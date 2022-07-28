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Общество28 июля 2022 14:18

В Калининграде министр культуры позвал всех на праздник снимком полуобнаженной девушки

Подписчики подняли волну возмущения, но чиновник ничего удалять не стал
Николай Литвинов
Выбор иллюстрации оценили далеко не все.

Выбор иллюстрации оценили далеко не все.

Фото: СОЦСЕТИ

Страсти разгорелись на личной странице министра по культуре и туризму Калининградской области. Вечером 27 июля Андрей Ермак опубликовал у себя во ВКонтакте анонс предстоящей выставки «Всероссийский день поля». Мероприятие, как нетрудно догадаться, посвящено исключительно сельскохозяйственной тематике. Фотографию для поста чиновник решил подобрать соответствующую: девушка в красивом нижнем белье кормит кур возле сарая.

Аудитория выбор иллюстрации не оценила.

- А что, такие фото уместны для министра? - поинтересовалась одна из подписчиц. - Значит, когда простая учительница выкладывает фото в купальнике, ее вынуждают уволиться, а когда министр туризма выкладывает фото женщины в нижнем белье и чулках - это плодородие.

Андрей Ермак решил стоять до конца и снимок не удалил.

- Насколько я помню, учительница выкладывала свое фото в купальнике, здесь на фото не я, а просто красивая женщина для привлечения внимания к посту, - парировал глава минтуризма. - Не представляю, при каких обстоятельствах красивая женщина, пусть даже в чулках, может вызвать негативную эмоцию.

Андрей Ермак удивился негативной реакции аудитории.

Андрей Ермак удивился негативной реакции аудитории.

Фото: Александр Подгорчук

Министр честно признался, что с женщиной на снимке незнаком, а фотографию ему прислали. Насчет авторских прав чиновник тоже не переживает:

- Если автор заявит требования, то да. Компенсирую. А если нет, то и говорить не о чем. Иногда красивое фото - это просто красивое фото. Аналогичных фото мужчин у меня, к счастью, нет.

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