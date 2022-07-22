«ЕР»: Родители и ученики смогут контролировать процесс ремонта своей школы

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На портале есть вкладка “Моя идеальная школа”. Перейдя в неё, дети могут представить своё видение школ, в которых им хотелось бы учиться. Вкладка “Родительский контроль” содержит комментарии родителей, общественных активистов, участвующих в контроле и приёмке отремонтированных школ, пишет rostovgazeta.ru.

В рамках этого проекта будут публиковаться не только новости о ремонтных работах, но и оценки экспертов. Также работает форум, с помощью которого любой гражданин может оставить обращение, касающееся капитального ремонта школ.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время пресс-конференции, посвященной старту информпроекта ЕР и МК, сообщил, что сейчас капитально ремонтируются 1650 школ. Все они будут сданы к 1 сентября.

Кравцов заявил, что поставленные президентом задачи будут выполнены, несмотря на санкционное давление. За 5 лет предстоит отремонтировать 7300 учебных заведений, в основном сельских и поселковых школ. Не менее 3000 школ отремонтируют в 2022 и 2023 годах. Вместе с ремонтом каждой школе выделят 6,5 млн рублей на приобретение необходимого оборудования.

Координатор направления народной программы ЕР “Современное образование и передовая наука”, председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова рассказала, что проект массового капитального ремонта российских школ даст новые возможности для дополнительного образования. Целью является создание спортивных и театральных секций в каждой школе.

Как сообщает официальный сайт “Единой России” со ссылкой на координатора партпроекта “Новая школа”, первого заместителя думского комитета по просвещению Алёну Аршинову, в проекте капремонта школ специально делается акцент на вовлеченность не только представителей власти и педсостава, но и родителей, а также детей.

“Единая Россия” совместно с Общественной палатой создала федеральный штаб по общественному контролю за выполнением программы капремонтов.

«Ремонт в школах идет в соответствии с графиком. В гимназии № 2 Черняховска ведутся активные работы. Здесь полностью меняется облик кабинетов, коридоров, подвала и столовой, спортивного зала. Особое внимание уделяется уникальному фасаду, выполненному из старинного немецкого клинкера. Напомню, что гимназия – выявленный объект культурного наследия, имеющий охранный статус.

В школе поселка Славянское проведены работы с фундаментом, цоколем и отмосткой, кровлей, потолками, междуэтажными перекрытиями, полами, фасадами. Дополнительно проведена замена окон, дверей, входных блоков, систем отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Все помещения заново оштукатурены и покрашены. Особое внимание уделено системе электроснабжения и пожаротушения.

Кроме этого, школа уже закупает новую мебель, совместно с министром образования области обсуждаются нюансы предстоящего ремонта – материалы дверей, входной группы, цветовая гамма кабинетов и общих помещений. Оба учебных учреждения откроют свои двери для школьников 1 сентября», - рассказала председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Калининградской области, член фракции «Единая Россия» Нина Федорова.