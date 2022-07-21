В Калининградской области установили более 80 тысяч «умных» счетчиков

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Реализация масштабного проекта началась в июле 2020 года. Законом предусмотрен постепенный переход на новые электросчетчики. За два года на «умный» учет в регионе переведены более 80 тысяч потребителей.

Установкой новых приборов учета в многоквартирных домах Калининградской области занимается компания «Россети Янтарь Энергосбыт». Все работы для потребителя абсолютно бесплатны. В первую очередь счетчики меняют тем, у кого они неисправны, выработали свой ресурс или требуют поверки. В других случаях электросчетчики пригодны для эксплуатации.

Абоненты уже оценили ряд преимуществ: «умный» счетчик максимально точно фиксирует объемы потребленного электричества и автоматически передает показания в энергокомпанию. Участие собственников жилья здесь не требуется. Потребителям остается только вовремя оплачивать счета.

О времени и дате установки прибора учета энергетики уведомляют потребителей заранее. В целях безопасности гарантирующий поставщик рекомендует проверять удостоверение специалиста.

«Цифровые приборы учета позволяют отслеживать объемы и параметры используемой электроэнергии, контролировать текущее потребление, анализировать и снижать расходы на оплату ресурса. Кроме того, интеллектуальные счетчики практически исключают возможность вмешательства в работу системы. Если в каждой квартире будет вестись «умный» учет потребленного ресурса, то плата за электроэнергию на содержание общедомового имущества может быть снижена в несколько раз», - отметил генеральный директор компании «Россети Янтарь Энергосбыт» Александр Парамонов.

Получить консультацию по вопросам замены прибора учета в многоквартирных домах можно по телефону 8 (4012) 605-885 или через интернет-приемную на сайте янтарьэнергосбыт.рф.