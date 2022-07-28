Переписка Сушкевич и новый вопрос эксперту: что происходит в суде по делу калининградских врачей

Элина Сушкевич заявила, что была восстановлена не вся ее переписка от 6 ноября 2018 года. Фото: Александр Подгорчук

В Московском областном суде состоялось уже шестнадцатое заседание по уголовному делу в отношении калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, обвиняемых в убийстве новорожденного. Подробности сообщает «Инициативная группа мам Калининграда, чьи дети живут благодаря Элине Сушкевич».

Отмечается, что в ходе заседания судья удовлетворил все ходатайства гособвинения и отклонил все заявления стороны защиты, что напоминает ход слушаний в Калининградском областном суде с августа по декабрь 2020 года.

В частности, сторона защиты ходатайствовала о назначении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы в другом экспертном учреждении, поскольку при производстве первой экспертизы были допущены нарушения правил транспортировки тканей младенца из Калининграда в Москву. Кроме того, адвокаты настаивают, что были сделаны математические ошибки при пересчете содержания магния в крови и почке, а также имеются существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, которые заставляют усомниться в обоснованности экспертизы и не могут быть устранены только путем допроса экспертов.

Помимо этого адвокаты Сушкевич ходатайствовали о постановке иного вопроса перед экспертами, а именно: «Какова причина смерти ребенка?» - взамен прежнего вопроса, поставленного исходно следствием («Могла ли смерть ребенка наступить в результате введения в пупочный катетер 10 мл 25%-ного раствора магния сульфата?»).

Суд в удовлетворении всех этих ходатайств отказал, поскольку установил, что Уголовно-процессуальный кодекс и правила проведения судебно-медицинской экспертизы нарушены не были.

На заседании по требованию прокурора перед присяжными огласили титульный лист текста экспертизы, содержащий имена экспертов и сведения об их должностях и стаже работы. Хотя сторона защиты возражала: адвокаты врачей считают, что титульный лист не имеет отношения к обстоятельствам дела, а направлен на то, чтобы произвести впечатление на присяжных титулами экспертов. Судья отказал стороне защиты в оглашении полного текста экспертизы, сославшись на то, что выводы экспертизы уже оглашали.

По требованию прокурора была оглашена переписка Элины Сушкевич с заведующей отделением анестезиологии-реанимации перинатального центра Калининграда Екатериной Астаховой, в которой они обсуждали лечение ребенка. Сушкевич пояснила суду, что ее сообщение «пока не поволоку» в отношении младенца означает только, что его состояние было крайне тяжелым и он был нетранспортабельным, а фраза «будет мертворожденным» означает лишь оформление документов и не принадлежит Элине Сушкевич. На данную фразу в переписке она никак не отреагировала, поскольку, по ее словам, была сосредоточена на лечении ребенка: выполняла анализ газов крови, на основании которого принимала решение о введении ребенку раствора соды и о повторном введении куросурфа.

Сушкевич пояснила суду, что была восстановлена не вся ее переписка от 6 ноября 2018 года, отсутствуют фотографии прикроватного монитора пациента и фотоснимки бланков анализов крови ребенка, свидетельствующие о его крайне тяжелом состоянии и умирании. Сторона защиты также возражала против комментариев прокурора и настаивала на полном оглашении всей восстановленной переписки, однако судья в этом отказал.

- Необходимо проведение повторной судмедэкспертизы, - заявил на суде профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ Николай Володин.- Моими коллегами - врачами-токсикологами и врачами-неонатологами с большим опытом работы в родильных домах и отделениях реанимации новорожденных - в публичном пространстве были озвучены причины несостоятельности проведенной судебно-медицинской экспертизы. Нет ни одного доказательства предумышленного убийства, а именно отравления ребенка магнием.

Елена Белая и Элина Сушкевич будут находиться в СИЗО до 3 октября. Следующее судебное заседание состоится 16 августа.

Напомним, дело калининградских врачей тянется с ноября 2018 года. В декабре 2020-го коллегия присяжных Калининградского областного суда вынесла вердикт о невиновности Белой и Сушкевич. По заявлению Генеральной прокуратуры дело врачей была отправлено на новое слушание - с октября 2021 года оно рассматривается в Московском областном суде, и все это время медики находятся в столичном СИЗО.