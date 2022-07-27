Куда подевался памятник Сталину, стоявший в центре Калининграда?

Существует миф, что калининградские сталинисты не дали уничтожить этот памятник, и он все еще лежит где-то закопанный, дожидаясь своего часа… Фото: Архив автора

В июле 1962-го трамвайное управление с гордостью проинформировало калининградскую общественность о том, что найден способ заменить дефицитную бронзу, так необходимую для ремонта подвижного состава.

Трамваи в ту пору у нас были производства завода «Гота», ГДР. Оттуда же поступали и моторно-осевые подшипники для трамвайных вагонов. Но их не хватало, потому бронзу на подшипники в Калининград привозили также из других регионов страны. Тем не менее полностью удовлетворить потребность все равно не удавалось.

А если бронзу заменить каким-то более дешевым сплавом? Вагоноремонтные мастерские трамвайного депо тогда возглавлял Яков Суховольский. Он же – лучший рационализатор среди мастеров-трамвайщиков. Долго Яков Романович бился над решением этой задачи. И вот наконец удалось получить то, что требовалось. Из нового сплава отлили подшипники, установили в моторе – и вышло не хуже, чем с бронзой! После чего так же стали поступать, меняя подшипники и в других вагонах.

Только ведь для нового сплава использовалась и бронза. Откуда же взялись те бронзовые «дровишки»? Об этом не сообщалось. Как, впрочем, не писали в газетах и о судьбе памятника Сталину, который незадолго до того был демонтирован…

И статую уронили…

Установили его изначально на площади Победы. И когда 29 апреля 1953-го монумент (это была копия работы народного художника СССР Евгения Вучетича, которая стояла на Волго-Донском канале) открывали, никому в голову не могло прийти, что уже через пять лет Сталина тут не будет. В 1958 году в рамках кампании по борьбе с культом личности его убрали с площади Победы туда, где ныне возвышается «Мать-Россия». Для чего там пришлось в рекордные сроки обустроить сквер, соорудив в его центре новый постамент. Причем при переносе под покровом ночи бронзовую статую уронили, разбив на две части, которые пришлось срочно сваривать…

На новом месте Сталина «переоткрывать» не стали. Вроде как он всегда там стоял. А на первом сталинском постаменте 4 ноября 1958-го был открыт памятник Ленину.

Но в 1961 году Хрущев объявил об усилении борьбы с культом личности. И «нехорошее» изваяние опять демонтировали. Теперь уже совсем убрав с глаз долой.

Политически вредный монумент

Существует миф, что калининградские сталинисты не дали уничтожить памятник и он лежит где-то закопанный, дожидаясь своего часа. Однако официальная версия гласит, что политически вредный монумент был перевезен в трамвайное депо. А там, как рассказал мне много лет спустя упомянутый выше бывший начальник вагоноремонтных мастерских Яков Суховольский, пять с половиной тонн бронзы… пустили на запчасти для трамваев.

– Значит, памятник Сталину все еще с нами? Так сказать, в каждом трамвайном скрипе?

– Да что вы, те вагоны давно в металлолом отправили…

Мемориальную бронзу пустили на запчасти для таких трамваев. Фото: Архив автора

Лобное же место на площади Победы оказалось вроде как проклятым. В 2004 году оттуда «временно» попросили уже Ленина. Но в итоге он оказался перед Домом искусств.

Ну а «Мать-Россия», открытая 5 ноября 1974-го, стоит на втором сталинском постаменте, который спешно делали в 1958 году. Так что, получается, в каком-то смысле тот Сталин все же с нами.

15 лет назад:

Все, что нажито, – любимому городу

27 июля 2007-го в здании на площади Победы, 1, состоялась необычная и трогательная церемония. Генеральный консул ФРГ в Калининграде Гидо Херц передал нашим властям документы, подтверждающие право наследования городом 116 тысяч евро. Такова была последняя воля жившей в Кёнигсберге Сабине Крупп.

Генеральный консул ФРГ в Калининграде Гидо Херц (слева) вручил и. о. мэра Юрию Беденко документы, подтверждающие право наследования городом 116 тысяч евро. Фото: Елена ЧЕПИНОГА.

Вообще Сабине родилась в Тильзите (ныне – Советск), но уже вскоре ее семья переехала в прусскую столицу. После войны она оказалась в Висбадене. Стала там учителем, вышла замуж, родила сына. Однако перед смертью завещала все свои накопления не Висбадену, а бывшему Кёнигсбергу, попросив пустить их на социальный проект.

– Дар Сабине духовно возвращает ее на родину, – сказал немецкий дипломат, вручая и. о. мэра Юрию Беденко все необходимые бумаги.

Поначалу у нас собирались потратить эти деньги на библиотеку – построить новую или же реконструировать одну из существующих. Но в итоге пожертвованные средства были вложены в создание хосписа – на базе больницы на улице Дзержинского. Он открылся 16 декабря 2008-го. А на его стене установлена памятная доска с надписью по-русски и по-немецки: «Уроженке Тильзита Сабине Крупп (1927-2005) с благодарностью за помощь в создании хосписа».

Бонус: фотофакт

В 1967 году было принято архиважное решение: на Ленинском проспекте в Калининграде вместо двух старых немецких мостов должна появиться современная эстакада. Но строительство моста началось лишь осенью 1969-го, так что 1967-й эти «старики» еще благополучно пережили. И 55 лет назад в период навигации на Преголе их все так же ежедневно разводили с 02.30 до 04.30, чтобы пропускать суда. Ведь это сегодня река стала вотчиной прогулочных посудин, а в то время она была важным путем доставки грузов.

В период навигации на Преголе старые мосты ежедневно разводили с 02.30 до 04.30. Фото: Архив автора

Мосты эти в Кёнигсберге называли Зеленым (тот, что возле бывшей биржи) и Лавочным. Днем они принимали на себя основной городской трафик.