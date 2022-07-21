Башни не «по фэншую» и странный цвет: как идет строительство дублеров двухъярусного моста в Калининграде

Так выглядит стройплощадка возле улицы Портовой. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде продолжается строительство сразу двух новых мостов через Преголю: железнодорожного и автодорожного. Их, напомним, возводят по обе стороны исторического двухъярусного моста, который пока еще действует. Сейчас на берегах Преголи сооружают свайные основания опор и бурят грунт. На стройплощадках задействовано более 330 человек и 82 единицы техники. По реке запустили передвижную платформу, в скором времени появится и специальная баржа, по которой сможет передвигаться гусеничная строительная техника.

А эта плавучая платформа помогает строителям на противоположном берегу. Фото: Александр КАТЕРУША

На этой неделе на стройплощадке в компании журналистов побывали представители мэрии и областного правительства.

ПРО ВКУС И ЦВЕТ

Осмотр начался с обсуждения автомобильного моста. Он будет состоять из восьми опор и трех пролетов, а длина достигнет 386 метров. Центральный пролет сможет вертикально подниматься, чтобы под ним проходили суда.

- Оборудование для подъема пролета расположится в башнях. У автодорожного моста высота башен составит 60 с половиной метров (у Дома Советов, для сравнения, высота 71,6 метра. - Ред.). Они станут доминантой в Калининграде. Будет смотреться очень красиво, - заверил заместитель директора компании-подрядчика «Бамтоннельстрой-Мост» Алексей Мельниченко.

С подъемным механизмом для пропуска судов запроектированы оба моста. При этом высота башен железнодорожного составит 54 метра, то есть меньше, чем на соседнем автомобильном. Услышав это, чиновники взволновались. Мол, неплохо было бы сделать все башни одинаковыми. За это высказалась, в частности, министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

- Речь о том, чтобы визуально башни смотрелись гармонично, - поддержал коллегу вице-премьер Александр Рольбинов.

- Зачем эта симметрия? Я не согласна, - возразила глава администрации Калининграда Елена Дятлова. - Это дело вкуса. Мы же не требуем, чтобы все в городе было под одним углом и одной высоты

- Я чисто по фэншую, Елена Ивановна! - улыбнулась Кукушкина и поправила свои солнцезащитные очки.

- Подумаем, может быть, действительно какие-то фальшконструкции сделать, чтобы уравнять башни. А то там разница получается 5 с половиной метров, – обратился к представителю подрядчика Александр Рольбинов.

- Только не ресторан наверху! Это точно нет! – отрезал строитель. – Башни не рассчитаны на ресторан, это очень серьезная нагрузка.

По поводу высоты башен Александр Рольбинов поддержал Евгению Кукушкину (справа), но разошелся во взглядах с Еленой Дятловой (слева). Фото: Александр КАТЕРУША

На этом дискуссия не закончилась. Глянув на проект, Александр Рольбинов заметил, что цвет башен-опор мостов не такой, какой обсуждался изначально. И вообще указал, что на колористику нужно посмотреть более внимательно.

- С момента проектирования моста мы сильно продвинулись в Калининграде в рамках дизайн-решений и в рамках световых решений. Было поручение губернатора продумать дизайн-код освещения города с воды. Мы работаем по проектам подсветки всех мостов на Преголе. На архитектурную подсветку новых мостов нужно обратить внимание, это знаковые объекты нашего города, - согласилась Елена Дятлова.

Так будут выглядеть новые мосты, если, конечно, по ходу строительства все-таки не решат поменять цветовую гамму и высоту. Фото: Александр КАТЕРУША

По контракту окончание строительства железнодорожного моста намечено на июнь 2024 года, автомобильного - на октябрь 2025-го. Подрядчик заверил чиновников, что от нехватки строительных материалов в связи с приостановкой литовского транзита не страдает. Говорят, есть двухмесячный запас и никаких поводов для волнений. Цемент и арматуру для строительства мостов везут в наш регион паромом.

ЧТО БУДЕТ С ДВУХЪЯРУСНЫМ?

Как оказалось, что делать дальше с двухъярусным мостом, власти до сих пор не определились. Он, напомним, является объектом культурного наследия местного значения, однако не отвечает современным требованиям пропускной способности. Да и сами конструкции находятся в аварийном состоянии.

Александр Рольбинов признал, что окончательного решения нет.

- Мост принадлежит не городу, а РЖД. Сейчас обсуждаются вопросы о возможной передаче моста и о состоянии моста. Сложностей здесь много. Оставлять мост в опущенном состоянии невозможно, потому что он будет мешать судоходству – все новые мосты совершенно новых габаритов. А содержать в исправности старый мост и его механизмы, которые бы позволяли его разводить, это затратно и сложно, - объяснил вице-премьер. - Мы можем его центральный пролет поднять, но здесь должны быть проектные решения, потому что есть ветровые нагрузки и усталость материалов. Важно, чтобы мост потом просто не рухнул. Или же этот пролет демонтировать. Это такая вещь небезопасная. Нужно, чтобы специалисты эти вопросы дополнительно изучили. Пока четко судьба моста непонятна.