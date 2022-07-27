«Единая Россия» запустила акцию «Собери ребенка в школу» в регионах РФ и ЛДНР

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Каждый год партия “Единая Россия” помогает детям из многодетных и малообеспеченных семей собраться в школу в рамках партийной акции “Собери ребенка в школу”. В этом году помощь также получат дети из Луганской и Донецкой народных республик.

Издание rostovgazeta.ru сообщает, что заместитель секретаря генерального совета партии “Единая Россия” Дарья Лантратова рассказала о передаче первой партии комплектов для школьников, куда вошли канцелярские товары и школьные рюкзаки. Это осуществили представительницы женского комитета «Единой России» и волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» на встрече в Краснодоне. Перед 2022/23 учебным годом помощь получат также дети погибших военнослужащих.

Председатель “Молодой гвардии Единой России” Антон Демидов отметил, что МГЕР и московское отделение партии “Единая Россия” уже отправили 3 тонны гуманитарного груза в Донецкую народную республику. В нее вошли школьные рюкзаки, тетради, фломастеры и ручки, пеналы для учеников первых классов, детские книги. По словам Демидова, ЕР организовала работу специальных пунктов сбора помощи в своих отделениях на территории всей Российской Федерации. Волонтеры партии будут осуществлять доставку помощи каждые две недели. Демидов подчеркнул, что в этом году большой запрос на помощь детям наблюдается в Мариуполе.

Партия “Единая Россия” ежегодно проводит акцию “Собери ребенка в школу” в рамках партийного проекта “Новая школа”, который координирует первый зампредседателя Комитета Государственной думы по просвещению Алена Аршинова. Каждый год в регионах Российской Федерации помощь получают не менее ста шестидесяти тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей, пишут на сайте ER.RU.

По словам Алены Аршиновой, каждый год партия “ЕР” организовывает работу более 4 тысяч пунктов приема школьных принадлежностей. В этом году необходимо особенное внимание уделить детям - вынужденным переселенцам из ЛДНР и освобожденных территорий, считает координатор проекта “Новая школа”.

«Калининградское региональное отделение «Единой России» ежегодно проводит благотворительную акцию «Собери ребенка в школу» в рамках партийного проекта «Новая школа», которая призвана помочь многодетным семьям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, подготовить детей к началу учебного года. Мы привлекаем к участию в акции депутатов всех уровней, меценатов.

Также в этом году в рамках этой акции мы посетили центр содействия переселению «Соотечественник», встретились с семьями, переехавшими из Донбасса в Калининградскую область, среди них есть и семьи с детьми. Конечно, все они находятся в трудной ситуации, но начало учебного года не за горами. Поэтому мы закупили для школьников ранцы, канцтовары, спортивный инвентарь, одежду – всё, чтобы ребята с энтузиазмом встретили 1 сентября. Кроме того, прорабатывается вопрос адаптации школьников к обучению на русском языке с Министерством образования области и руководством образовательных организаций. Будем регулярно встречаться, обсуждать и решать вопросы, которые затормозились», - рассказал депутат Законодательного собрания Калининградской области Алексей Мартынец.