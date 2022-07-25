Новая волна ковида в Калининграде: заболеваемость выросла на 75%, а спрос на маски - в три раза

В общественном транспорте сегодня снова можно встретить горожан в масках. Фото: Александр Подгорчук

В региональном Роспотребнадзоре фиксируют продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом.

- За прошедшую неделю в Калининградской области зарегистрирован 401 случай коронавирусной инфекции. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 75%, - говорится в свежем отчете ведомства.

Медики отмечают, что 96% случаев реализовались в форме острой респираторной инфекции, среди симптомов которой насморк, чихание, кашель, головная боль, боль в горле, усталость, небольшое повышение температуры тела.

Самый большой прирост числа заболевших наблюдается среди взрослых (65,5% от общего числа заболевших). При этом чаще всего на минувшей неделе ковид выявляли в возрастной группе 30-49 лет.

Примечательно, что в Калининграде впервые с начала года вырос спрос на антисептики и маски. Об этом шла речь в эфире радио «Business FM Калининград».

- Как показывают данные продаж, за последние две недели в России впервые в этом году вырос спрос на одноразовые защитные маски, - рассказала менеджер Wildberries Анфиса Ронжина. - До этого их продажи постепенно снижались. Мы полагаем, что причиной этого стало увеличение заболеваемости коронавирусом и рекомендации властей использовать индивидуальные средства защиты в общественных местах. Эксперт отметила, что жители Калининградской области в этом месяце заказали уже почти в три раза больше защитных масок, чем в прошлом месяце. Покупатели предпочитают маски в больших пачках по 50-100 штук.

По словам Анфисы Ронжиной, сейчас цена одной маски в наборе по 100 штук находится на минимальном за три года уровне и составляет менее полутора рублей за штуку.

Напомним, глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура, комментируя ситуацию с распространением коронавируса, рекомендовала пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями в общественных местах носить маски, а также ревакцинироваться.