Банк «Открытие»: автовладельцы Санкт-Петербурга меньше всех в стране используют гаражи

Лишь 12% автовладельцев Санкт-Петербурга, уезжая из города на длительное время, оставляют свои машины в личных гаражах. Тогда как в целом по стране гаражи используют 30% автолюбителей. Таковы результаты исследования, которое провели эксперты «Открытие Авто», блока автобизнеса банка «Открытие».

Согласно исследованию, 80% автовладельцев Санкт-Петербурга не планируют приобретать парковочные места в ближайшее время. 28% устраивает парковка в своем дворе, 27% считают, что приобретение парковочного места обойдется им слишком дорого. Лишь 15% уже используют для парковки гараж или машиноместо, а 8% признались, что паркуются, где придется. Кроме того, 2% респондентов заявили об отсутствии на рынке подходящих предложений. Примечательно, что женщин в большей степени, чем мужчин устраивает парковка возле дома (28% против 20% соответственно).

35% петербургских автомобилистов в принципе готовы рассмотреть приобретение парковочного места при определенных условиях. 17% сделают это при наличии свободных средств, а 6% – в случае интересных кредитных предложений в этом сегменте. Еще 11% готовы вернуться к вопросу при появлении подходящих вариантов. И наконец, 1% в любом случае намерены приобрести машиноместо, так как иначе не получится решить проблему с парковкой.

Как показало исследование, чаще всего автовладельцы Санкт-Петербурга оставляют свою машину, если надолго покидают город, у дома (49%). Реже – на платной стоянке (32%) или в гараже (12%). Тогда как в целом по стране доля владельцев гаражей составляет 30%, а, например, в Москве – 31%. Еще 9% респондентов просят присмотреть за авто друзей (чаще это вариант используют молодые автовладельцы в возрасте 18-30 лет – 15%). Отправляются в длительные поездки собственно на автомобиле лишь 7% опрошенных.

«Открытие Авто» - блок автобизнеса в банке «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,8 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты «Открытие Авто» выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).