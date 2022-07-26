За летом и солнцем поехали на Кипр: Актриса из Калининграда снялась в сериале «Дылды»

На счету Анастасии уже более 40 ролей. Фото: Телеканал СТС

Актриса из Калининграда Анастасия Стежко приняла участие в съемках третьего сезона спортивного сериала «Дылды». Настя присоединилась к актерской команде во главе с Павлом Деревянко, Полиной Ауг и Максимом Лагашкиным.

Как рассказали в пресс-службе канала СТС, актриса исполнила роль второго тренера женской команды.

Интересно, что наша землячка в прошлом действительно была спортсменкой. Она отдала 5 лет профессиональному волейболу.

- Я играла за калининградскую юниорскую сборную и местный клуб «Динамо». И у меня осталось много прекрасных воспоминаний, связанных с этим периодом, - рассказала Анастасия.

Главную роль по-прежнему играет Павел Деревянко. Фото: Телеканал СТС

Перед съемками Анастасия и другие актрисы сериала занимались вместе с тренером, серебряным призером Олимпийских игр-2004 Еленой Зарубиной. Сцены соревнований отсняли в настоящем Центре пляжных видов спорта. А в Анапе актеры жили на реальной спортивной базе, пропитываясь атмосферой пляжного волейбола.

Там-то и случилось неожиданное. На черноморское побережье съемочная группа ехала за южным колоритом. Но погода подвела.

- Курортный город встретил команду не солнцем, а холодным ветром, так что «жаркие» кадры досняли на Кипре, - рассказали в пресс-службе.

Сериал «Дылды», в котором герои откроют для себя мир пляжного волейбола, стартует 8 августа в 19.00 на СТС.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

В продолжении сериала тренер (Павел Деревянко) не справляется с предательством команды и уходит в мир алкоголя и вредной еды. Чтобы вернуться в строй, он обращается к чудаковатому психотерапевту (Максим Лагашкин) и берется за женскую команду по пляжному волейболу. Начать новую жизнь грубияну и сексисту мешает второй тренер команды — феминистка Лера (Анастасия Стежко).

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Анастасия Стежко (Старостина) родилась в Калининграде 5 сентября 1989 года. В 2007-м уехала в Москву и поступила во ВГИК (в мастерскую Владимира Грамматикова). Во время учебы калининградка успела поучаствовать в конкурсе красоты «Мисс Россия», где попала в финальный тур. А затем началась карьера в кино.

На счету Анастасии более 40 ролей. Среди самых нашумевших - фильмы и сериалы «Полицейский с Рублевки», «Березка», «Молодежка» и «Светофор».

В сентябре 2019 года Анастасия вышла замуж за дипломата Дмитрия Старостина и взяла его фамилию. В мае 2020-го у супругов родилась дочь.

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