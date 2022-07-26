Без воссоздания старой застройки: какими будут здания возле синагоги в Калининграде

Надземная часть комплекса будет семиэтажной.

На обсуждение градосовета вынесли проект культурно-делового центра (такое название предпочитает инвестор), который построят возле синагоги на улице Октябрьской. Здесь планируется возвести целый комплекс из 7-этажных зданий. Поскольку высотность зданий напротив Рыбной деревни не может превышать 25 метров, архитекторы нашли выход в подземных этажах. Их будет аж три плюс парковка.

В самом комплексе появятся рестораны, конференц-залы, гостиница на 167 номеров, 95 двухместных апартаментов, фитнес-зал с сауной и многое другое.

- Гостиница в первую очередь предназначена для обслуживания приезжих гостей синагоги, а уже затем для обслуживания других посетителей, - рассказал архитектор Института реставрации, экологии и градостроительного проектирования Владимир Сень. - Главный вход расположен на пересечении улицы Октябрьской и Солнечного бульвара. Фасады запроектированы с учетом максимального соответствия объекта окружающей застройке. При этом задача воссоздания старой застройки, которая ранее здесь располагалась, не ставилась. Это выполнить невозможно: изменились очертания улиц, появились новые здания, которые уже сами оказывают сильное влияние на архитектуру застраиваемой территории.

Общий вид на будущую застройку.

Часть фасадов будут выполнены в стиле, имеющем признаки классицизма. Что-то предполагается построить в стиле фахверка, что-то - с элементами так называемой ганзейской архитектуры. Просматривается в комплексе зданий и современный стиль: окна разных размеров, металлические панели, балкончики с простыми решетками, никаких украшений. Материалы – декоративная штукатурка, облицовочный кирпич.

Проект в целом получил одобрение архитекторов. Замечания касались отдельных элементов зданий и подсветки. Также прозвучало пожелание «увязать» этот масштабный объект с соседними кварталами, обеспечив их транспортную доступность.

МЕНЬШЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК, БОЛЬШЕ ИСТОРИИ

Еще одним пунктом в повестке заседания градосовета стало благоустройство парковой территории вдоль Литовского ручья. Главный архитектор проекта Виталий Русакович сообщил, что работы велись в рамках концепции бюро Openfabric из Нидерландов, разработанной в 2018 году при содействии КБ «СТРЕЛКА».

Сегодня территория у ручья от улицы Невского до Королевских ворот на Гагарина запущена: трава не кошена, стены оборонительного сооружения разрушаются, а дорожек как таковых нет. Хотя горожане и гости Калининграда гулять там любят – место уникальное и интересное. Но о нормальных прогулках с колясками или на велосипеде, например, речи быть не может. Для этого, собственно, и решили заняться облагораживанием этой пешеходной зоны у воды.

Вдоль ручья обустроят место для прогулок.

На маршруте протяженностью в 1,5 километра авторы предлагают чуть ли не через каждые 100 метров делать места для отдыха и обзорные площадки, площадки для детей. Уклоны грунта проектировщики предложили вымостить плиткой и укрепить габионами. Нашлось место на территории и для небольшой ярмарки с кафешками.

Акцент Виталий Русакович несколько раз сделал на экоматериалы. Это засыпка из колотого гранита, мощение из старого немецкого кирпича, малые архитектурные формы из дерева и т. п.

Собственно, приставка «эко» и смутила экспертов. Как и избыточное благоустройство. Об этом сказал советник губернатора Вячеслав Генне.

- Территория важная и значимая. Сохранившаяся часть вального кольца. Это готовый исторический парк, с которым, по сути, ничего не нужно делать. У него есть структура, ландшафт и история. Здесь происходит транзит людей и ознакомление с историей фортификационных сооружений, с природой, - напомнил Генне. – Это проект не про экологию - он про историю и природный ландшафт, который нужно сохранять. Ландшафт менять на каскады или плитки кажется странным. Избыточное количество покрытий, малых архитектурных форм – все это испортит и снизит исторические и ландшафтные качества этого места.

Кроме того, советник губернатора призвал не делать так много детских площадок. Действительно, там же вокруг нет огромного количества жилых кварталов.

Не исключено, что количество элементов благоустройства сократят.

Коллеги Генне с его мнением согласились. Кто-то обратил внимание на отсутствие парковок для велосипедов, кто-то предложил вместо дерева на площадках использовать бетон и металл. А еще – включить в проект обустройство пешеходной тропы и на другой стороне ручья, чтобы и там можно было гулять.