истории. Вряд ли ее распространяло генконсульство Литвы в Калининграде, но есть такая организация - Смежное общество литовцев (видимо, подразумевается основанное в США в 1949 году НКО «Литовское мировое сообщество», известное также под наименованием «Всемирная литовская община». - Ред.) с представительством в Вильнюсе. Как я понял, все исходило оттуда. Адреса наших учителей у них есть, так что некоторые получили (листовку. – Ред.). Но сам я ее не читал, не видел, не получал, а тем более не распространял никоим образом.

Как бы то ни было, официально действовавшая в нашем регионе полных 26 лет Калининградская региональная организация «Ассоциация учителей литовского языка» больше не существует. И похоже, оспаривать судебное решение никто не намерен.

- Во-первых, на услуги адвокатов нужны деньги, - объясняет Алексей Бартникас. - А во-вторых, нет смысла этого делать в текущей ситуации.

Экс-председатель также признает, что о каких-либо гонениях на литовский язык в Калининградской области речи не идет. И надеется, что учителя с согласия руководства учреждений, где они работают, будут продолжать преподавание.