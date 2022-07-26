Ходил по улицам и покупал ягоды у бабушек: в Светлогорске заметили Филиппа Киркорова

Артист успел засветиться в нескольких местах города и сфотографироваться с местными жителями. Фото: Предоставлено героем публикации

В Светлогорске в минувшие выходные заметили Филиппа Киркорова. Артист прогуливался по центральным улицам пешком - один, без охраны. Любовался старыми немецкими домиками, дышал свежим воздухом и даже покупал ягоды у бабушек. Словом, все как и положено отпускнику на балтийском побережье.

И лишь самые внимательные заметили, что Киркоров-то ненастоящий. Хотя очень похож: походка, мимика, жесты. Один высокий рост чего стоит!

Оказалось, действительно двойник. Роль короля эстрады сыграл московский ведущий и пародист Сергей Силантьев. «Комсомолке» удалось связаться с ним и узнать, зачем он переодевается в звезду отечественной эстрады.

«Конечно, у людей шок»

Сергей живет в столице, шоу двойников и пародиями занимается больше 15 лет. Именно образ Киркорова он использует уже 6 лет. Как-то Сергей вел день рождения, и ему предложили «примерить на себя» Филиппа. Получилось! С тех пор пошло-поехало: банкеты, корпоративы, шоу-концерты. А иногда и вот такие приколы в незнакомых городах.

Так Сергей выглядит без грима и парика. Фото: Предоставлено героем публикации

- Я впервые был в Калининградской области, съездил в Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный. Впечатления прекрасные, - говорит Сергей. - В Светлогорске мне особенно понравилось: улочки, озеро, променад. Обязательно вернусь! И у меня традиция – если выезжаю на отдых, обязательно выхожу в свет в образе Киркорова. Вот и в Светлогорске решил народ порадовать! От гостиницы у вокзала, в которой жил, прошел через весь центр города: мимо бабушек, палаток с янтарем до побережья.

Отдыхающие реагировали с интересом – высоченного артиста трудно было не заметить!

- Со мной всегда ходит помощник, который видит всю эту народную реакцию. Конечно, у людей шок. Оборачиваются, фотографируют издалека, за спиной слышу: «Это Киркоров! Ничего себе!» - улыбается пародист.

Полтора миллиона на наряды

Сам себя Сергей не выдает никогда. Думают, что Киркоров настоящий – хорошо. Увидели, что пародист – тоже неплохо.

- Первый эффект неожиданности дает заряд интереса к моей персоне. Потом, конечно, кто-то понимает, что это двойник. Сам я не раскрываюсь. Пусть это будет маленькая сказка, в которую люди хотят верить. Я эту тайну не рушу! - объясняет Сергей. - Однажды в Москве таксист, увидев меня, посреди дороги бросил машину и подбежал со словами: «Моя жена вас обожает». Такие случаи бывают. Я к этому всему отношусь с иронией. Когда я наношу грим и надеваю парик и костюм Киркорова, то это уже не я. Я уже веду себя высокомерно, как Киркоров. Я передаю энергетику артиста, а не только схожие черты внешности! Могу и рукой махнуть: «Пошла, пошла отсюда!» Людям это очень нравится, начинают смеяться, на видео снимать. И я подыгрываю.

В образе Филиппа пародист регулярно выступает на корпоративах. Фото: Предоставлено героем публикации

Пародист признается, что никогда не репетирует перед зеркалом, а чувствует образ:

- Все это чистой воды импровизация. А образ я совершенствую раз за разом. У меня уже 59 костюмов, множество украшений, перстни, подвески, цепи. Я в наряды вложил больше полутора миллионов рублей. Надо же удивлять публику! И уровень мой ничем не хуже. У меня даже есть несколько составов шоу-балета. Мне все это нравится.

Филипп в курсе

Забавно, но оригинальный Филипп Киркоров о Сергее знает. Как-то звезде даже показали видео с выступлением пародиста.

- Киркоров сказал: «А похож! Пусть зарабатывает». То есть он меня благословил. Это даже показали по телевидению, - рассказывает пародист. - Так получилось, что я начал общаться с директором Киркорова, с его стилистами. Когда мне предлагают выступить на том или ином мероприятии, то прежде всего я спрашиваю разрешения у руководства Филиппа. Если это массовое кассовое мероприятие, то скорее будет - нет. Отношусь с пониманием. Если же это корпоратив, то мне разрешают.

И если вы думаете, что Сергей целыми днями пародирует Киркорова, то ошибаетесь. В обычной жизни наш герой работает в кол-центре по технической поддержке эксплуатации электроники. А образ Киркорова – лишь хобби, которое, впрочем, приносит деньги.

- Да, я зарабатываю, хотя намного меньше, чем Филипп, - улыбается Сергей. - Но, во-первых, занят официально и плачу налоги. Во-вторых, когда мы сидели на карантине, мероприятий не было, не было и заработка. А кушать хочется всегда. Так что я на официальной работе имею ставку и знаю, что стабильно заработаю на оплату квартиры и так далее. Когда я буду уверен, что сцена может меня прокормить, то уйду [с основной работы]. Пока же выступаю только по выходным. Шоу Киркорова меня расслабляет после работы. Мне нравится дарить радость людям, это меня заряжает.