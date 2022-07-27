«Упала с квадроцикла и ударилась головой»: нейрохирурги Калининграда год боролись за жизнь девочки-подростка

27 июля юная калининградка пришла на плановый осмотр к нейрохирургу Анастасии Авраменко. Фото: Правительство Калининградской области

Нейрохирурги детской областной больницы Калининграда спасли жизнь и здоровье подростка после падения с квадроцикла. Инцидент произошел год назад. Об этом сообщает региональный минздрав.

- Поздним вечером в выходной день дочь упала с ехавшего на скорости квадроцикла и сильно ударилась головой, - рассказала мама школьницы.

Прибывшая на экстренный вызов бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшую в детскую областную больницу.

За жизнь девочки, которая поступила в тяжелом состоянии, боролась команда детских нейрохирургов во главе с Анастасией Авраменко, анестезиологов-реаниматологов, специалистов других профилей. Операция длилась в течение четырех с половиной часов. В результате были устранены последствия отека мозга, удалена часть кости черепа.

- Очень хорошо сработали наши врачи-реаниматологи, потому что самый тяжелый период пришелся на первые десять дней, – подчеркнула Анастасия Авраменко. – Кроме того, помимо отека мозга были еще и сочетанные травмы внутренних органов и костей скелета, была опасность развития различных инфекций, пневмонии, риск влияния болевого шока на артериальное давление, а также почечной и печеночной недостаточности.

Две недели девочка находилась в коме в тяжелом состоянии.

Реабилитация и снова операция

В результате проведенных операций функции мозга были полностью восстановлены. Затем девочка проходила трехнедельный курс реабилитации в Санкт-Петербурге, где с ней работали ортопеды, массажисты, врачи других профилей. С помощью специальных тренажеров были восстановлены двигательные функции.

После курса реабилитации прошел второй этап оперативного вмешательства в детской областной больнице. Нейрохирурги вставили в черепную коробку титановую пластину, закрывшую дефект кости. Затем – снова реабилитация в Санкт-Петербурге, уже более щадящая в физическом плане и более интенсивная в психологическом. Спустя полгода пациентке было разрешено посещать учебные занятия дома, в Калининграде.

«С нами Бог и врачи»

В этой борьбе – за жизнь, за здоровье девочки – пролетел год. В среду, 27 июля, юная калининградка пришла на плановый осмотр к Анастасии Авраменко.

- Ребенок уже полностью восстановлен, – констатировала Анастасия Авраменко. - Ничто ее здоровью не угрожает, она может вести полноценный образ жизни. Все двигательные и чувствительные функции, память, когнитивные способности, которые могут быть нарушены при такой тяжелой травме, не пострадали. Отмечу, что и у самой девочки был большой запас прочности, поэтому она восстановилась абсолютно на сто процентов.

Мама девочки поблагодарила всех врачей детской областной больницы.

- Я смотрела в глаза Анастасии Владимировны, и у меня была непоколебимая уверенность в том, что все будет хорошо, – вспоминает калининградка о тяжелом моменте. – С нами был Господь Бог и руки этих замечательных людей – врачей, медсестер, которые были к нам очень внимательны и в результате вытащили нашу девочку. Она у нас очень волевой человечек, поэтому в выздоровлении во многом есть и ее заслуга. Дочь с усердием занималась, работала на тренажерах, для нее не было преград.