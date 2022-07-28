В Калининграде министр культуры позвал всех на праздник снимком полуобнаженной девушки

Выбор иллюстрации оценили далеко не все. Фото: СОЦСЕТИ

Страсти разгорелись на личной странице министра по культуре и туризму Калининградской области. Вечером 27 июля Андрей Ермак опубликовал у себя во ВКонтакте анонс предстоящей выставки «Всероссийский день поля». Мероприятие, как нетрудно догадаться, посвящено исключительно сельскохозяйственной тематике. Фотографию для поста чиновник решил подобрать соответствующую: девушка в красивом нижнем белье кормит кур возле сарая.

Аудитория выбор иллюстрации не оценила.

- А что, такие фото уместны для министра? - поинтересовалась одна из подписчиц. - Значит, когда простая учительница выкладывает фото в купальнике, ее вынуждают уволиться, а когда министр туризма выкладывает фото женщины в нижнем белье и чулках - это плодородие.

Андрей Ермак решил стоять до конца и снимок не удалил.

- Насколько я помню, учительница выкладывала свое фото в купальнике, здесь на фото не я, а просто красивая женщина для привлечения внимания к посту, - парировал глава минтуризма. - Не представляю, при каких обстоятельствах красивая женщина, пусть даже в чулках, может вызвать негативную эмоцию.

Андрей Ермак удивился негативной реакции аудитории. Фото: Александр Подгорчук

Министр честно признался, что с женщиной на снимке незнаком, а фотографию ему прислали. Насчет авторских прав чиновник тоже не переживает:

- Если автор заявит требования, то да. Компенсирую. А если нет, то и говорить не о чем. Иногда красивое фото - это просто красивое фото. Аналогичных фото мужчин у меня, к счастью, нет.