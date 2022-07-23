Кресла за 50 миллионов и бордовые стены: как изменится драмтеатр Калининграда

Работы в зрительном зале еще продолжаются. Фото: Калининградский областной драмтеатр.

Калининградский драматический театр до сентября закрыт на ремонт. И пока вся труппа в отпуске, в фойе и зрительном зале трудятся рабочие. Внутри пахнет краской и свежераспиленной фанерой. За лето цвет театрального пространства кардинально изменится, заменят все кресла.

Сиди и смотри

Стоит отметить, что предыдущий масштабный ремонт с заменой кресел и перекраской стен случился в 2005 году, когда театр спешно готовили празднованию 750-летия города.

- Были отличные дубовые, обтянутые настоящим бархатом, еще советские кресла, - вспоминает пресс-секретарь драмтеатра Лидия Пименова. - Их убрали, поставили польские, с резьбой. Это было даже не дерево, а его имитация из пластика. Часто ломались, приходилось их постоянно ремонтировать. К тому же они были неудобными, подлокотники не откидывались, и крупным людям пройти между рядами было непросто.

На ремонт правительство региона выделило около 58 миллионов рублей, из которых почти 50 миллионов – стоимость новых кресел. Старые, оказывается, не проходили по противопожарным требованиям. Об этом «Комсомолке» рассказал технический директор драмтеатра Илья Полуянов. По его словам, замены давно требует МЧС. Причина – кресла изготовлены из горючих материалов. И проходы между рядами очень узкие.

И что же, получается, что все эти годы зрители подвергали себя опасности?

- Не совсем так, – объясняет Полуянов. - За пожарными требованиями мы следили, кресла обрабатывали негорючим составом, хотя это не совсем правильно. Представляете, какой износ ткани! Внутри кресел был поролон, который за годы эксплуатации превратился в труху. Человек садился, проваливался, упирался в ось кресла - стальную трубу - и все время ерзал, неудобно ведь было. Перед началом спектакля по рядам проходил столяр, прихватывал саморезами те кресла, что были наиболее расшатаны. Не знаю, сколько стоили эти самые польские кресла, но не берусь судить предшественников. Наверное, сделали исходя из опыта на тот момент. Сейчас опыта у нас больше.

Новые кресла изготовлены в России, за основу взяли сиденья, которые ставят во всех европейских театрах. Они обтянуты негорючим искусственным бархатом, имеют складные деревянные подлокотники. Расстояние между рядами решено увеличить, сократив количество мест, а также избавиться от кресел на ярусах и за колоннами, с которых было плохо видно сцену. Если раньше в зале было 850 мест, теперь будет 777.

- С этими креслами проблем не будет, - уверен технический директор. - Еще один плюс – их можно на время убирать. Допустим, приходит режиссер: «Сними мне первые четыре ряда». Да легко! А со старыми это было проблематично.

Старые кресла из драмтеатра распределят по районным домам культуры. И, судя по всему, их новым владельцам тоже придется обрабатывать сиденья негорючими материалами. Ну или закрывать на это глаза, ожидая очередной проверки от МЧС.

Драме и стены помогают

Вместо прежнего желто-оранжевого большой зрительный зал станет бордовым, как это было при открытии восстановленного здания театра в 1960 году. Обивка кресел – в тон. Новое ковровое покрытие – серое. Стены верхнего фойе, кулуаров и лестниц выкрасят в полуночно-синий цвет.

- Нам повезло, успели купить финскую краску, - делится радостью Илья Полуянов. - Краска хорошая, укрывистая: стены можно будет протирать, мыть. Точно так же вышло и с огнестойким напольным покрытием. Снова в последний вагон запрыгнули. Москва сказала: «Все! Не привезем!» А калининградская фирма решила: «На свой страх и риск доставим». И привезли покрытие бельгийского производства, у нас такое пока не изготавливают.

А таким зал предстанет после завершения ремонта. Фото: Калининградский областной драмтеатр.

Над дизайном работал питерский художник Анвар Гумаров из театра Комиссаржевской.

- Долго рисовали, подбирали цвета, - говорит Полуянов. - В итоге не стали делать что-то авангардное, остановились на классическом цвете театра – бордовом. Тем более в театре классический зал, сама архитектура требует соответствия. И все же, когда мы красили, я боялся, что пространство визуально сожмется. Этого не случилось.

Белые колонны в зрительном зале контрастно заиграли на бордовом фоне. Бело-золотая лепнина - ее оставили - тоже смотрится хорошо. Изображения на арлекине (верхняя часть переднего сценического занавеса, скрывающего конструкцию сцены. - Ред.) подобраны в цвет. В драпировке с кистями в зале также есть бордовый и золотой цвета. Главный занавес сцены – бордовый, желто-оранжевый портал сцены стал черным. Специалисты говорят, что это правильно с точки зрения театральной постановки: ничто не должно отвлекать зрителя.

Да будет свет! И звук

Только потолок и знаменитая огромная люстра пока остались без изменений.

- Жалко, не осталось тяжелых бронзовых люстр, которые висели в театре до реконструкции, - вздыхает техдиректор. - Это были роскошные светильники на цепях, сохранился только один - в ложе. Не отыскать и старых кресел, которые в 1960-х стояли. Но дайте время, что-то подберем. Светильники нынешние будем менять, потому что это несерьезная польская реплика. Не уверен, что найдем оригинальные в нужном количестве, но можно заказать качественные копии. Правительство нас поддерживает, министерство культуры помогает. Все понимают, что надо делать красиво.

Налицо реализация концепции открытого театра, куда можно не просто прийти на спектакль раз в год, а зайти между прочим в любое время: пообщаться, посмотреть выставку, выпить кофе. Эдакое общественное пространство в центре города.

Есть в театре и еще одна сторона, о которой рядовой зритель вряд ли думает. Это техническое оснащение. И здесь драмтеатр столкнулся с невероятными трудностями.

По словам технического директора Ильи Полуянова, каждый год театр старается купить что-то новое. Фото: Александр КАТЕРУША

- Санкции сильно затронули театральную технологию, - признается Полуянов. – Например, производители микрофонов, которые используют артисты на сцене, ушли с российского рынка. Профессиональный микрофон и так был недешевый, стоил 35-40 тысяч рублей. Потом стал стоить 150 тысяч. Я звоню поставщикам, они говорят: «У нас на складе лежат последние 10 микрофонов. Мы закрываемся и все распродаем. Если хочешь, бери по 150 тысяч. Не хочешь – другие возьмут!» И почти со всем оборудованием такая же ситуация.

По словам Ильи, в России все театры – Большой, «Табакерка», МХТ – используют лучшее театральное оборудование производства Австрии. Осветительные приборы, специализированные театральные лампы - тоже импорт.

- Теперь в России все это не продают, и мы пытаемся найти выход из ситуации, надо же технически обновляться. В предыдущие «Балтийские сезоны» театр Вахтангова выставил требования по оборудованию, которого у нас в области просто нет! Пришлось арендовать и везти фурами из Москвы. Других вариантов нет. Мы стараемся каждый год купить что-то новое. Из колоссального списка необходимого что-то вычеркиваем и говорим с радостью: «Это у нас появилось!»