50 жемчужин Калининградской области. Славск: Подняться на кирху, искупаться в минералке

Сохранившаяся кирха в Славске – в прошлом лютеранская церковь, ее построили в XVII веке. Фото: prussia39.ru

На северо-востоке Калининградской области большие территории находятся ниже уровня моря, так называемые польдерные земли. Недаром эти прорезанные сетью мелиоративных каналов, утопающие в свежей зелени пространства, называют иногда «Калининградской Голландией». Столица этих мест – маленький и скромный Славск, бывший Хайнрихсвальде. Несмотря на скромность, и в этом городке можно найти очень любопытные достопримечательности. Но начнем с истории.

Здесь был Кант

Первое упоминание о поселении на месте современного Славска относится к далекому 1292 году. Тогда среди лесов и болот между Куршским заливом и Неманом появилось несколько избушек. Долгое время здесь ничего особенного не происходило (кроме разве что набегов литвинов), пока в 1568 году местные жители не были ошарашены необычным зрелищем – на прусском небе вспыхнуло северное сияние.

Следующее примечательное событие случилось почти через 100 лет. В октябре 1657 года великий курфюрст Пруссии Фридрих Вильгельм решил одарить своего любимого егеря Генриха Эрентрайха 800 гектарами земли между Тильзитом и Лабиау (Полесском). Со всем зверьем в тамошних дремучих лесах: зубрами, лосями, оленями, кабанами, лисами, волками и медведями. Так и появился «лес Генриха» - Хайнрихсвальде. Так были заложены традиции «хайнрихсвальдского лесного туризма»: в последующие века здешние места пользовались огромной популярностью у обожавших охоту прусских (и не только прусских) дворян.

Прелести лесного туризма, вероятно, по достоинству оценил и Иммануил Кант, который некоторое время в замке Раутенбург (теперь поселок Малиновка) учил детей местного барона. А еще говорят, что в 1807 году, после победы над русско-прусским войском под Фридландом и подписанием Тильзитского мира, здесь постреливал кабанов Наполеон Бонапарт. Но это не точно.

Обитель принцев

В середине XIX века в имении появляется еще одна венценосная особа – прусский принц Фридрих Карл. Надо сказать, что этот молодой человек почти не умел стрелять, вышел на охоту в здешних лесах в первый раз в жизни, но его дебют навсегда останется в хайнрихсвальдской хронике как самый удачный охотничий почин. Судите сами. Вначале Фридрих Карл с 25 шагов уложил огромного зубра, а через пару дней – сохатого, который весил 350 килограммов. Но любопытней даже не это, а то, что рога у убитого лося имели 22 ветви (обычно раза в два меньше)!

Еще один принц, побывавший в этих местах в 1878 году – Леопольд из Баварии – подбил полдюжины сохатых. Такие выдающиеся результаты на охоте стали первосортной рекламой Хайнрихсвальде.

После Леопольдовых успехов германские принцы буквально повалили в эти богом забытые места между Неманом и Куршским заливом. 16 октября 1883 года в Хайнрихсвальде приехал принц Вильгельм, который через пять лет стал кайзером Вильгельмом II. Настрелялся вдоволь, надышался изумительным воздухом, избавился от лишней крови благодаря здешним лютым комарам и ровно через год приехал снова. Но не один, а с австрийским принцем Рупрехтом. Последним из принцев, кто здесь побывал, был тезка егеря, в честь которого названо поселение. Прусский наследник Генрих стрелял здесь невинных животных в 1889 году.

А потом пришло время императора. Именно в охотничьем доме Паит, который находился неподалеку от Хайнрихсвальде, кайзер Вильгельм II обдумывал планы наступления германских войск в 1914 году и планы обороны от русских. Император был здесь несколько раз в первое десятилетие XX века, а в 1914 году его сменили русские. Казаки генерала Ренненкампфа лихим налетом захватили Хайнрихсвальде и удерживали его… три дня. После чего отошли в Тильзит. Даже поохотиться не успели.

Кирха, башня и бассейн

Сегодня о такой примечательной охотничьей истории в Славске, к сожалению, ничего не напоминает. Лось только на гербе. Памятника Канту нет, Наполеону и кайзеру Вильгельму, понятное дело, тоже. Но интересные места имеются. Например, самое высокое здание Славска – бывшая лютеранская кирха. Первоначально она появилась еще в XVII веке, но пришла в негодность, и сегодня существующее здание построено в неоготическом стиле во второй половине XIX века. Во время войны кирха практически не пострадала, в советские годы использовалась как склад (жаль, что орган сняли, разобрали и увезли в неизвестном направлении), сейчас же старинное здание восстанавливают, намереваясь открыть в нем то ли культурный центр, то ли концертный зал. А может, первое и второе одновременно.

Но кирх в неоготическом стиле в Калининградской области немало, а водонапорных башен, выполненных из дерева, кот наплакал. Вернее, такая башня сохранилась всего одна, и находится она в Славске.

Деревянная водонапорная башня – единственная в Калининградской области. И находится она в Славске. Фото: prussia39.ru

Кто-то подумает пренебрежительно: какая-то бревенчатая избушка с большим амбаром на втором этаже. Однако не просто избушка, а самый настоящий памятник истории, появившийся на свет в начале прошлого века – массивный деревянный сруб на кирпичном фундаменте. Было бы здорово отреставрировать эту башню и открыть в ней музей. Глядишь, и дойдут когда-нибудь до этого руки.

Кстати, из уникального в Славске не только деревянная водонапорная башня. Имеется здесь и единственный в области открытый бассейн с минеральной водой. Когда-то окунуться в целебные воды Хайнрихсвальде приезжали со всей Восточной Пруссии, сейчас все скромнее.

Так бассейн с минеральной водой выглядел несколько лет назад. Сейчас он на реконструкции. Фото: prussia39.ru

Бассейн находится на реконструкции, и открыть его должны к середине осени. Обещают полностью заменить бетонную чашу и сделать специальную аквазону для малышей. Правда, получить впечатления мы сможем только в следующем туристическом сезоне.