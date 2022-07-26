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Звезды26 июля 2022 8:53

За летом и солнцем поехали на Кипр: Актриса из Калининграда снялась в сериале «Дылды»

Анастасия Стежко сыграла второго тренера женской команды по пляжному волейболу
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
На счету Анастасии уже более 40 ролей.

На счету Анастасии уже более 40 ролей.

Фото: Телеканал СТС

Актриса из Калининграда Анастасия Стежко приняла участие в съемках третьего сезона спортивного сериала «Дылды». Настя присоединилась к актерской команде во главе с Павлом Деревянко, Полиной Ауг и Максимом Лагашкиным.

Как рассказали в пресс-службе канала СТС, актриса исполнила роль второго тренера женской команды.

Интересно, что наша землячка в прошлом действительно была спортсменкой. Она отдала 5 лет профессиональному волейболу.

- Я играла за калининградскую юниорскую сборную и местный клуб «Динамо». И у меня осталось много прекрасных воспоминаний, связанных с этим периодом, - рассказала Анастасия.

Главную роль по-прежнему играет Павел Деревянко.

Главную роль по-прежнему играет Павел Деревянко.

Фото: Телеканал СТС

Перед съемками Анастасия и другие актрисы сериала занимались вместе с тренером, серебряным призером Олимпийских игр-2004 Еленой Зарубиной. Сцены соревнований отсняли в настоящем Центре пляжных видов спорта. А в Анапе актеры жили на реальной спортивной базе, пропитываясь атмосферой пляжного волейбола.

Там-то и случилось неожиданное. На черноморское побережье съемочная группа ехала за южным колоритом. Но погода подвела.

- Курортный город встретил команду не солнцем, а холодным ветром, так что «жаркие» кадры досняли на Кипре, - рассказали в пресс-службе.

Сериал «Дылды», в котором герои откроют для себя мир пляжного волейбола, стартует 8 августа в 19.00 на СТС.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

В продолжении сериала тренер (Павел Деревянко) не справляется с предательством команды и уходит в мир алкоголя и вредной еды. Чтобы вернуться в строй, он обращается к чудаковатому психотерапевту (Максим Лагашкин) и берется за женскую команду по пляжному волейболу. Начать новую жизнь грубияну и сексисту мешает второй тренер команды — феминистка Лера (Анастасия Стежко).

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Анастасия Стежко (Старостина) родилась в Калининграде 5 сентября 1989 года. В 2007-м уехала в Москву и поступила во ВГИК (в мастерскую Владимира Грамматикова). Во время учебы калининградка успела поучаствовать в конкурсе красоты «Мисс Россия», где попала в финальный тур. А затем началась карьера в кино.

На счету Анастасии более 40 ролей. Среди самых нашумевших - фильмы и сериалы «Полицейский с Рублевки», «Березка», «Молодежка» и «Светофор».

В сентябре 2019 года Анастасия вышла замуж за дипломата Дмитрия Старостина и взяла его фамилию. В мае 2020-го у супругов родилась дочь.

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